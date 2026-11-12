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Η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των εσόδων από τόκους και η δυνατότητα υψηλότερων διανομών στους μετόχους διατηρούν τις ελληνικές τράπεζες στο επενδυτικό προσκήνιο. Παρά την άνοδο των μετοχών τους, οι αποτιμήσεις εξακολουθούν να εμφανίζονται ελκυστικές σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές, ενώ τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου ενισχύουν τις προσδοκίες για την κερδοφορία της επόμενης διετίας, αναφέρει σε νέα ανάλυσή της, η Keefe, Bruyette & Woods (KBW) διαπιστώνοντας ότι οι ελληνικές τράπεζες διαπραγματεύονται με έκπτωση περίπου 17% έναντι των ισπανικών τραπεζών.

Παράλληλα, αναθεωρεί ανοδικά τις εκτιμήσεις για τα κέρδη κατά περίπου 2%-5% και αυξάνει τις τιμές στόχους και για τις πέντε τράπεζες που καλύπτει, με την Πειραιώς να εμφανίζει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου, στο 41%, και νέα τιμή στόχο τα 14,10 ευρώ από 13,60 ευρώ προηγουμένως. Για την Εθνική Τράπεζα, η τιμή στόχος αυξάνεται στα 21,90 ευρώ από 21,80 ευρώ, με περιθώριο ανόδου 26%, ενώ για την Τράπεζα Κύπρου διαμορφώνεται στα 13,20 ευρώ από 13 ευρώ, με περιθώριο 23%. Στην περίπτωση της Eurobank, η τιμή στόχος αναβαθμίζεται στα 5,70 ευρώ από 5,50 ευρώ, υποδηλώνοντας δυνητική άνοδο 18%, ενώ για την Alpha Bank αυξάνεται στα 5,40 ευρώ από 5,30 ευρώ, με περιθώριο 14%.

Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση Outperform για Πειραιώς, Εθνική και Τράπεζα Κύπρου, τη σύσταση Market Perform για τη Eurobank, ενώ αναβαθμίζει την Alpha Bank σε Market Perform από Underperform.

Το 2027 αλλάζει τις αποτιμήσεις

Η προσοχή των επενδυτών μετατοπίζεται σταδιακά από τα αποτελέσματα του 2026 στις προοπτικές του 2027 και του 2028, καθώς η αύξηση των χορηγήσεων και η ενίσχυση των προμηθειών δημιουργούν προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας.

Η Τράπεζα Πειραιώς εμφανίζει έναν από τους χαμηλότερους δείκτες αποτίμησης, καθώς διαπραγματεύεται με εκτιμώμενο πολλαπλασιαστή κερδών 8,5 φορές για το 2027 και 7,6 φορές για το 2028.

Η τράπεζα αναμένεται να επωφεληθεί από την ανάπτυξη των δανείων και την ενίσχυση των καθαρών εσόδων από τόκους. Για το 2027, οι παραδοχές της διοίκησης ενσωματώνουν επιτόκιο της ΕΚΤ στο 3%, ενώ η ενσωμάτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής εξελίσσεται ταχύτερα από τις αρχικές προσδοκίες.

Στην Εθνική Τράπεζα, η ισχυρή κεφαλαιακή θέση επιτρέπει τη διατήρηση υψηλών διανομών χωρίς να περιορίζονται οι δυνατότητες χρηματοδότησης της οικονομίας.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων αναμένεται να φτάσει στο 18,5% το 2027 και στο 19,8% το 2028, ενώ η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση αυξάνεται από 5,4% σε 6,4% αντίστοιχα.

Η Alpha Bank και οι νέοι στόχοι έως το 2030

Ξεχωριστή θέση στην ανάλυση καταλαμβάνει η Alpha Bank, καθώς η παρουσίαση του νέου επιχειρηματικού σχεδίου οδηγεί σε αναβάθμιση της σύστασης σε Market Perform, από Underperform.

Η τράπεζα επιδιώκει ετήσια αύξηση των κερδών ανά μετοχή περίπου 16% έως το 2028, αν και χωρίς την επίδραση των εξαγορών ο ρυθμός περιορίζεται κοντά στο 11%.

Παράλληλα, προβλέπει δυνατότητα διανομών άνω των 4 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2030, με περίπου το ήμισυ να αφορά μερίσματα σε μετρητά.

Η Κύπρος αποκτά μεγαλύτερο βάρος στο επιχειρηματικό σχέδιο, με στόχο να συνεισφέρει περίπου το 10% των καθαρών κερδών του ομίλου το 2030, από 6% το 2025.

Σημαντικές είναι και οι προβλέψεις για τη διαχείριση περιουσίας, με τα έσοδα από την ιδιωτική τραπεζική να αυξάνονται από περίπου 90 εκατ. ευρώ σε 150 εκατ. ευρώ έως το 2030.

Ωστόσο, οι νέοι στόχοι δεν διαφοροποιούνται ουσιαστικά από τις υφιστάμενες εκτιμήσεις της αγοράς, ενώ η προβλεπόμενη απόδοση κεφαλαίων παραμένει χαμηλότερη συγκριτικά με άλλες ελληνικές τράπεζες.

Eurobank και Τράπεζα Κύπρου: Η αξία της διεθνούς παρουσίας

Η γεωγραφική διαφοροποίηση συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για τη Eurobank, καθώς οι δραστηριότητες σε Βουλγαρία και Κύπρο ενισχύουν την πιστωτική επέκταση και την παραγωγή εσόδων.

Η αύξηση των χορηγήσεων φτάνει το 17% σε ετήσια βάση στη Βουλγαρία και το 7% στην Κύπρο, ενώ η διοίκηση αναβάθμισε την πρόβλεψη για την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους στο 9%, από 7%.

Η ενοποίηση της Eurolife αναμένεται να προσθέσει 20-25 εκατ. ευρώ στις προμήθειες του τέταρτου τριμήνου.

Για την Τράπεζα Κύπρου, η ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με δείκτη CET1 στο 20,3% μετά την προσαρμογή για τη συναλλαγή με την CDB, υποστηρίζει σημαντικές διανομές.

Η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση φτάνει στο 9% για το 2026, στο 10,7% για το 2027 και στο 11,5% για το 2028, από τις υψηλότερες μεταξύ των τραπεζών που εξετάζονται.

Οι μερισματικές αποδόσεις και η επόμενη διετία

Η δυνατότητα επιστροφής κεφαλαίων στους μετόχους αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την αποτίμηση των τραπεζών.

Για το 2028, οι εκτιμώμενες μερισματικές αποδόσεις διαμορφώνονται στο 8,3% για την Πειραιώς, στο 6,4% για την Εθνική, στο 5,6% για τη Eurobank και στο 5,2% για την Alpha Bank.

Την ίδια χρονιά, οι προβλεπόμενοι δείκτες τιμής προς κέρδη διαμορφώνονται στις 7,6 φορές για την Πειραιώς, στις 8,2 φορές για Alpha Bank και Eurobank και στις 8,8 φορές για την Εθνική.

Τα στοιχεία αυτά εξηγούν γιατί, παρά τη θετική πορεία των τραπεζικών μετοχών, εξακολουθούν να εντοπίζονται περιθώρια περαιτέρω ανόδου.

Η Εθνική, η Πειραιώς και η Τράπεζα Κύπρου διατηρούν το προβάδισμα στις προτιμήσεις του οίκου, καθώς συνδυάζουν υψηλή κερδοφορία, ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων και ελκυστικές προοπτικές διανομών. Το επόμενο κριτήριο για την αγορά θα είναι η δυνατότητα των τραπεζών να μετατρέψουν τη συνεχιζόμενη πιστωτική επέκταση σε διατηρήσιμη αύξηση κερδών έως το 2028.