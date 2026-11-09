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Νέες δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής εξέλιξης προσφέρει σε νέους πτυχιούχους η Πειραιώς, με την έναρξη του 13ου κύκλου του Project Future, που υλοποιείται σε συνεργασία με το ReGeneration. Το πρόγραμμα επιστρέφει με ανανεωμένες εκπαιδευτικές ενότητες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε σύγχρονες επιχειρηματικές δεξιότητες και τεχνολογίες αιχμής, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Δεκεμβρίου 2026, ενώ η συμμετοχή απευθύνεται σε νέους και νέες από ολόκληρη την Ελλάδα που επιθυμούν να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και να αποκτήσουν πρόσβαση σε περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.

Το Project Future αποτελεί πρωτοβουλία της Πειραιώς στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL, ενταγμένη στον πυλώνα της Νέας Γενιάς. Βασική επιδίωξή του είναι να γεφυρώσει την απόσταση ανάμεσα στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση και στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων, προσφέροντας στους συμμετέχοντες πρακτικές γνώσεις και εξειδικευμένες δεξιότητες.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής στον νέο κύκλο έχουν πτυχιούχοι ηλικίας έως 29 ετών, ανεξαρτήτως του αντικειμένου σπουδών τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών πανεπιστημίων ή ισότιμων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, είτε διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο είτε όχι.

Η αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας αποτυπώνεται και στα στοιχεία των προηγούμενων κύκλων. Από το 2018, όταν ξεκίνησε το Project Future, έως την ολοκλήρωση του 12ου κύκλου, 2.491 νέοι πτυχιούχοι έχουν συμμετάσχει στις εκπαιδεύσεις, ενώ το 72% των αποφοίτων έχει ενταχθεί στην αγορά εργασίας μέσα σε έναν χρόνο από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Τέσσερα masterclasses και οκτώ ακαδημίες εξειδίκευσης

Η εκπαιδευτική διαδικασία συνδυάζει την ανάπτυξη προσωπικών και επαγγελματικών δεξιοτήτων με την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων σε τομείς που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τη σύγχρονη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στο πρώτο σκέλος, οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν εκπαίδευση σε soft και business skills, μέσα από τέσσερα θεματικά masterclasses:

GenAI Adoption Masterclass, με αντικείμενο την αξιοποίηση της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. Financial Literacy Masterclass, με επίκεντρο τον χρηματοοικονομικό εγγραμματισμό. Pitch like a Startup Masterclass, για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρουσίασης επιχειρηματικών ιδεών. Negotiations Masterclass, με έμφαση στις τεχνικές διαπραγμάτευσης.

Παράλληλα, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να επιλέξουν μία από οκτώ εξειδικευμένες ακαδημίες στους τομείς των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας.

Οι διαθέσιμες κατευθύνσεις είναι οι εξής:

Banking Consulting

HR & Talent Management Academy

Digital Marketing & eCommerce

Diploma in Business

New Product Development in the Food Sector

Generative & Agentic AI Technologies & Tools in Practice

AI Enabled Application Development Practices

Data Engineering and Business Intelligence

Οι εκπαιδευτικές κατευθύνσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, από τις τραπεζικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και το ψηφιακό εμπόριο έως την ανάπτυξη εφαρμογών, την ανάλυση δεδομένων και τις νέες δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Πρόσβαση σε δίκτυο περισσότερων από 2.000 επιχειρήσεων

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Project Future είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

Μετά την ολοκλήρωση της ακαδημίας που έχουν επιλέξει, τα βιογραφικά των αποφοίτων παραμένουν διαθέσιμα για διάστημα ενός έτους σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το δίκτυο του ReGeneration.

Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες αποκτούν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με δυνητικούς εργοδότες και να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας που ανταποκρίνονται στις δεξιότητες και στην εκπαίδευσή τους.

Στην υλοποίηση του 13ου κύκλου συμβάλλουν σημαντικοί εκπαιδευτικοί και επιχειρηματικοί φορείς. Συγκεκριμένα, συνεργάτες της Πειραιώς και του ReGeneration είναι οι Accenture, Alba Graduate Business School, Αμερικανική Γεωργική Σχολή, Code.Hub, Natech, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, The Tipping Point, 100mentors και POS4work Innovation Hub.

Αιτήσεις έως τις 7 Δεκεμβρίου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους από τις 9 Νοεμβρίου έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2026, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος, www.projectfuture.gr.