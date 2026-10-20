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«Δεν είναι η θέση του πρωθυπουργού και της ΝΔ» απάντησε το πρωί της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και του κυβερνώντος κόμματος, Κωστής Χατζηδάκης, κληθείς να τοποθετηθεί επί των δηλώσεων του Θεόδωρου Καράογλου που είπε «αν δεν έχει η ΝΔ αυτοδυναμία να απευθυνθεί σε Λύση, Νίκη, Φωνή Λογικής, Σαμαρά, Καρυστιανού».

«Έχουμε πει ότι στόχος είναι η αυτοδυναμία. Ειδικά μετά την τοποθέτηση του ΠΑΣΟΚ να κλείσει την πόρτα της συνεργασίας με τη ΝΔ, δεν υπάρχουν άλλες αξιόπιστες λύσεις. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης αναλίσκονται σε πολιτικό πετροπόλεμο μαζί μας, έχουν ξεχάσει ότι βασικός στόχος ενός κόμματος είναι να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση και προχωρούν σε πολιτικές θεατρικές παραστάσεις, τοξικότητα, ακρότητες και τοποθετήσεις στη σφαίρα των ψεκασμών» είπε ο κ. Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ.

«Έτσι όπως είναι το σκηνικό, τα πράγματα οδηγούνται σε μια λύση που θα περνάει μέσα από την αυτοδυναμία» κατέληξε για το θέμα ο Κωστής Χατζηδάκης.

Ερωτηθείς στη συνέχεια για τον Μιχάλη Μπεκίρη είπε «έχει τοποθετηθεί ο ίδιος, έχει απαντήσει επί των θεμάτων, έχει τοποθετηθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πέραν του ότι ο κ. Μπεκίρης είναι γνωστός όπως και η προσφορά του στην παράταξη. Δεν υπάρχει θέμα Μπεκίρη, υπάρχει σαφής τοποθέτηση του ίδιου και του κυβερνητικού εκπροσώπου, περιμένετε λίγο θα υπάρξουν και άλλες τοποθετήσεις από τον ίδιο».

Στη συνέχεια ο κ. Χατζηδάκης τοποθετήθηκε επί των διαδηλώσεων στη Γαλλία και αν θα μπορούσε να συμβεί κάτι αντίστοιχο στη χώρα μας και είπε «εμείς έχουμε ζήσει τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν, δεν νομίζω ότι έλυσαν τέτοια προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις συγκεντρώσεις και τις ακρότητες και την καταστροφή ξένης περιουσίας. Στις χώρες που σημειώνονται αυτά τα επεισόδια έχουν πολιτική μείωσης δαπανών ενώ εδώ με την προσπάθεια όλων έχουμε δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας, έχουμε ανάπτυξη».

«Είναι λάθος να λέμε ότι καταστρέφονται όλα και η χώρα πάει προς τα πίσω. Εμείς απαντούμε με το έργο και τον διάλογο, Ο πρωθυπουργός πήγε στη Θεσσαλία και μίλησε με αγρότες γιατί δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Το ίδιο κάνει το υπουργείο Παιδείας με τα 15μελη» πρόσθεσε ο κ. Χατζηδάκης.

Όπως επισήμανε «η ακρίβεια δεν είναι πρόβλημα ελληνικό όπως ήθελαν να περάσουν κάποιοι αλλά διεθνές με συγκεκριμένες αιτίες. Η κυβέρνηση δεν έχει μείνει αδιάφορη, ειδικά στα καύσιμα έχουμε κάνει την εντονότερη παρέμβαση στην Ευρώπη. Γίνεται, επίσης, μια σοβαρή προσπάθεια αναβάθμισης των πανεπιστημίων, ανακαινίζονται και δημιουργούνται νέες φοιτητικές εστίες, έχει αυξηθεί το στεγαστικό επίδομα».