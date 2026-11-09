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Η Πειραιώς διευρύνει τις δυνατότητες της υπηρεσίας IRIS payments με το Request to Pay. Οι πελάτες της Τράπεζας μπορούν πλέον να στέλνουν και να διαχειρίζονται αιτήματα πληρωμής με απλό και άμεσο τρόπο.

Ο χρήστης της υπηρεσίας, ιδιώτης ή επαγγελματίας, μπορεί να αποστέλλει αίτημα πληρωμής για συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, χρησιμοποιώντας τον αριθμό κινητού τηλεφώνου ή το ΑΦΜ του παραλήπτη. Ο παραλήπτης ενημερώνεται με σχετική ειδοποίηση και μπορεί, εύκολα και με ασφάλεια, να αποδεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα μέσω του Piraeus app. Εφόσον αποδεχθεί το αίτημα, γίνεται άμεση χρέωση του λογαριασμού που έχει συνδέσει με την υπηρεσία IRIS Payments και αντίστοιχα πιστώνεται άμεσα το ποσό στον λογαριασμό του αποστολέα του αιτήματος.

Η νέα δυνατότητα είναι διαθέσιμη μεταξύ πελατών της Πειραιώς που είναι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία IRIS payments.

Με το IRIS Request to Pay, η Πειραιώς εμπλουτίζει περαιτέρω τις ψηφιακές υπηρεσίες πληρωμών της, προσφέροντας απλότητα, ευκολία και ταχύτητα στις καθημερινές συναλλαγές.