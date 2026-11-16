Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Την ευκαιρία να κερδίσουν δωροεπιταγές για αγορές σε σούπερ μάρκετ, συνολικής αξίας 1.300 ευρώ ανά νικητή, έχουν οι καταναλωτές που πραγματοποιούν πληρωμές μέσω IRIS Payments σε τερματικά POS. Η προωθητική ενέργεια ξεκίνησε στις 26 Οκτωβρίου 2026 και έχει διάρκεια τριών μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε κληρώσεις μέσα από τις καθημερινές συναλλαγές.

Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν επτά τράπεζες, οι οποίες συνεργάζονται για πρώτη φορά με τη ΔΙΑΣ στο πλαίσιο μιας κοινής εκστρατείας για την προώθηση των άμεσων πληρωμών στο φυσικό εμπόριο. Πρόκειται για την Alpha Bank, τη Eurobank, την Εθνική Τράπεζα, την Τράπεζα Πειραιώς, την CrediaBank, την Optima bank και τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων.

Το IRIS Payments αποτελεί μια ελληνική υπηρεσία άμεσων πληρωμών, η οποία δημιουργήθηκε από τη ΔΙΑΣ σε συνεργασία με τις τράπεζες. Μέσω της υπηρεσίας, οι καταναλωτές μπορούν να εξοφλούν τις αγορές τους απευθείας από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, χρησιμοποιώντας την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς τους, χωρίς να απαιτείται η χρήση μετρητών ή κάρτας.

Με σύνθημα «Όλοι αγαπάνε να κερδίζουν με IRIS», η νέα καμπάνια επιδιώκει να ενισχύσει την εξοικείωση του κοινού με τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής και να ενθαρρύνει τη συχνότερη χρήση της στις καθημερινές αγορές. Οι δωροεπιταγές λειτουργούν ως πρόσθετο κίνητρο για όσους επιλέγουν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους μέσω IRIS Payments.

Πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στις κληρώσεις

Η διαδικασία συμμετοχής συνδέεται άμεσα με τις πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω IRIS Payments στα φυσικά καταστήματα.

Κάθε επιλέξιμη συναλλαγή μέσω IRIS Payments σε POS εξασφαλίζει στον καταναλωτή μία συμμετοχή στην κλήρωση. Επομένως, όσο περισσότερες αγορές πραγματοποιείτε με τη συγκεκριμένη υπηρεσία, τόσο περισσότερες συμμετοχές συγκεντρώνετε, αυξάνοντας τις πιθανότητες να αναδειχθείτε νικητές.

Για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή, αρκεί να ενημερώσετε τον υπάλληλο στο ταμείο ότι επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε το IRIS Payments. Στη συνέχεια, ανοίγετε την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς σας και σαρώνετε τον κωδικό QR που εμφανίζεται στην οθόνη του POS.

Με αυτόν τον τρόπο, η συναλλαγή πραγματοποιείται απευθείας μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε φυσική κάρτα.

Επτά τυχεροί κάθε μήνα με έπαθλο 1.300 ευρώ

Κατά τη διάρκεια της τρίμηνης προωθητικής ενέργειας, καθεμία από τις επτά συμμετέχουσες τράπεζες θα πραγματοποιεί μία κλήρωση κάθε μήνα, από την οποία θα προκύπτει ένας νικητής.

Συνολικά, θα αναδεικνύονται επτά τυχεροί μηνιαίως, με τον καθένα να λαμβάνει δωροεπιταγές αξίας 1.300 ευρώ για αγορές σε σούπερ μάρκετ.

Εφόσον πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες μηνιαίες κληρώσεις, η πρωτοβουλία θα αναδείξει συνολικά 21 νικητές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, με τη συνολική αξία των επάθλων να ανέρχεται σε 27.300 ευρώ.

Στόχος η ενίσχυση των πληρωμών IRIS στα καταστήματα

Η κοινή δράση των τραπεζών και της ΔΙΑΣ εντάσσεται στην προσπάθεια να καθιερωθεί το IRIS Payments ως μια ακόμη επιλογή πληρωμής στις καθημερινές συναλλαγές των καταναλωτών.

Παράλληλα, η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να ενημερώνουν τους πελάτες τους για τη δυνατότητα πληρωμής μέσω IRIS, προσφέροντάς την ως εναλλακτική λύση απέναντι στις συναλλαγές με μετρητά ή τραπεζικές κάρτες.

Η προωθητική εκστρατεία θα υποστηριχθεί από συντονισμένες επικοινωνιακές ενέργειες των επτά τραπεζών και της ΔΙΑΣ, με στόχο την ευρύτερη ενημέρωση του κοινού και την ανάδειξη των δυνατοτήτων των άμεσων πληρωμών.

Η συμμετοχή στις κληρώσεις και η ανάδειξη των νικητών διέπονται από τους ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις της προωθητικής ενέργειας, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμβουλεύονται για περισσότερες πληροφορίες.