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Σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανόδου για τη μετοχή της Eurobank διακρίνει η Euroxx Χρηματιστηριακή, η οποία διατηρεί τη σύσταση overweight (υπεραπόδοση) και την τιμή-στόχο στα 6,30 ευρώ, στον απόηχο της συμφωνίας για την εξαγορά της First Investment Bank (Fibank) στη Βουλγαρία.

Με βάση την τελευταία τιμή κλεισίματος των 4,90 ευρώ, η αποτίμηση της χρηματιστηριακής υποδηλώνει δυνητικό περιθώριο ανόδου 28,6%, καθώς εκτιμά ότι η συμφωνία συνδυάζει σημαντικά στρατηγικά οφέλη με ιδιαίτερα ελκυστικούς όρους εξαγοράς.

Σύμφωνα με τη Euroxx, η απόκτηση της Fibank δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εδραίωση της Eurobank στην κορυφή μιας αναπτυσσόμενης τραπεζικής αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από σχετικά υψηλό βαθμό συγκέντρωσης.

Η χρηματιστηριακή χαρακτηρίζει ιδιαίτερα ελκυστικό το τίμημα της συναλλαγής, επισημαίνοντας ότι η εξαγορά πραγματοποιείται με αποτίμηση ελαφρώς χαμηλότερη από την ενσώματη λογιστική αξία της Fibank και με δείκτη τιμής προς κέρδη 8,4 φορές, πριν από την ενσωμάτωση των αναμενόμενων συνεργειών.

Η Eurobank ανακοίνωσε την απόκτηση αρχικού ποσοστού 65% της Fibank, με πρόβλεψη για την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης για τις υπόλοιπες μετοχές της βουλγαρικής τράπεζας.

Η συνολική αξία της Fibank υπολογίζεται σε περίπου 1 δισ. ευρώ, με τη χρηματοδότηση της εξαγοράς να προέρχεται από δύο βασικές πηγές: 250 εκατ. ευρώ υφιστάμενων πλεοναζόντων κεφαλαίων και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 750 εκατ. ευρώ, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών.

Παρά την έκδοση νέων μετοχών, η Euroxx εκτιμά ότι η συναλλαγή θα έχει θετική επίδραση τόσο στα κέρδη ανά μετοχή όσο και στην απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, χωρίς να επηρεαστεί η υφιστάμενη πολιτική διανομής κερδών.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στο 13,8%, ενώ η Eurobank θα διατηρήσει τον στόχο διανομής του 55% των κερδών στους μετόχους της.

Για τις 9 Δεκεμβρίου έχει προγραμματιστεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα εξετάσει την αύξηση κεφαλαίου. Η υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές της Fibank αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίμηνο του 2027, με τη νομική συγχώνευση των δύο τραπεζών να προβλέπεται έως το τέταρτο τρίμηνο του 2027.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδει η ανάλυση στη δημιουργία του μεγαλύτερου τραπεζικού ομίλου της Βουλγαρίας μέσω της συνένωσης της Postbank, υφιστάμενης θυγατρικής της Eurobank, με τη Fibank.

Η Fibank αποτελεί σήμερα την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, με ενεργητικό περίπου 10,6 δισ. ευρώ και ενσώματα ίδια κεφάλαια 1,05 δισ. ευρώ. Κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2026 κατέγραψε καθαρά κέρδη περίπου 97 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, διαθέτει ισχυρή ρευστότητα, με δείκτη καθαρών δανείων προς καταθέσεις περίπου 65%, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET1 βρίσκεται στο 19,4%.

Η συνένωση με την Postbank αναμένεται να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο τραπεζικό όμιλο στη Βουλγαρία, με μερίδιο αγοράς περίπου 21% στα δάνεια, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση της Eurobank σε μια από τις βασικές αγορές δραστηριοποίησής της.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Euroxx, τα κανονικοποιημένα ετήσια καθαρά κέρδη της Fibank εκτιμώνται σε περίπου 120 εκατ. ευρώ, ενώ οι αναμενόμενες συνέργειες κόστους μετά από φόρους υπολογίζονται σε 70 εκατ. ευρώ ετησίως.

Με την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών, η συνολική πρόσθετη συνεισφορά στα καθαρά κέρδη της Eurobank αναμένεται να φθάσει τα 190 εκατ. ευρώ ετησίως.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ενίσχυση περίπου 12% σε σχέση με την πρόβλεψη της Euroxx για καθαρά κέρδη 1,58 δισ. ευρώ το 2026, αναδεικνύοντας τη σημασία της συναλλαγής για τη μελλοντική κερδοφορία του ομίλου.

Μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η γεωγραφική κατανομή της κερδοφορίας της Eurobank αναμένεται να διαφοροποιηθεί περαιτέρω, με τη Βουλγαρία να συνεισφέρει περίπου το 24% των συνολικών κερδών, την Κύπρο περίπου το 27% και την Ελλάδα περίπου το 50%, με τα ποσοστά να είναι στρογγυλοποιημένα.

Η Euroxx υπογραμμίζει ότι οι όροι εξαγοράς παραμένουν ιδιαίτερα ελκυστικοί και από πλευράς χρηματοοικονομικών πολλαπλασιαστών.

Ειδικότερα, η συναλλαγή πραγματοποιείται με δείκτη τιμής προς ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV) 0,95 φορές, ενώ ο δείκτης τιμής προς κέρδη (P/E) διαμορφώνεται στις 8,4 φορές πριν από τις συνέργειες.

Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών κόστους, ο πολλαπλασιαστής P/E υποχωρεί στις 5,3 φορές, στοιχείο που, σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή, ενισχύει την ελκυστικότητα του τιμήματος.

Παράλληλα, η Euroxx προβλέπει αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά περίπου 7%, ακόμη και μετά την επίδραση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου των 750 εκατ. ευρώ.

Η απόδοση της επένδυσης, μετά την ενσωμάτωση των συνεργειών, εκτιμάται περίπου στο 19%, ενώ η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων του ομίλου (ROTE) αναμένεται να ενισχυθεί κατά περίπου 100 μονάδες βάσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι παράγοντες παραμένουν αμετάβλητοι.