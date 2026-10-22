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«Το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο, δεν θα εφαρμοστεί, δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν έχει ουδεμία σχέση με το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμπτης.

Ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι η κύρωση του παράνομου μνημονίου από την Ανατολική Λιβύη δεν μεταβάλλει σε τίποτα την ελληνική θέση. «Άκυρο και παράνομο ήταν, άκυρο και παράνομο παραμένει», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι Τουρκία και Λιβύη δεν διαθέτουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές που να δικαιολογούν τη συγκεκριμένη οριοθέτηση.

Όπως ανέφερε, η Ελλάδα έχει κινηθεί από την πρώτη στιγμή σε διπλωματικό επίπεδο, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών έχει ενημερώσει συμμάχους και εταίρους. Παράλληλα, ελληνική ενημέρωση έχει υπάρξει και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατόπιν οδηγιών του κ. Γιώργου Γεραπετρίτη. Ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι σαφείς θέσεις απέναντι στο τουρκολιβυκό μνημόνιο έχουν διατυπώσει σύσσωμη η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αίγυπτος και το Ισραήλ.

Ο κ. Χατζηβασιλείου τόνισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει βάσει του σχεδιασμού της και υπενθύμισε ότι η χώρα έχει σχεδιάσει θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης, προχωρά κανονικά σε έργα συνδεσιμότητας στην περιοχή και έχει υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Αίγυπτο, η οποία, όπως ανέφερε, «διεμβολίζει στην πράξη το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο».

«Δεν υπάρχει κανείς από τους συμμάχους και εταίρους μας που να μην γνωρίζει τι έχει συμβεί. Στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι τέτοιες αποφάσεις μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για όσους τις λαμβάνουν», υπογράμμισε, αναφερόμενος και στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία που αφορούν τόσο τη Λιβύη όσο και την Τουρκία.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Ελλάδας – Αιγύπτου, ο Υφυπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν τη στρατηγική σχέση Αθήνας-Καΐρου. Όπως είπε, παρά την επαναπροσέγγιση Αιγύπτου-Τουρκίας, η αιγυπτιακή πλευρά εξακολουθεί να θεωρεί το τουρκολιβυκό μνημόνιο παράνομο και χωρίς έννομα αποτελέσματα.

Ερωτώμενος για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ, ο κ. Χατζηβασιλείου επανέλαβε ότι μόνη αρμόδια χώρα για την αδειοδότηση των εργασιών είναι η Ελλάδα. «Δεν υπάρχει καμία παρασκηνιακή συνεννόηση με την Τουρκία. Δεν έχει ζητηθεί, δεν ζητείται και δεν πρόκειται να ζητηθεί άδεια από οποιαδήποτε άλλη χώρα στην περιοχή», ξεκαθάρισε. «Πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο, που αφορά την Ελλάδα, την Κύπρο, το Ισραήλ και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία το στηρίζει και το χρηματοδοτεί. Είμαστε έτοιμοι για κάθε σενάριο, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία. Η Ελλάδα ήταν και παραμένει η μόνη αρμόδια χώρα να δώσει την απαιτούμενη άδεια για το συγκεκριμένο έργο», κατέληξε.