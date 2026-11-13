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Ισχυρή ανάπτυξη της κερδοφορίας, περαιτέρω αύξηση των χορηγήσεων και μεγαλύτερη συνεισφορά από τις δραστηριότητες σε Κύπρο και Βουλγαρία προβλέπει η Jefferies για τη Eurobank, ανεβάζοντας την τιμή στόχο στα 5,85 ευρώ από 5,35 ευρώ προηγουμένως. Ο αμερικανικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς, με το περιθώριο ανόδου να διαμορφώνεται στο 20% από την τιμή των 4,86 ευρώ.

Η νέα αποτίμηση στηρίζεται στην αναθεώρηση προς τα πάνω των εκτιμήσεων για τα κέρδη ανά μετοχή κατά 3%-4% την περίοδο 2026-2028. Η Jefferies θεωρεί ότι η Eurobank διαθέτει ένα από τα πιο διαφοροποιημένα επιχειρηματικά μοντέλα στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, με περίπου το 50% των κερδών της να προέρχεται από το εξωτερικό.

Η τράπεζα συνδυάζει την πιστωτική επέκταση με την ανάπτυξη της διαχείρισης περιουσίας και των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, περιορίζοντας σταδιακά την εξάρτησή της από τα επιτοκιακά έσοδα.

Κερδοφορία και αποτιμήσεις

Οι αναλυτές προβλέπουν προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 1,66 δισ. ευρώ για το 2026, τα οποία αναμένεται να αυξηθούν στα 1,91 δισ. ευρώ το 2027 και στα 2,06 δισ. ευρώ το 2028.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,81 δισ. ευρώ φέτος, στα 3,08 δισ. ευρώ το 2027 και στα 3,28 δισ. ευρώ το 2028. Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ το 2027.

Η Jefferies εκτιμά ότι η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων θα κινηθεί κοντά στο 18% το 2028. Με βάση τις προβλέψεις της, η μετοχή διαπραγματεύεται με πολλαπλασιαστή κερδών περίπου 8 φορές για το 2028, παρουσιάζοντας έκπτωση περίπου 5% έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η δυναμική των χορηγήσεων

Τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου επιβεβαίωσαν τη θετική πορεία των βασικών δραστηριοτήτων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 14% σε ετήσια βάση, στα 719 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 25%, στα 433 εκατ. ευρώ.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε στο 2,53%, καθώς η βελτίωση των περιθωρίων στις καταθέσεις αντιστάθμισε τις πιέσεις στις αποδόσεις των δανείων. Η διοίκηση αναθεώρησε την πρόβλεψη για αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους το 2026 στο 9%, έναντι 7% προηγουμένως.

Η οργανική πιστωτική επέκταση έφτασε τα 3,8 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, με τη διοίκηση να αναμένει ότι θα επιτύχει ή θα υπερβεί τον ετήσιο στόχο των 4,5 δισ. ευρώ.

Στη Βουλγαρία, τα δάνεια αυξήθηκαν κατά 16% σε ετήσια βάση και στην Κύπρο κατά 8%, έναντι 7% στην Ελλάδα. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 22%, προσφέροντας πρόσθετη στήριξη στα έσοδα από προμήθειες.

Τα σενάρια για τη μετοχή

Στο βασικό σενάριο, η Jefferies τοποθετεί την τιμή στόχο στα 5,85 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 20%. Στο θετικό σενάριο, η αποτίμηση φτάνει τα 6,90 ευρώ, που αντιστοιχεί σε άνοδο 42%, ενώ στο αρνητικό περιορίζεται στα 3,65 ευρώ, με πιθανή πτώση 25%.

Η κεφαλαιακή θέση παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη CET1 στο 15,5% και στο 14,3% μετά την προσαρμογή για τη Eurolife. Η διοίκηση διατηρεί τον στόχο διανομής του 55% των κερδών, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια για νέες εξαγορές.