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To πράσινο φως έλαβαν οι συστημικές ελληνικές τράπεζες προκειμένου να μπορούν να διανέμουν μερίσματα χωρίς προηγούμενη έγκριση του SSM. Η άρση των περιορισμών θα ισχύσει για τα μερίσματα από τα κέρδη του 2026 και η επίσημη έγκριση αναμένεται να το ανακοινώσουν όταν λάβουν τα αποτελέσματα του SREP.

Το SREP είναι η ετήσια εποπτική αξιολόγηση που πραγματοποιεί η ΕΚΤ, μέσω του SSM, στις μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης. Αποτελεί ουσιαστικά ένα συνολικό «τεστ αντοχής» της λειτουργίας και της χρηματοοικονομικής τους κατάστασης. Οι επόπτες εξετάζουν τέσσερις βασικούς άξονες: το επιχειρηματικό μοντέλο, δηλαδή τη βιωσιμότητα της κερδοφορίας, τη διακυβέρνηση και τη διαχείριση κινδύνων, την κεφαλαιακή επάρκεια απέναντι σε πιστωτικούς, αγοραίους και λειτουργικούς κινδύνους και, τέλος, τη ρευστότητα, ώστε να διαπιστωθεί αν η τράπεζα μπορεί να ανταποκριθεί σε συνθήκες έντονης πίεσης ή μαζικών εκροών καταθέσεων.

Οι τράπεζες ανεβάζουν τον πήχη στις αποδόσεις προς τους μετόχους

Οι επιστροφές κεφαλαίου προς τους μετόχους αναδεικνύονται σε έναν από τους βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την επενδυτική εικόνα των ελληνικών τραπεζών. Η ισχυρότερη κεφαλαιακή τους θέση, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα να παράγουν κεφάλαια μέσα από την ίδια τη λειτουργία τους, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αυξημένες διανομές, με τα μερίσματα να αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Στο εξής, η αξιολόγηση των τραπεζών από την αγορά δεν θα εξαρτάται μόνο από την πορεία της κερδοφορίας τους, αλλά και από το ποσοστό των κερδών που θα επιστρέφει στους μετόχους. Οι διανομές αυτές θα πραγματοποιούνται τόσο μέσω μερισμάτων όσο και μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών, με τις διοικήσεις να καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανταμοιβή των επενδυτών και στη διατήρηση ισχυρών κεφαλαιακών αποθεμάτων.

Η πολιτική αυτή αποτελεί ένα ακόμη εργαλείο για την ενίσχυση της ελκυστικότητας των ελληνικών τραπεζικών μετοχών, οι οποίες έχουν ήδη διαγράψει μια ιδιαίτερα θετική πορεία. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, οι συστημικές τράπεζες αναμένεται να διανείμουν το 2027 πάνω από το 60% των κερδών που θα εμφανίσουν το 2026. Για το 2028, το ποσοστό διανομής εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 60% των κερδών του 2027, επιβεβαιώνοντας τη διάθεση για διατήρηση υψηλών αποδόσεων προς τους μετόχους.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι η αλλαγή στη σύνθεση των επιστροφών, με τα μερίσματα σε μετρητά να κερδίζουν έδαφος έναντι των επαναγορών μετοχών. Για το 2027, οι εκτιμήσεις τοποθετούν τις διανομές μετρητών στο 53,5% των κερδών, ενώ μόλις το 7% αναμένεται να κατευθυνθεί σε επαναγορές ιδίων μετοχών. Η τάση αυτή σηματοδοτεί μια πιο άμεση ανταμοιβή των μετόχων, ενισχύοντας τη σημασία της μερισματικής απόδοσης ως κριτηρίου για τις επενδυτικές τους επιλογές.