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Με ενεργό ρόλο στην ενίσχυση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συμμετείχε η Eurobank στο Investopia Mediterranean–Athens, που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Conrad Athens The Ilisian, στην Αθήνα. Ως στρατηγικός εταίρος της διοργάνωσης, η τράπεζα βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων για τις διεθνείς επενδυτικές ροές, τη χρηματοδότηση μεγάλων έργων και τις ευκαιρίες διασυνοριακής συνεργασίας σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικονομικοί δεσμοί των δύο χωρών ενισχύονται.

Η διοργάνωση, επενδυτική πρωτοβουλία των ΗΑΕ, συγκέντρωσε κυβερνητικούς αξιωματούχους, διεθνείς επενδυτές, εκπροσώπους χρηματοπιστωτικών οργανισμών και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της ενέργειας, των υποδομών, της τεχνολογίας και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, με στόχο την ανάδειξη νέων επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η κατ’ ιδίαν συνάντηση του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank, Φωκίωνα Καραβία, και του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Κωνσταντίνου Βασιλείου, με τον υφυπουργό Επενδύσεων των ΗΑΕ και πρόεδρο του Investopia, Mohammad Abdulrahman Alhawi.

Στο τραπέζι τέθηκαν οι δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της επενδυτικής και χρηματοοικονομικής συνεργασίας, καθώς και η εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των επιχειρηματικών και επενδυτικών κοινοτήτων των δύο χωρών.

Για τη Eurobank, η προσέγγιση της επενδυτικής κοινότητας των Εμιράτων αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής διεθνούς ανάπτυξης. Η τράπεζα επιδιώκει να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος ανάμεσα σε αγορές και κεφάλαια, υποστηρίζοντας τη χρηματοδότηση επενδύσεων και δημιουργώντας διαύλους συνεργασίας για ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις.

Η στρατηγική αυτή έχει ήδη πρακτικό αποτύπωμα, καθώς η Eurobank συμμετέχει σε διεθνείς χρηματοδοτήσεις, κοινοπρακτικά δάνεια και σύνθετες συναλλαγές που συνδέονται με επιχειρηματικά και επενδυτικά συμφέροντα των ΗΑΕ, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες αγορές, πάντοτε στο πλαίσιο των ισχυόντων κανονιστικών και εποπτικών κανόνων.

Επόμενος σταθμός στην επέκταση του διεθνούς δικτύου της τράπεζας είναι το Abu Dhabi, όπου σχεδιάζει να αναπτύξει φυσική παρουσία. Η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρόσβασης σε αγορές με ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα και της περαιτέρω διασύνδεσης κεφαλαίων με επιχειρηματικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παρουσία της Eurobank στην Ινδία, μέσω του Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Mumbai, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2026. Το γραφείο ενισχύει τις δυνατότητες επιχειρηματικής διασύνδεσης της Ινδίας με την Ελλάδα, την Κύπρο και την ευρωπαϊκή αγορά, διευρύνοντας το διεθνές δίκτυο του Ομίλου.

Η συμμετοχή της διοίκησης της Eurobank στο Investopia αποτυπώθηκε και στις κεντρικές εργασίες του συνεδρίου.

Ο Φωκίων Καραβίας συνομίλησε με τη δημοσιογράφο των Financial Times, Ελένη Βαρβιτσιώτη, στο πλαίσιο της συζήτησης «A Conversation with Eurobank», ενώ ο Κωνσταντίνος Βασιλείου συμμετείχε στο πάνελ «Mobilizing Capital: Financing the Next Wave of Global Investment», με θέμα τον ρόλο των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών στη χρηματοδότηση της επόμενης γενιάς διεθνών επενδύσεων.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Leandros Katsouris, επικεφαλής Investment Banking για την Ελλάδα και την Κύπρο στη Bank of America, ο Pantelis (Linos) Lekkas, Group Head of Investment Banking and Markets στη First Abu Dhabi Bank, ο Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, και ο Karim Noujaim, Managing Director της SkyKapital. Τον συντονισμό είχε ο Δημήτρης Κουτσόπουλος, διευθύνων σύμβουλος της Deloitte Greece.

Η παρουσία της Eurobank στη διοργάνωση αναδεικνύει τη στόχευση του Ομίλου να ενισχύσει τον ρόλο του στη διασύνδεση διεθνών επενδυτών με τις αγορές της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής. Με το σχεδιαζόμενο άνοιγμα στο Abu Dhabi και την ήδη ενεργή παρουσία στο Mumbai, η τράπεζα διευρύνει τη γεωγραφική της εμβέλεια, επιδιώκοντας να μετατρέψει τις διεθνείς επαφές σε νέες χρηματοδοτικές και επιχειρηματικές συνεργασίες.