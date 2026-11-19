Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών στόχων για την Alpha Bank και την Εθνική Τράπεζα προχωρά η Jefferies, εκτιμώντας ότι οι δύο τράπεζες διαθέτουν διαφορετικά αλλά εξίσου ισχυρά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας τους τα επόμενα χρόνια. Για την Εθνική, ο αμερικανικός οίκος εστιάζει στην αύξηση των εσόδων από τόκους και στα πλεονάζοντα κεφάλαια, ενώ για την Alpha Bank δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση των προμηθειών, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση του πελατολογίου και στην αύξηση των διανομών προς τους μετόχους.

Ο οίκος ανεβάζει την τιμή στόχο για την Εθνική στα 20,60 ευρώ από 19,20 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 24%, και για την Alpha Bank στα 5,80 ευρώ από 5,25 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 29%. Και στις δύο περιπτώσεις διατηρεί τη σύσταση Buy.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι η ανάπτυξη των εργασιών, η ισχυρή παραγωγή κεφαλαίων και οι αυξανόμενες αποδόσεις προς τους μετόχους δεν έχουν αποτυπωθεί πλήρως στις αποτιμήσεις των δύο τραπεζών.

Alpha Bank – Το στοίχημα των προμηθειών και οι διανομές έως το 2030

Στην περίπτωση της Alpha Bank, η Jefferies εκτιμά ότι η τράπεζα περνά από την περίοδο του μετασχηματισμού στη φάση κατά την οποία μπορεί να αξιοποιήσει εμπορικά τις επενδύσεις που έχει πραγματοποιήσει.

Η στρατηγική επικεντρώνεται στην αύξηση των εσόδων από υφιστάμενους πελάτες, με μεγαλύτερη διείσδυση στη διαχείριση περιουσίας, στις επενδυτικές υπηρεσίες και στις ασφαλιστικές εργασίες.

Σύμφωνα με τον οίκο, τα έσοδα από προμήθειες αναμένεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 9% έως το 2030, έναντι 6% για τα καθαρά έσοδα από τόκους.

Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την κερδοφορία χωρίς αντίστοιχη αύξηση των απαιτούμενων εποπτικών κεφαλαίων.

Η Jefferies προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 18% την περίοδο 2026-2028, ενώ αυξάνει κατά 3% τις εκτιμήσεις της για το 2027 και το 2028.

Παράλληλα, αναθεωρεί τις παραδοχές της για τις διανομές κερδών στο 65% το 2027 και στο 70% το 2028, από 60% προηγουμένως.

Οι συνολικές διανομές έως το 2030 εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν περίπου στο 40% της σημερινής χρηματιστηριακής αξίας της Alpha Bank, με τη μέση ετήσια απόδοση προς τους μετόχους να προσεγγίζει το 8% την περίοδο 2026-2028 και το 12% το 2029-2030.

Ένας ακόμη παράγοντας που μπορεί να βελτιώσει τις αποδόσεις είναι η σταδιακή μείωση των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων. Η Jefferies επισημαίνει ότι η εξέλιξη αυτή μπορεί να προσθέτει περισσότερες από 50 μονάδες βάσης ετησίως στην απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων μετά το 2030.

Παρά την αναμενόμενη αύξηση της κερδοφορίας, η Alpha Bank διαπραγματεύεται περίπου επτά φορές τα εκτιμώμενα κέρδη του 2028, με έκπτωση περίπου 10% έναντι των ανταγωνιστών της.

Εθνική – Το πλεονέκτημα των καταθέσεων και τα 950 εκατ. ευρώ

Το βασικό πλεονέκτημα της Εθνικής Τράπεζας εντοπίζεται στη σύνθεση των καταθέσεών της, η οποία επιτρέπει στην τράπεζα να διατηρεί χαμηλό κόστος χρηματοδότησης ακόμη και σε περιβάλλον υψηλότερων επιτοκίων.

Περισσότερο από το 80% των καταθέσεων προέρχεται από λογαριασμούς χαμηλού κόστους, ενώ το συνολικό κόστος καταθέσεων διαμορφώθηκε στο 0,30% το τρίτο τρίμηνο, αυξημένο μόλις κατά τρεις μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 7% σε ετήσια βάση, με τις βασικές καταθέσεις να ενισχύονται κατά 9%, έναντι αύξησης 4% στις προθεσμιακές.

Η Jefferies υπογραμμίζει ότι η Εθνική έχει μετακυλίσει στους δανειολήπτες μόλις το 60%-70% των πρόσφατων αυξήσεων επιτοκίων. Κατά συνέπεια, η περαιτέρω αναπροσαρμογή των επιτοκίων στα υφιστάμενα δάνεια αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα και τους επόμενους μήνες.

Ήδη, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία βάση, στα 587 εκατ. ευρώ, ενώ το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 15 μονάδες βάσης.

Πρόσθετη ώθηση αναμένεται από τα περίπου 2,5 δισ. ευρώ εγκεκριμένων επιχειρηματικών δανείων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο περιθώριο δημιουργίας αξίας για τους μετόχους συνδέεται με την κεφαλαιακή θέση της τράπεζας.

Η Jefferies εκτιμά ότι ο δείκτης CET1 θα διαμορφωθεί στο 15% στο τέλος του 2028, περίπου δύο ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τον εσωτερικό στόχο της διοίκησης. Η διαφορά αυτή αντιστοιχεί σε πλεονάζοντα κεφάλαια περίπου 950 εκατ. ευρώ, τα οποία δημιουργούν περιθώρια πρόσθετων διανομών ή άλλων κινήσεων αξιοποίησης κεφαλαίων.

Ο οίκος προβλέπει έκτακτη επαναγορά μετοχών 300 εκατ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2026 και διανομή του 65% των κερδών το 2027 και το 2028.

Παράλληλα, αναθεωρεί ανοδικά κατά 2% τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2028, στα 2,07 ευρώ. Με βάση τις προβλέψεις του, η Εθνική διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής προς κέρδη περίπου 8 φορές για το 2028 και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 18%.

Τα εναλλακτικά σενάρια για τις δύο μετοχές

Για την Εθνική, η Jefferies τοποθετεί το θετικό σενάριο στα 23,30 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 40%, ενώ το αρνητικό στα 12,20 ευρώ, με δυνητική πτώση 27%.

Για την Alpha Bank, το θετικό σενάριο προβλέπει τιμή 6,80 ευρώ, δηλαδή άνοδο 51%, ενώ το αρνητικό περιορίζει την αποτίμηση στα 3,50 ευρώ, με πτώση 22%.

Η διαφοροποίηση των δύο επενδυτικών προτάσεων συνίσταται στο ότι η Εθνική στηρίζεται κυρίως στην ισχυρή κεφαλαιακή της θέση και στα περιθώρια περαιτέρω ενίσχυσης των εσόδων από τόκους, ενώ η Alpha Bank προσφέρει μεγαλύτερη έκθεση στη μελλοντική αύξηση των προμηθειών και στην επιτάχυνση των επιστροφών κεφαλαίου.

Κοινός παρονομαστής, σύμφωνα με τη Jefferies, παραμένει η δυνατότητα αύξησης της κερδοφορίας και των αποδόσεων προς τους μετόχους, με τις σημερινές αποτιμήσεις να αφήνουν περιθώρια ανόδου και για τις δύο μετοχές.