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Μπροστά σε ένα δύσκολο και ιδιαιτέρως απαιτητικό τρίμηνο βρίσκεται το Μέγαρο Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό να επιστρέφει από τη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελλών με την πεποίθηση ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να κινηθεί προς την σωστή κατεύθυνση περικόπτοντας κονδύλια για την κοινωνική και αγροτική πολιτική.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχείρησε να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη αναδεικνύοντας τη σαφή θέση του ότι η έκθεση Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας ήταν και πρέπει να συνεχίσει να είναι η «πυξίδα» για την επόμενη προγραμματική περίοδο της Ευρώπης. «Δεν θεωρώ αποδεκτό να χρηματοδοτήσουμε τις νέες προτεραιότητες της Ευρώπης μειώνοντας τα κονδύλια για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και την πολιτική Συνοχής», λέει χαρακτηριστικά ο Έλληνας πρωθυπουργός αντιλαμβανόμενος ότι η μείωση των κονδυλίων για τη στήριξη και την προοπτική του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της περιφέρειας κάθε ευρωπαϊκής χώρας θα προκαλέσει έντονα προβλήματα στην κοινωνική συνοχή και πισωγυρίσματα σε μια στιγμή που η Ευρώπη οφείλει να αντιμετωπίσει με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την ενεργειακή ακρίβεια.

Η θέση του κ. Μητσοτάκη είναι υπέρ ενός μεγαλύτερου ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, με νέες πηγές εσόδων για την επόμενη προγραμματική περίοδο με ορίζοντα που φτάνει στο 2034, ωστόσο αυτή προσκρούει στην όχι και τόσο «φιλόδοξη» – όπως τονίζει- οπτική άλλων Ευρωπαίων ηγετών ως προς τους πόρους που η Ευρώπη οφείλει να αξιοποιήσει τα προσεχή έτη. Η συζήτηση σε επίπεδο κορυφής δεν κατέληξε σε «δια ταύτα», ούτε προσέγγισε σε ικανοποιητικό βαθμό το πλάνο ενίσχυσης με τους αναγκαίους χρηματοδοτικούς πόρους των πολιτικών που η Ευρώπη έχει ανάγκη για να θωρακίσει την κοινωνική συνοχή σε κάθε χώρα. Ενδεχομένως, μπορεί αυτή η συζήτηση διαπραγματευτικού χαρακτήρα να επεκταθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ αρκετά από τα ευρωπαϊκά κράτη –σήμερα η Ισπανία, «αύριο» η Γαλλία- θα μπαίνουν σε προεκλογική περίοδο.

Όλο και περισσότεροι στην Ευρώπη εκτιμούν δε, ότι η καθοριστικής σημασίας διαπραγμάτευση για την Ευρώπη με ορίζοντα το 2034 υπάρχει πιθανότητα να μεταφερθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027– κάτι που υπογραμμίζει με τη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έχοντας το βλέμμα στα διλήμματα της ελληνικής προεκλογικής περιόδου, επιλέγει να περιγράψει το διακύβευμα: «έχει σημασία ποια πολιτική δύναμη θα κάθεται στη θέση της ελληνικής προεδρίας αν αυτή η διαπραγμάτευση δεν κλείσει και μεταφερθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του 2027».

Στην εποχή των μεγάλων αβεβαιοτήτων στην Ευρώπη και διεθνώς, ο κ. Μητσοτάκης αρχίζει να εστιάζει εκ νέου στο δίλημμα της σταθερότητας και της σημασίας να έχει το τιμόνι της χώρας ένας ηγέτης και μια πολιτική δύναμη με «εγγυήσεις» για την υπέρβαση των «ορατών» δυσκολιών και αντιξοοτήτων. Το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ασφαλές προβάδισμα από το δεύτερο κόμμα, όπως και ο ίδιος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός είναι η βάση οικοδόμησης των προεκλογικών διλημμάτων και μηνυμάτων που θα επιχειρήσει να εκπέμψει στον «επόμενο τόνο», εντάσσοντας παράλληλα στη δημόσια προεκλογική συζήτηση και τον στόχο της «αυτοδύναμης» κάλπης.

Όμως το πολιτικό τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται στο εσωτερικό, ζορίζει και γκριζάρει την εικόνα της κυβέρνησης από την συσσώρευση προβλημάτων. Η υπόθεση Λιάκου μετά και την παραίτηση Τσαβδαρίδη έφερε για άλλη μια φορά σε αμηχανία την κυβερνητική παράταξη, ενώ την ίδια ώρα η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της γύρω από τον κοινό στόχο προς την τελική ευθεία των εκλογών. Κάποιοι βουλευτές, όπως ο Στέλιος Πέτσας ζήτησε χθες μέσω του ΣΚΑΪ από τον κ. Μητσοτάκη «να το πατήσει» (το κουμπί) και να πάει η χώρα σε εκλογές, προκειμένου η ΝΔ να μην εγκλωβίζεται στη σκανδαλολογία.

Στο Μαξίμου η προτροπή Πέτσα δεν έγινε δεκτή με θερμά σχόλια, κυρίως γιατί η άποψη Μητσοτάκη είναι σαφής. Υπάρχουν όμως αρκετά κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές που εκτιμούν ότι κάλπες θα έπρεπε να έχουν στηθεί αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι εξελίξεις με τα Σπιτάκια Ανακύκλωσης και το βαρύ κλίμα που διαμορφώνεται θεωρούν ότι επιβεβαιώνει την άποψή τους.

Στην παρούσα φάση και εκτός από τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό έχει προτεραιότητα ο εθνικός προϋπολογισμός, η συζήτηση για τον οποίο θα ξεκινήσει στην Ολομέλεια της βουλής στις 12 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 15 του τελευταίου μήνα του 2026 με την ομιλία του πρωθυπουργού, αφού προηγηθεί η αντιπαράθεση με τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Την περασμένη Τετάρτη εν τω μεταξύ παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030, στον οποίο αποτυπώνονται όλες οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις που έχουν ήδη νομοθετήσει ή ανακοινώσει για τα επόμενα χρόνια. «Αξίζει να συγκρατήσουμε ένα ποσό: 3,6 δισ. ευρώ. Σε αυτό το ύψος θα ανέλθουν αθροιστικά έως το 2030 τα νέα μόνιμα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», επισημαίνει ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι η τήρηση του δημοσιονομικού πλαισίου είναι όλα τα χρόνια της διακυβέρνησής του απαράβατος κανόνας ώστε η χώρα να μην υποχωρήσει ή αποκλίνει από την τροχιά ανάπτυξης και των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων στους κρίσιμους τομείς.

Είναι προφανές ότι μετά και από την «τάση» που καταγράφεται στην Ευρώπη μείωσης των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μία από τις προτεραιότητες που «κλειδώνει» στο Μέγαρο Μαξίμου από τώρα και μέχρι τις εκλογές είναι η επαναπροσέγγιση του αγροτικού κόσμου με διαβεβαιώσεις και κυρίως πράξεις για την ενίσχυση της προοπτικής τους, μετά και από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που άφησε και δημοσκοπικό αποτύπωμα.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό στον αγροτικό τομέα, σχεδόν 500.000 αγρότες, δηλαδή 9 στους 10 που ξεκίνησαν τη διαδικασία, έχουν οριστικοποιήσει την αίτησή τους στο myAGRO. Από αύριο ξεκινούν οι πληρωμές με την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης και στις 30 Δεκεμβρίου θα γίνει η εξόφληση.

«Για πρώτη φορά από το 1981 που ξεκίνησαν κοινοτικές ενισχύσεις των Ελλήνων αγροτών, το Δημόσιο έχει τον πλήρη έλεγχο της πλατφόρμας πληρωμών, ενώ 56.000 αγρότες χρησιμοποίησαν την προσυμπληρωμένη αίτηση», υποστηρίζει ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαιώνοντας τους παραλήπτες του μηνύματος ότι: «Οι πληρωμές θα συνεχιστούν έως τον Ιούνιο του 2027. Το μήνυμα είναι σαφές: όλοι οι πραγματικοί δικαιούχοι θα πληρωθούν κανονικά και κανείς δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από όσα δικαιούται.». Στις προτεραιότητες είναι και η στεγαστική πολιτική που ανοίγει «γέφυρες» προς τις νεότερες γενιές αλλά και η στήριξη των συνταξιούχων με νομοθετικές πρωτοβουλίες που μπαίνουν στη φάση της υλοποίησης.