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Την ενίσχυση της χρηματοδότησης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εταιρειών μικρής μεσαίας κεφαλαιοποίησης δρομολογεί η Εθνική Τράπεζα, διευρύνοντας τη συνεργασία της με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) στο πλαίσιο του InvestEU. Η νέα συμφωνία προβλέπει την αύξηση των διαθέσιμων προϋπολογισμών σε τρία χρηματοδοτικά προγράμματα, αξιοποιώντας πρόσθετους πόρους που εξοικονομήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η κίνηση έρχεται μετά την επιτυχή αξιοποίηση των αρχικών πόρων της συμφωνίας εγγύησης μεταξύ της Εθνικής και του ΕΤαΕ, οι οποίοι κατευθύνθηκαν στην κάλυψη επενδυτικών αναγκών και αναγκών κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Η ταχύτητα απορρόφησης των προηγούμενων κονδυλίων οδήγησε στην επανενεργοποίηση και ενίσχυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, δίνοντας νέα δυνατότητα πρόσβασης σε τραπεζικό δανεισμό με ευνοϊκότερους όρους.

Στο νέο κύκλο χρηματοδότησης περιλαμβάνονται τρία προγράμματα με διαφορετικό προσανατολισμό:

– RRF GR SME Competitiveness, που στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στην κάλυψη των χρηματοδοτικών τους αναγκών.

– RRF GR Sustainability Product, που υποστηρίζει τη μετάβαση σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα και την υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον.

– RRF GR Innovation and Digitalisation Product, που χρηματοδοτεί την έρευνα, την καινοτομία και την ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών στην επιχειρηματική λειτουργία.

Κοινός παρονομαστής των τριών προγραμμάτων είναι η εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, η οποία διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα, προβλέπονται χαμηλότερα επιτόκια και δυνατότητα χορήγησης δανείων χωρίς εξασφαλίσεις ή με μειωμένες απαιτήσεις εξασφαλίσεων, περιορίζοντας ένα από τα βασικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντλήσουν κεφάλαια.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο πρόγραμμα SME Competitiveness, μέσω του οποίου διατίθενται σημαντικοί πρόσθετοι πόροι για την άμεση κάλυψη αναγκών ρευστότητας, αλλά και για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων. Πρόκειται για ένα εργαλείο που μπορεί να υποστηρίξει τόσο την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων όσο και την υλοποίηση σχεδίων επέκτασης, αναβάθμισης του εξοπλισμού και ενίσχυσης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.

Όπως επισημαίνει ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Εθνικής Τράπεζας, Παναγιώτης Λευθέρης, η συμφωνία σηματοδοτεί την επανέναρξη διάθεσης του InvestEU SME Competitiveness, ενός προγράμματος που έχει ήδη καταγράψει υψηλή απορρόφηση. Ο νέος κύκλος, με σημαντικά αυξημένο προϋπολογισμό, έρχεται να καλύψει ουσιαστικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η προηγούμενη επιτυχία του προγράμματος δημιουργεί θετικές προσδοκίες για τη δυναμική του νέου κύκλου, ο οποίος φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό αναπτυξιακό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, την εξωστρέφεια, καθώς και την πράσινη και ψηφιακή μετάβασή τους.

Για την Εθνική Τράπεζα, η ενίσχυση της συγκεκριμένης συνεργασίας εντάσσεται στη στρατηγική διεύρυνσης της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, με αξιοποίηση ευρωπαϊκών εγγυοδοτικών μηχανισμών που επιτρέπουν την κινητοποίηση πρόσθετων κεφαλαίων προς την πραγματική οικονομία.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα προγράμματα μέσω της ιστοσελίδας της Εθνικής Τράπεζας, του υπεύθυνου πελατείας τους ή του δικτύου καταστημάτων της.