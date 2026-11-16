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Σε καθεστώς δικαστικής διαχείρισης για έναν χρόνο τέθηκε η ευρωπαϊκή τραπεζική μονάδα της βρετανικής Revolut στην Ιταλία, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου του Μιλάνου, το οποίο διαπίστωσε σοβαρές αδυναμίες στους μηχανισμούς καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος, που φέρονται να επέτρεψαν τη διακίνηση παράνομων κεφαλαίων ύψους σχεδόν 42 εκατ. ευρώ.

Όπως αναφέρει σε αποκλειστικό του δημοσίευμα το Reuters, η απόφαση αφορά στη Revolut Bank UAB, με έδρα τη Λιθουανία, η οποία δραστηριοποιείται στην ιταλική αγορά μέσω τοπικού υποκαταστήματος. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση των 39 σελίδων, την οποία εξέτασε το πρακτορείο, καταδικασμένα μέλη εγκληματικών οργανώσεων και πρόσωπα που εμπλέκονται σε υποθέσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων χρησιμοποίησαν λογαριασμούς της τράπεζας για να διοχετεύσουν κεφάλαια παράνομης προέλευσης.

Το δικαστήριο διαπίστωσε «σοβαρές ελλείψεις» στα συστήματα ελέγχου, οι οποίες επέτρεψαν σε 24 πρόσωπα, είτε υπό έρευνα είτε ήδη καταδικασμένα για διάφορα αδικήματα, να αποκρύψουν χρηματοοικονομικές ροές συνολικού ύψους 41,9 εκατ. ευρώ την περίοδο 2021-2026.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, στο ίδιο διάστημα, ανταγωνιστικά τραπεζικά ιδρύματα είχαν υποβάλει 265 αναφορές ύποπτων συναλλαγών σχετικά με τα συγκεκριμένα πρόσωπα, ενώ η Revolut Bank UAB δεν είχε υποβάλει καμία, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση.

Η Revolut επιβεβαίωσε ότι έλαβε γνώση της απόφασης και δήλωσε ότι θα συνεργαστεί πλήρως με τις ιταλικές Αρχές.

«Αντιμετωπίζουμε με τη μέγιστη σοβαρότητα τις κανονιστικές μας υποχρεώσεις και τους ελέγχους κατά του ξεπλύματος χρήματος, επενδύοντας διαρκώς στην ενίσχυση των συστημάτων καταπολέμησης του οικονομικού εγκλήματος, των μηχανισμών παρακολούθησης συναλλαγών και των εξειδικευμένων ομάδων συμμόρφωσης σε όλες τις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε», ανέφερε η εταιρεία.

Η ίδια η Revolut δεν βρίσκεται υπό ποινική έρευνα, ενώ η δικαστική εποπτεία περιορίζεται αποκλειστικά στις δραστηριότητές της στην Ιταλία, χωρίς να επηρεάζεται η εξυπηρέτηση ιδιωτών και επιχειρήσεων.

«Συστηματικές αδυναμίες» και όχι μεμονωμένα περιστατικά

Σύμφωνα με το Reuters, οι δικαστές έκριναν ότι οι ελλείψεις στους ελεγκτικούς μηχανισμούς δεν αποτελούσαν μεμονωμένες αστοχίες, αλλά ήταν ενσωματωμένες σε ένα σταθερό μοντέλο διαχείρισης που εφαρμοζόταν επανειλημμένα επί σειρά ετών.

Κατά την εκτίμησή τους, οι αδυναμίες αυτές εμπόδισαν τις αρμόδιες Αρχές να εντοπίσουν και να δεσμεύσουν παράνομα κεφάλαια.

Οι εισαγγελικές και δικαστικές Αρχές του Μιλάνου απέδωσαν στην τράπεζα αμελή συμπεριφορά, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε υιοθετήσει επαρκείς δικλίδες ασφαλείας για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων.

Στο σχετικό εισαγγελικό έγγραφο, η Revolut περιγράφεται ως «χρηματοοικονομική δεξαμενή» για πρόσωπα που εμπλέκονται σε σοβαρά εγκλήματα, με τις Αρχές να υποστηρίζουν ότι η ανεπαρκής εφαρμογή των κανόνων κατά του ξεπλύματος χρήματος της προσέφερε αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων τραπεζών που επενδύουν σε αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου.

Η δικαστική διαχείριση έχει προληπτικό και όχι τιμωρητικό χαρακτήρα. Στόχος της είναι να προστατευθεί η εταιρεία και να αποκατασταθεί η αποτελεσματική λειτουργία των εσωτερικών μηχανισμών συμμόρφωσης, ώστε να αποτραπούν αντίστοιχα περιστατικά στο μέλλον.

Πρόκειται για διαδικασία που έχει εφαρμοστεί και σε άλλες εταιρείες στην Ιταλία, μεταξύ άλλων στους κλάδους της μόδας και των logistics.

Δύο δικαστικοί διαχειριστές και σχέδιο συμμόρφωσης 15 σημείων

Το δικαστήριο διόρισε δύο δικαστικούς διαχειριστές, στους οποίους παραχωρούνται εκτεταμένες αρμοδιότητες εποπτείας και ελέγχου.

Οι εξουσίες τους θα μπορούσαν να διευρυνθούν εφόσον η τράπεζα δεν συνεργαστεί πλήρως ή εντοπιστούν νέες σοβαρές παρατυπίες.

Το μέτρο θα ισχύσει για έναν χρόνο, με περιοδική αξιολόγηση της εφαρμογής του.

Παράλληλα, η Revolut υποχρεώνεται να εφαρμόσει σχέδιο διορθωτικών παρεμβάσεων 15 σημείων, με συγκεκριμένες προθεσμίες.

Ειδικότερα, η τράπεζα έχει πέντε ημέρες για να ορίσει εσωτερικό υπεύθυνο επικοινωνίας με τους δικαστικούς διαχειριστές και 60 ημέρες για να παρουσιάσει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των αδυναμιών συμμόρφωσης.

Από την πλευρά τους, οι δικαστικοί διαχειριστές πρέπει να καταθέσουν προκαταρκτική έκθεση εντός 30 ημερών και συνολική αξιολόγηση των μηχανισμών καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος εντός 90 ημερών.

Από τον έλεγχο στα κρυπτονομίσματα στις δικαστικές παρεμβάσεις

Η υπόθεση έχει τις ρίζες της σε έρευνα που πραγματοποίησε το 2024 η ιταλική οικονομική αστυνομία, Guardia di Finanza, στη Revolut Digital Assets Europe, πρώην RT Digital Securities Cyprus, η οποία διαχειρίζεται υπηρεσίες κρυπτονομισμάτων για Ευρωπαίους πελάτες.

Στην έκθεση που ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, οι ελεγκτές κατέγραψαν περισσότερες από ένα εκατομμύριο φερόμενες παραβάσεις των κανόνων ταυτοποίησης και ελέγχου πελατών, καθώς και διατήρησης δεδομένων.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν 60 περιπτώσεις στις οποίες δεν επισημάνθηκαν ύποπτες συναλλαγές.

Η έκθεση διαβιβάστηκε στο υπουργείο Οικονομίας της Ιταλίας, το οποίο είναι αρμόδιο για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση της υπόθεσης και μίλησαν στο Reuters, το υπουργείο δεν έχει ακόμη κινήσει επίσημη διαδικασία επιβολής κυρώσεων, καθώς η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων από τη Revolut εκπνέει το 2027.

Η Revolut των 115 δισ. δολαρίων και τα προηγούμενα προβλήματα στην Ιταλία

Η νέα δικαστική εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Revolut έχει εξελιχθεί σε έναν από τους μεγαλύτερους ανταγωνιστές των παραδοσιακών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2015, έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανάπτυξη, με την αποτίμησή της να έχει φτάσει τα 115 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται οι Ιταλοί εισαγγελείς, ο όμιλος εξυπηρετεί περισσότερους από 50 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως και πάνω από 5 εκατομμύρια στην Ιταλία, όπου κατατάσσεται πέμπτος μεταξύ των τραπεζικών παρόχων βάσει αριθμού πελατών και αποτελεί τη μεγαλύτερη ξένη τράπεζα με το συγκεκριμένο κριτήριο.

Η αδειοδοτημένη τραπεζική οντότητα Revolut Bank UAB, η οποία λειτουργεί το ιταλικό υποκατάστημα, ανήκει τελικά στη βρετανική Revolut Group Holdings Ltd.

Η ταχεία ανάπτυξη της Revolut έχει συνοδευτεί, πάντως, από ζητήματα εσωτερικών ελέγχων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο χρειάστηκαν τρία χρόνια για την εξασφάλιση τραπεζικής άδειας, καθώς προβλήματα που σχετίζονταν με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είχαν προκαλέσει αυξημένο εποπτικό έλεγχο.

Στην Ιταλία, η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρόστιμο 11,5 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο του 2026 από την Αρχή Ανταγωνισμού, για φερόμενες αθέμιτες εμπορικές πρακτικές.

Επιπλέον, τον Σεπτέμβριο η Revolut γνωστοποίησε ότι είχε αποστείλει άθελά της πληροφορίες πελατών σε χάκερ, προκαλώντας επικρίσεις ακόμη και από τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών.

Η νέα δικαστική απόφαση προσθέτει έτσι ακόμη ένα ζήτημα κανονιστικής συμμόρφωσης για τη Revolut, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία διευρύνει τη διεθνή παρουσία της.