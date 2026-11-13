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Η ταχύτερη του αναμενομένου αύξηση των χορηγήσεων και η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία που αναδεικνύει η Jefferies για την CrediaBank μετά τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου. Η τράπεζα έχει ήδη υπερβεί τον ετήσιο στόχο πιστωτικής επέκτασης, ενώ η αύξηση των εσόδων υπερκαλύπτει την άνοδο των λειτουργικών δαπανών, ενισχύοντας την κερδοφορία.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς και την τιμή στόχο των 1,30 ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο ανόδου 38% από την τιμή αναφοράς των 0,94 ευρώ. Η αποτίμηση στηρίζεται στις προοπτικές ανάπτυξης της τράπεζας, με την ενσωμάτωση των πρόσφατων εξαγορών να δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες διεύρυνσης των εσόδων.

Η ανάπτυξη των δανείων επιταχύνεται

Η πιστωτική επέκταση έφτασε τα 702 εκατ. ευρώ μόνο στο τρίτο τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό στο εννεάμηνο περίπου στα 1,5 δισ. ευρώ. Έτσι, η CrediaBank ξεπέρασε ήδη τον στόχο των 1,3 δισ. ευρώ που είχε θέσει για ολόκληρο το 2026.

Τα ακαθάριστα δάνεια αυξήθηκαν κατά 45% σε ετήσια βάση και 13% σε τριμηνιαία βάση, φτάνοντας τα 6 δισ. ευρώ. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από τις χρηματοδοτήσεις μεγάλων επιχειρήσεων και τη ναυτιλία, όπου η τράπεζα διεύρυνε την παρουσία της σε νέες κατηγορίες χρηματοδοτήσεων.

Η αύξηση των χορηγήσεων συνοδεύτηκε από ενίσχυση των καταθέσεων κατά 16% σε τριμηνιαία βάση, στα 8,77 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ενεργητικό ξεπέρασε τα 10,8 δισ. ευρώ.

Η βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας

Η ενίσχυση των εσόδων αποτυπώνεται στα επαναλαμβανόμενα λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 76% σε ετήσια βάση, στα 34 εκατ. ευρώ, και κατά 14% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν τα 60 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 17% σε τριμηνιαία βάση, την υψηλότερη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, σύμφωνα με τη Jefferies. Σε ετήσια βάση η αύξηση διαμορφώθηκε στο 43%.

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε στο 2,35%, με τη διοίκηση να αναμένει περαιτέρω βελτίωση, κοντά στο 2,4% στο τέταρτο τρίμηνο, και συνέχιση της ανοδικής πορείας το 2027.

Παράλληλα, ο δείκτης επαναλαμβανόμενου κόστους προς έσοδα διαμορφώθηκε στο 57% στο εννεάμηνο, μειωμένος κατά 8,6 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση, παρά τις δαπάνες 4,6 εκατ. ευρώ που συνδέονται με την εξαγορά στη Μάλτα.

Η συνεισφορά των εξαγορών

Οι πρόσφατες κινήσεις επέκτασης αποκτούν μεγαλύτερη σημασία για τη μελλοντική σύνθεση των εσόδων. Οι προμήθειες αυξήθηκαν κατά 33% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εκταμιεύσεων δανείων, ενώ θετική ήταν και η πορεία των δραστηριοτήτων διαχείρισης περιουσίας και ασφαλιστικών προϊόντων.

Από το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να αρχίσει η συνεισφορά της Ευρώπη Holdings και της Pantelakis Χρηματιστηριακής.

Η Jefferies εξετάζει επίσης τη συνδυασμένη εικόνα με την HSBC Malta. Η τελευταία εμφάνισε επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων 80 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, έναντι 64 εκατ. ευρώ της CrediaBank.

Σε προσαρμοσμένη βάση, το συνδυασμένο αποτέλεσμα θα έφτανε τα 144 εκατ. ευρώ, με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 10,4%.

Κεφαλαιακή επάρκεια και πιστωτικός κίνδυνος

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων παρέμεινε στο 2,4%, ενώ η κάλυψη από προβλέψεις διαμορφώθηκε περίπου στο 55%.

Ο δείκτης CET1 υποχώρησε στο 14,4%, κυρίως λόγω της ταχείας πιστωτικής επέκτασης, αλλά διαμορφώνεται στο 15,5% μετά την προσαρμογή για την Ευρώπη Holdings, έναντι ελάχιστης απαίτησης 8,99%.

Η Jefferies επισημαίνει ως βασικούς κινδύνους την ενσωμάτωση της HSBC Malta και μια πιθανή επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας. Διατηρεί, ωστόσο, τη θετική αξιολόγηση για τη μετοχή, με την αύξηση των χρηματοδοτήσεων και τη βελτίωση της κερδοφορίας να στηρίζουν την επενδυτική της εκτίμηση.