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Αν μια εικόνα συμπύκνωσε τη βραδιά της Aegean Baltic Bank (ABBank) στο Domus, στα Αστέρια Γλυφάδας, ήταν το εγκάρδιο στιγμιότυπο του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα, με τον Τέλη Μυστακίδη, βασικό μέτοχο της ABBank. Τα χαμόγελα και η άνεση ανάμεσα στους δύο δεν πέρασαν απαρατήρητα από έναν χώρο γεμάτο εφοπλιστές, τραπεζίτες και στελέχη της αγοράς. Ούτε το ότι στη συνέχεια βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι, μαζί με τον CEO του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γιάννο Κοντόπουλο.

Το πιο ενδιαφέρον, όμως, είναι ότι η φωτογραφία «έδενε» με όσα ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας. Στην ομιλία του για την ανθεκτικότητα της ευρωζώνης και της ελληνικής οικονομίας, ο κεντρικός τραπεζίτης έδωσε ξεχωριστή θέση σε δύο θέματα που αφορούν άμεσα στην ABBank: τη ναυτιλία και τα μικρότερα πιστωτικά ιδρύματα.

Για τη ναυτιλία, θύμισε ότι ο ελληνόκτητος στόλος παραμένει πρώτος στον κόσμο, με μερίδιο άνω του 16% της παγκόσμιας χωρητικότητας. Επισήμανε επίσης ότι το στοίχημα είναι να μένει περισσότερη προστιθέμενη αξία στη χώρα, μέσω ναυπηγείων, εξειδικευμένων υπηρεσιών και χρηματοδότησης. Για τα λεγόμενα LSIs, σημείωσε ότι μετά την εξυγίανση των ισολογισμών τους υπάρχουν πλέον οι προϋποθέσεις για ισχυρότερη παρουσία στην αγορά, ενώ εξειδικευμένα επιχειρηματικά μοντέλα μπορούν να ενισχύσουν τον ανταγωνισμό. Και στο κλείσιμο έκανε ειδική αναφορά στις «μικρότερες εξειδικευμένες τράπεζες», που μπορούν να παίξουν αποφασιστικό ρόλο στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων.

Για μια τράπεζα που εδώ και σχεδόν 25 χρόνια είναι η μόνη στην Ελλάδα με αποκλειστική εξειδίκευση στη ναυτιλία, η περιγραφή αυτή ακούστηκε σχεδόν σαν να είχε γραφτεί για το δικό της επιχειρηματικό μοντέλο. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλοί από τους καλεσμένους τη σχολίαζαν κατά τη δεξίωση.

Η διοίκηση της ABBank, πάντως, έδειξε ότι η τράπεζα δεν μένει στα γνωστά. Ο CEO Αριστείδης Βουράκης παρουσίασε ένα πλάνο για το 2027 που κρατά τη ναυτιλία στον πυρήνα, αλλά ανοίγει την τράπεζα και στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Το πλάνο περιλαμβάνει τεχνολογικά προηγμένα τραπεζικά και επενδυτικά προϊόντα, με αξιοποίηση και του νέου πλαισίου για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Με κεφάλαια 179 εκατ. ευρώ σε ενεργητικό 1,2 δισ. ευρώ, η κεφαλαιακή βάση προσφέρει την άνεση για ένα τέτοιο βήμα. Ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης έδωσε το στίγμα για την τεχνητή νοημοσύνη στην αξιολόγηση κινδύνου, εκεί όπου μια μικρή και ευέλικτη τράπεζα μπορεί να κινηθεί ταχύτερα από τις μεγάλες.

Η παρουσία του διοικητή, φυσικά, εντάσσεται στον θεσμικό του ρόλο. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ο επόπτης όλων των τραπεζών και δεν δίνει «ευλογίες». Η εικόνα, όμως, είχε τον συμβολισμό της. Σε μια περίοδο που ο κεντρικός τραπεζίτης ζητά περισσότερο ανταγωνισμό, περισσότερη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας και μεγαλύτερο εγχώριο αποτύπωμα για τη ναυτιλία, η ABBank εμφανίστηκε με ένα σχέδιο που απαντά και στα τρία. Και η παρουσία του Τέλη Μυστακίδη επιβεβαίωσε ότι η επόμενη μέρα της τράπεζας έχει ισχυρό στήριγμα.