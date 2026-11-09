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Η Alpha Bank επιδιώκει να κλείσει την απόσταση που τη χωρίζει από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες σε επίπεδο κερδοφορίας, αξιοποιώντας την πιστωτική επέκταση, την αύξηση των προμηθειών και τη συνεργασία με τη UniCredit. Ωστόσο, η στρατηγική πλήρους αξιοποίησης των πλεοναζόντων κεφαλαίων έως το 2030 περιορίζει τα περιθώρια αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης, παρά την αναμενόμενη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων, αναφέρει η Scope Ratings στην τελευταία της έκθεση.

Σύμφωνα με τον οίκο, η Alpha Bank, η οποία αξιολογείται με BBB και σταθερές προοπτικές, στοχεύει σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16% το 2030, έναντι περίπου 12% το 2026 και 14,5% το 2028. Η βελτίωση θα προέλθει από την αύξηση των χρηματοδοτήσεων, τη μεταβολή της σύνθεσης του ενεργητικού και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εσόδων από προμήθειες. Ωστόσο, παρά την πρόοδο, η κερδοφορία θα παραμείνει χαμηλότερη από τους στόχους των ανταγωνιστών, καθώς η Eurobank και η Εθνική Τράπεζα στοχεύουν σε αποδόσεις περίπου 17% το 2028, ενώ η Πειραιώς επιδιώκει 18% το 2030.

Η πιστωτική επέκταση και τα κέρδη

Η Alpha Bank προβλέπει μέση ετήσια αύξηση των δανείων κατά 6% έως το 2030, χαμηλότερη από το 7,5% της Eurobank, το περίπου 8,5% της Πειραιώς και τον υψηλό μονοψήφιο ρυθμό της Εθνικής. Η διαφοροποίηση αυτή μπορεί να αντανακλά πιο συντηρητική στρατηγική σε μια αγορά με έντονο ανταγωνισμό.

Αντίθετα, η προβλεπόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή κατά 12% ετησίως είναι η υψηλότερη μεταξύ των τεσσάρων τραπεζών.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους αναμένεται να αυξάνονται κατά 6% ετησίως, ενώ τα έσοδα από προμήθειες κατά 9%, με βασικό μοχλό τη διαχείριση περιουσίας.

Η διοίκηση επιδιώκει επίσης να περιορίσει τον δείκτη κόστους προς έσοδα στο 34% έως το 2030, από 38%, διατηρώντας το κόστος πιστωτικού κινδύνου στις 45-50 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, στόχος είναι η μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 2%, από 3,8% τον Νοέμβριο του 2026.

Το μειονέκτημα στις καταθέσεις

Ένα από τα βασικά διαρθρωτικά ζητήματα της Alpha Bank παραμένει το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης σε σχέση με τις υπόλοιπες ελληνικές τράπεζες.

Ο δείκτης καθαρών δανείων προς καταθέσεις αναμένεται να ξεπεράσει το 85% έως το 2030, από περίπου 80% σήμερα, όταν οι ανταγωνιστές εκτιμάται ότι θα διατηρηθούν κοντά στο 70%.

Οι καταθέσεις προβλέπεται να αυξάνονται κατά 3,5% ετησίως, με βραδύτερο ρυθμό από τα δάνεια. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη εξάρτηση από χρηματοδότηση μέσω των αγορών επιβαρύνει τα περιθώρια κέρδους και εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τη διαφορά αποδοτικότητας από τους ανταγωνιστές.

Τα 7,3 δισ. ευρώ και το κεφαλαιακό απόθεμα

Η κεφαλαιακή στρατηγική αποτελεί το πιο απαιτητικό σκέλος του επιχειρηματικού σχεδίου.

Η Alpha Bank σχεδιάζει να αξιοποιήσει το σύνολο των κεφαλαίων πάνω από τον στόχο CET1 του 13% έως το 2030, χωρίς να διατηρεί πλεονάζον κεφαλαιακό απόθεμα στο τέλος της περιόδου.

Από τη συνολική κεφαλαιακή δυνατότητα των 7,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2030, περίπου 1,2 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αύξηση των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού, 700 εκατ. ευρώ σε επενδύσεις και 1 δισ. ευρώ στην απόσβεση αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων.

Περίπου 4 δισ. ευρώ προορίζονται για μερίσματα και πρόσθετες διανομές, εφόσον δεν απορροφηθούν από εξαγορές ή ταχύτερη ανάπτυξη.

Ο στόχος CET1 στο 13% είναι χαμηλότερος από εκείνον της Eurobank, που προβλέπει επίπεδο άνω του 14% το 2028, και της Εθνικής, που στοχεύει σε επίπεδο κάτω του 16%, αλλά πλησιέστερος στο 12,5% της Πειραιώς.

Το κεφαλαιακό περιθώριο έναντι των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων για διανομές θα περιοριστεί σε λιγότερες από 300 μονάδες βάσης. Παραμένει επαρκές, ωστόσο ενδέχεται να ασκήσει πίεση στην πιστοληπτική αξιολόγηση.

Θετική εξέλιξη αποτελεί η σημαντική βελτίωση της ποιότητας των κεφαλαίων. Η συμμετοχή των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων στον CET1 αναμένεται να μειωθεί κάτω από 5% το 2030, από περίπου 40% σήμερα, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών.

Οι κίνδυνοι του σχεδίου

Η επίτευξη των στόχων προϋποθέτει διατήρηση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου, παρά την πιστωτική επέκταση και την προβλεπόμενη αύξηση κατά 30% των εκταμιεύσεων καταναλωτικών δανείων.

Απαιτητικοί θεωρούνται επίσης οι στόχοι στη διαχείριση περιουσίας, όπου η τράπεζα επιδιώκει να αυξήσει από 40% σε 65% το ποσοστό των εύπορων πελατών που πραγματοποιούν επενδύσεις.

Περιθώρια προσαρμογής προσφέρουν η δυνατότητα περιορισμού των επενδύσεων και η ευελιξία στη διάθεση περίπου 2 δισ. ευρώ πρόσθετων διανομών.

«Η επιτυχής υλοποίηση των δύο προηγούμενων επιχειρηματικών σχεδίων ενισχύει την αξιοπιστία της διοίκησης. Ωστόσο, η μετάβαση σε υψηλότερη κερδοφορία συνοδεύεται αυτή τη φορά από μικρότερα κεφαλαιακά περιθώρια για την αντιμετώπιση πιθανών αναταράξεων», επισημαίνει ο οίκος.