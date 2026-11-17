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«Απογοητεύθηκαν οι επαγγελματίες συνωμοσιολόγοι και οι επαγγελματίες ανησυχούντες, όπως και όσοι ετοίμαζαν δήθεν κατηγορητήρια για τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Κυριάκο Μητσοτάκη», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο OPEN το πρωί της Τρίτης για τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι τα γεγονότα διέψευσαν όσους υποστήριζαν ότι το έργο δεν θα προχωρήσει ή ότι θα απαιτηθεί άδεια από την Τουρκία. Όπως ανέφερε, την άδεια έδωσαν αποκλειστικά η Ελληνική και η Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ το γαλλικό σκάφος απέπλευσε από το Ηράκλειο, ολοκλήρωσε κανονικά το πρώτο μέρος των εργασιών του και επέστρεψε με ασφάλεια, ώστε να ακολουθήσει η επόμενη φάση βάσει του σχεδιασμού.

«Κάποιοι έλεγαν “σιγά μη γίνει το έργο”. Τους διαψεύσαμε. Το έργο γίνεται. Κάποιοι έλεγαν ότι η Τουρκία θα πρέπει να εκδώσει άδεια. Τους διαψεύσαμε και σε αυτό. Η Τουρκία όχι μόνο δεν εξέδωσε άδεια, αλλά δεν έλαβε καν αίτημα για να χορηγήσει άδεια», σημείωσε.

Αναφερόμενος στη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία και την Αίγυπτο, ο Υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι πρόκειται αποκλειστικά για γνωστοποίηση ενημερωτικού χαρακτήρα από τη γαλλική πλευρά σχετικά με τις εργασίες του σκάφους. «Δεν αναγνωρίζει επ’ ουδενί δικαιώματα ή δικαιοδοσίες τρίτων χωρών, δεν δημιουργεί νομικό προηγούμενο και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα», τόνισε.

Όπως εξήγησε, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών είχε εγκαίρως καταστήσει σαφές στη γαλλική πλευρά το πλαίσιο που θα έπρεπε να τηρηθεί, εφόσον η Γαλλία επέλεγε να προβεί σε σχετική γνωστοποίηση. «Το κείμενο δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για παρερμηνείες ή για δημιουργία δικαιοδοσίας τρίτης χώρας. Άλλωστε, οι παράνομες αξιώσεις δεν κατοχυρώνονται μέσω ρηματικών διακοινώσεων», υπογράμμισε.

Ο κ. Χατζηβασιλείου απέρριψε παράλληλα οποιονδήποτε ισχυρισμό περί μυστικής συνεννόησης με την Άγκυρα. «Η Ελλάδα δεν συνεννοείται με καμία τρίτη χώρα όταν πρόκειται να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Το αποδείξαμε και το αποδεικνύουμε στην πράξη καθημερινά», ανέφερε.

Ερωτώμενος για το τουρκολιβυκό μνημόνιο, επανέλαβε ότι «παράνομο ήταν, παράνομο είναι και παράνομο θα παραμείνει», επισημαίνοντας ότι δεν παρήγαγε, δεν παράγει και δεν πρόκειται να παραγάγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. Υπενθύμισε ακόμη ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ακτές, ενώ το μνημόνιο δεν αναγνωρίζεται από κανέναν.

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε επίσης στις ελληνικές διπλωματικές κινήσεις μετά τις τελευταίες εξελίξεις στη Λιβύη, υπενθυμίζοντας ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης ξεκίνησε εκ νέου τη συζήτηση με την Αίγυπτο για την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ. «Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική βάσει Διεθνούς Δικαίου. Αυτό σημαίνει υπεύθυνη πολιτική», σημείωσε.