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«Από τον Ιούλιο του 2019 τελώ σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος», τονίζει ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, διευκρινίζοντας επίσης ότι δεν έχει απολύτως καμία συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία, από την οποία δεν έχει εισπράξει αμοιβή ή μέρισμα.

Ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε άμεσα στα όσα αναφέρονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αλλά και στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με τη ανάθεση γνωμοδότησης σε δικηγόρο του γραφείου του από την ΤΕΧΑΝ. Μάλιστα, στην ανακοίνωσή του, που εξέδωσε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών, αφήνει αιχμές για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, εντοπίζοντας δύο, κατά τον ίδιο, ουσιαστικές ανακρίβειες που εγείρουν αμφιβολίες για την ακεραιότητά του, ενώ προειδοποιεί με προσφυγή στη Δικαιοσύνη όσους διατυπώνουν υπαινιγμούς που δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις.

Ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθαρίζει ότι η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την TEXAN αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου, τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με δημόσιους διαγωνισμούς, υπογραμμίζοντας ότι η δικηγορική εταιρεία ουδέποτε είχε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η επίμαχη γνωμοδότηση συντάχθηκε από καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών , με ειδίκευση στο δίκαιο των εταιρειών και του ανταγωνισμού, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και της κατακύρωσης των συγκεκριμένων διαγωνισμών. «Συνεπώς, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα», επισημαίνει.

Ο υπουργός Εξωτερικών κάνει λόγο για «απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος», ενώ διατυπώνει σοβαρές ενστάσεις για τις αναφορές που φέρεται να περιλαμβάνει το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι η γνωμοδότηση είναι προσωπική και δεν προέρχεται από τη δικηγορική εταιρεία, ενώ υπογραμμίζει ότι η επωνυμία της εταιρείας έχει τροποποιηθεί ήδη από το 2019, ώστε να αναφέρεται ρητά ότι ο ίδιος τελεί σε δικηγορική αναστολή.

«Ακόμη και αν πρόκειται για αμέλεια, οι ουσιαστικές αυτές ανακρίβειες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα συνολικά του πορίσματος», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Γεραπετρίτης.

Τέλος, προαναγγέλλει την προσφυγή του στα ελληνικά δικαστήρια για οποιονδήποτε υπαινιγμό δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις.

Αναλυτικά η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

Σχετικά με δημοσιεύματα και ανακοίνωση από κοινοβουλευτικό κόμμα, που αναφέρονται στο όνομά μου, σε υπόθεση που βρίσκεται υπό δικαστική κρίση, διευκρινίζω τα ακόλουθα.

1. Ήδη από τον Ιούλιο του 2019 τέλω σε αναστολή δικηγορικού λειτουργήματος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δεν έχω καμία απολύτως συμμετοχή στη δικηγορική εταιρεία στην οποία ήμουν εταίρος έως τότε, ούτε έχω λάβει στον χρόνο που μεσολάβησε οποιοδήποτε μέρισμα ή αμοιβή από αυτήν.

2. Η δικηγορική εταιρεία δεν είχε καμία συμμετοχή σε εκπροσώπηση που αφορά στους κάδους ανακύκλωσης ούτε είχε την οποιαδήποτε συνεργασία με οποιονδήποτε για θέματα ανακύκλωσης. Η συνεργασία της δικηγορικής εταιρείας με την εταιρεία TΕΧΑΝ αφορούσε θέματα ιδιωτικού δικαίου που καμία σχέση δεν έχουν με δημόσιους διαγωνισμούς. Συνεπώς, κανένα θέμα δικηγορικής δεοντολογίας δεν τίθεται, σύμφωνα με τον Κώδικα περί Δικηγόρων, για τη σύνταξη γνωμοδότησης για παντελώς άσχετο θέμα. Η γνωμοδότηση, για την οποία γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα, δεδομένου ότι θεωρητικά κανείς δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας, δόθηκε από την κατεξοχήν ειδήμονα στα θέματα δικαίου των εταιρειών και ανταγωνισμού Καθηγήτρια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γαρυφαλλιά Αθανασίου, σε χρόνο πολύ μεταγενέστερο της προκήρυξης και κατακύρωσης των εν λόγω διαγωνισμών.

3. Η απόπειρα ποινικοποίησης της άσκησης επαγγέλματος, καθώς και η σύνδεση του ονόματος μου ενόσω δεν τελώ από οκταετία σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο και τον χρόνο που αυτή λαμβάνει χώρα. Τα ερωτήματα αυτά καθίστανται ακόμη πιο επιτακτικά για δύο λόγους. Πρώτον, φέρεται ότι το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας παραπέμπει σχετικά με τη σύνταξη της γνωμοδότησης, ως μη όφειλε, σε δικηγορική εταιρεία, ενόσω η γνωμοδότηση είναι απολύτως προσωπική και προέρχεται πάντοτε και μόνο από εξειδικευμένο νομικό, εν προκειμένω την Καθηγήτρια Αθανασίου. Και, δεύτερον, κάνει αναφορά -και μάλιστα δύο φορές- ανακριβώς σε δικηγορική εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», επωνυμία ήδη τραπείσα από το 2019 σε «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ- ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ (ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ». Ακόμη και αν πρόκειται για αμέλεια, οι ουσιαστικές αυτές ανακρίβειες εγείρουν σοβαρές αμφιβολίες για την ακεραιότητα συνολικά του πορίσματος.

4. Είναι αυτονόητο ότι οποιοσδήποτε υπαινιγμός δημιουργεί ψευδείς εντυπώσεις θα αντιμετωπιστεί καθ´ οιουδήποτε ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων με τα προβλεπόμενα ένδικα βοηθήματα.