Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Πάνω από το όριο του 5% στα συνολικά δικαιώματα ψήφου της Εθνικής Τράπεζας βρίσκεται πλέον η BlackRock, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας που δημοσιοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Η γνωστοποίηση ακολουθεί τη σχετική ενημέρωση που υπέβαλε η αμερικανική εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων στις 16 Νοεμβρίου και αφορά στη συμμετοχή που κατείχε έμμεσα από τις 12 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ανακοίνωσης, η BlackRock διαθέτει 44.754.470 δικαιώματα ψήφου μέσω μετοχών, τα οποία αντιστοιχούν στο 4,955% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εθνικής Τράπεζας.

Ωστόσο, η συνολική έκθεσή της υπερβαίνει το 5%, καθώς περιλαμβάνει επιπλέον δικαιώματα που συνδέονται με χρηματοπιστωτικά μέσα. Ειδικότερα, η BlackRock κατέχει δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 205.272 μετοχές μέσω αποθετήριων τίτλων, ποσοστό 0,023%, καθώς και σε 6.062 μετοχές μέσω δανεισμού τίτλων, ποσοστό 0,001%. Τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα αντιπροσωπεύουν συνολικά 211.334 δικαιώματα ψήφου ή 0,024%.

Παράλληλα, η ανακοίνωση περιλαμβάνει συμβάσεις επί διαφορών (CFDs), οι οποίες αντιστοιχούν σε επιπλέον 193.942 δικαιώματα ψήφου, ποσοστό 0,021%. Τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα προβλέπουν χρηματικό διακανονισμό.

Με βάση τα επιμέρους στοιχεία, η συνολική συμμετοχή της BlackRock, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που ενσωματώνονται σε μετοχές και εκείνων που προκύπτουν από χρηματοπιστωτικά μέσα, διαμορφώνεται σε περίπου 5,001%, υπερβαίνοντας οριακά το κανονιστικό όριο γνωστοποίησης. Σε απόλυτους αριθμούς, η συνολική θέση αντιστοιχεί σε 45.159.746 δικαιώματα ψήφου, με βάση την κατανομή που δημοσιοποίησε η Εθνική Τράπεζα.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι η BlackRock κατέχει τις συγκεκριμένες θέσεις ως διαχειριστής επενδύσεων για λογαριασμό πελατών της και διαθέτει διακριτική ευχέρεια ως προς την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων ψήφου. Επισημαίνεται επίσης ότι κανένα φυσικό πρόσωπο ή χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται επενδυτικός διαχειριστής της BlackRock δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό άνω του 5%.