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Η βρετανική Metro Bank Holdings ανοίγει τον δρόμο για την πιθανή πώλησή της, καλώντας ενδιαφερόμενους επενδυτές να υποβάλουν προτάσεις, έπειτα από αρκετά χρόνια αναδιάρθρωσης με στόχο τη μείωση των λειτουργικών δαπανών και τη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων.

Όπως ανακοίνωσε σήμερα η τράπεζα, με έδρα το Λονδίνο, η πρωτοβουλία εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική αξιολόγηση των επιλογών της, με την επίσημη διαδικασία πώλησης να αποσκοπεί στη διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους. Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν υπάρχει καμία βεβαιότητα πως οι συζητήσεις θα καταλήξουν σε συμφωνία.

Η ανακοίνωση έδωσε ώθηση στη μετοχή της Metro Bank, η οποία ενισχύθηκε έως και 5,5% στις πρώτες συναλλαγές στο χρηματιστήριο του Λονδίνου, ανεβάζοντας τη χρηματιστηριακή αξία της τράπεζας σε περίπου 1,2 δισ. στερλίνες.

Από τη διάσωση του 2023 στην αναζήτηση αγοραστή

Το 2023, η Metro Bank είχε εξασφαλίσει συμφωνία διάσωσης, η οποία συνέβαλε στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και στη σταθεροποίηση της οικονομικής της θέσης.

Τα επόμενα χρόνια ακολούθησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης, που περιλάμβανε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων και περικοπές θέσεων εργασίας, με στόχο τον περιορισμό των δαπανών και την ενίσχυση της αποδοτικότητας.

Η προσπάθεια αυτή είχε ήδη αποτυπωθεί στη χρηματιστηριακή πορεία της τράπεζας, καθώς η μετοχή της κατέγραφε άνοδο περίπου 48% από τις αρχές του 2026, πριν από τη σημερινή ανακοίνωση.

Σε έκθεσή της τον Αύγουστο, η Fitch Ratings είχε επισημάνει ότι το σχέδιο εξυγίανσης της Metro Bank απέφερε σημαντική εξοικονόμηση κόστους, συμβάλλοντας παράλληλα στη σταδιακή βελτίωση των οικονομικών της αποτελεσμάτων.

Ωστόσο, τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου έδειξαν ότι οι καταθέσεις υποχώρησαν κατά 1,4% σε ετήσια βάση, στα 13,03 δισ. στερλίνες, ενώ τα συνολικά δάνεια προς πελάτες αυξήθηκαν κατά 5%, στα 9,4 δισ. στερλίνες.

Παρά την έναρξη της διαδικασίας αναζήτησης αγοραστή, η διοίκηση της Metro Bank δηλώνει πεπεισμένη ότι μπορεί να συνεχίσει αυτόνομα την αναπτυξιακή της πορεία και να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους.

Τη διαδικασία στρατηγικής αξιολόγησης υποστηρίζουν ως σύμβουλοι οι Morgan Stanley, Citigroup και RBC Capital Markets.