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Θετική στάση απέναντι στις ελληνικές τράπεζες διατηρεί η Morgan Stanley, εκτιμώντας ότι η ισχυρή πιστωτική επέκταση, η ανθεκτικότητα των επιτοκιακών εσόδων και οι προοπτικές υψηλότερων διανομών στους μετόχους δημιουργούν περιθώρια περαιτέρω ανόδου των μετοχών.

Ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος επαναλαμβάνει ότι η Alpha Bank αποτελεί την κορυφαία επιλογή του στον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, κυρίως λόγω της ελκυστικής αποτίμησης και των προοπτικών αναβάθμισης των εκτιμήσεων για την κερδοφορία.

Η Morgan Stanley προβλέπει ότι τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου θα κινηθούν γενικά κοντά στις εκτιμήσεις της αγοράς, με τα καθαρά έσοδα από τόκους να υπερβαίνουν τις προβλέψεις κατά 0,5%-0,8%.

Για την περίοδο 2027-2028, οι εκτιμήσεις της για τα επιτοκιακά έσοδα βρίσκονται 3%-4% υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς, δημιουργώντας προϋποθέσεις αναθεώρησης των προβλέψεων για τα κέρδη ανά μετοχή.

Οι τιμές στόχοι και τα περιθώρια ανόδου

Η Morgan Stanley διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, με βάση τις οποίες προκύπτουν τα ακόλουθα περιθώρια ανόδου:

Πειραιώς : 12,30 ευρώ, περιθώριο ανόδου 26,8%.

: 12,30 ευρώ, περιθώριο ανόδου 26,8%. Eurobank : 5,40 ευρώ, περιθώριο ανόδου 21,6%.

: 5,40 ευρώ, περιθώριο ανόδου 21,6%. Εθνική Τράπεζα : 19,30 ευρώ, περιθώριο ανόδου 19,3%.

: 19,30 ευρώ, περιθώριο ανόδου 19,3%. Alpha Bank : 5,50 ευρώ, περιθώριο ανόδου 28,9%.

: 5,50 ευρώ, περιθώριο ανόδου 28,9%. CrediaBank: 1,09 ευρώ, περιθώριο ανόδου 19,1%.

Παρά τις θετικές προοπτικές, ο οίκος θεωρεί ότι τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου δύσκολα θα αποτελέσουν από μόνα τους σημαντικό καταλύτη για τις περισσότερες τραπεζικές μετοχές.

Πειραιώς: Κέρδη 302 εκατ. ευρώ

Για την Πειραιώς, η Morgan Stanley προβλέπει καθαρά κέρδη 302 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, περίπου 7% χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Η απόκλιση αποδίδεται στις χαμηλότερες προμήθειες και στο αυξημένο πιστωτικό κόστος. Ωστόσο, τα βασικά λειτουργικά κέρδη προ προβλέψεων αναμένονται 2% υψηλότερα από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις, χάρη στα ισχυρότερα επιτοκιακά έσοδα και τη συγκράτηση των δαπανών. Ο δείκτης CET1 προβλέπεται στο 13%, αυξημένος κατά 20 μονάδες βάσης σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Eurobank: Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις

Για τη Eurobank, ο οίκος εκτιμά καθαρά κέρδη 406 εκατ. ευρώ, κατά 4% υψηλότερα από τη συναίνεση της αγοράς. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται ισχυρότερα των εκτιμήσεων κατά 0,6%, αντισταθμίζοντας τις χαμηλότερες προμήθειες. Ο δείκτης CET1 προβλέπεται στο 15,4%, ενώ διαμορφώνεται στο 14,2% εφόσον ληφθεί υπόψη η εξαγορά της Eurolife. Η Morgan Stanley εκτιμά ότι τυχόν καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της συναλλαγής δεν θα οδηγούσε σε απώλεια κερδών, αλλά σε υψηλότερη κεφαλαιακή βάση.

Εθνική Τράπεζα: Κέρδη 317 εκατ. ευρώ

Για την Εθνική Τράπεζα προβλέπονται καθαρά κέρδη 317 εκατ. ευρώ, περίπου 3% υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Τα ισχυρότερα έσοδα από τόκους αναμένεται να αντισταθμίσουν την εποχική υποχώρηση των προμηθειών. Ο δείκτης CET1 εκτιμάται στο 17,2%, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της τράπεζας. Η Morgan Stanley διατηρεί σύσταση ίσης στάθμισης για τη μετοχή.

Alpha Bank: Το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου

Για την Alpha Bank, η Morgan Stanley προβλέπει κέρδη 232 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένονται 0,8% υψηλότερα από τις προβλέψεις, ενώ οι προμήθειες εκτιμάται ότι θα κινηθούν περίπου 3% χαμηλότερα. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην επικείμενη Ημέρα Επενδυτών, όπου ο οίκος αναμένει στόχους για τη διετία 2027-2028 που θα υποδηλώνουν περιθώριο ανοδικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων για τα καθαρά κέρδη άνω του 5%. Παράλληλα, θεωρεί πιθανή την ανακοίνωση ποσοστού διανομής κερδών 65%, έναντι εκτιμήσεων της αγοράς για λιγότερο από 60%.

CrediaBank: Συνεχίζεται η ισχυρή ανάπτυξη

Για την CrediaBank, η Morgan Stanley προβλέπει καθαρά κέρδη 18 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 19% σε σχέση με το δεύτερο. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να ενισχυθούν κατά 9,5% και οι προμήθειες κατά 6,9%. Ο οίκος αναγνωρίζει τη διαφοροποιημένη αναπτυξιακή δυναμική της τράπεζας, επισημαίνοντας ωστόσο τις πιέσεις από το υψηλότερο κόστος καταθέσεων. Ο δείκτης CET1 προβλέπεται στο 14,6%, μειωμένος κατά 90 μονάδες βάσης σε τριμηνιαία βάση, λόγω της αύξησης των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού και μεταβολών στα αποθεματικά.

Συνολικά, η Morgan Stanley εκτιμά ότι η διατήρηση της πιστωτικής ανάπτυξης και η ισχυρότερη κερδοφορία το 2027 μπορούν να στηρίξουν νέες αναβαθμίσεις των προβλέψεων για τις ελληνικές τράπεζες, με την Alpha Bank και τη Eurobank να εμφανίζουν τα μεγαλύτερα σχετικά περιθώρια θετικών εκπλήξεων.