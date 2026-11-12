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Τη σημασία της δεοντολογίας, της ακεραιότητας και της διαφάνειας στη λειτουργία του Ευρωσυστήματος, αλλά και την ανάγκη οι ευρωπαϊκές κεντρικές τράπεζες να προσαρμόζονται στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις χωρίς να διακυβεύουν τις θεμελιώδεις αρχές και την ανεξαρτησία τους, υπογράμμισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας.

Χαιρετίζοντας την ετήσια εκτός έδρας συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που πραγματοποιείται στην Αθήνα, ο κ. Στουρνάρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της διαρκούς εποπτείας των πρακτικών και των κανόνων δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών. Μάλιστα, παραλλήλισε τον ρόλο της Επιτροπής με εκείνον της αλογόμυγας του Σωκράτη, η οποία, όπως αναφέρεται στην «Απολογία», κέντριζε διαρκώς τους Αθηναίους ώστε να επανεξετάζουν τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά τους.

Όπως σημείωσε, η Επιτροπή λειτουργεί ως ένας διαρκής μηχανισμός εγρήγορσης, διασφαλίζοντας ότι τα πρότυπα δεοντολογίας παραμένουν ισχυρά, σύγχρονα και ικανά να ανταποκριθούν στις σημερινές προκλήσεις. Ο διοικητής της ΤτΕ χαρακτήρισε, άλλωστε, τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας ύψιστης σημασίας όχι μόνο για το Ευρωσύστημα, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η θεματολογία της συνεδρίασης, καθώς πέρα από τα ζητήματα ακεραιότητας και διαφάνειας, περιλαμβάνει θέματα που βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα κρυπτονομίσματα. Ο κ. Στουρνάρας διαβεβαίωσε ότι πρόκειται για ζητήματα που βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα τόσο της Τράπεζας της Ελλάδος όσο και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών, οι οποίες καλούνται να παρακολουθούν τις τεχνολογικές αλλαγές, διατηρώντας ταυτόχρονα την ανεξαρτησία τους και την προσήλωσή τους στις αρχές που τις διέπουν.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επικείμενη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Τράπεζας της Ελλάδος, επισημαίνοντας ότι οι επετειακές εκδηλώσεις θα αποτελέσουν ευκαιρία ανάδειξης όχι μόνο της ιστορικής διαδρομής και των επιτευγμάτων της, αλλά και αξιών όπως η δημοκρατία, η συμμετοχή και η συλλογικότητα.