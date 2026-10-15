Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ψυχολογικό όριο του 10% έφτασε το προβάδισμα της ΝΔ από την ΕΛΑΣ στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της ALCO για τον Flash.gr. Απώλειες εμφανίζουν τόσο το κυβερνών κόμμα (-0,5 με πρόθεση ψήφου 23,8%) όσο και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα (-0,6 με πρόθεση ψήφου 13,8%).

Η εταιρεία δίνει τη συσπείρωση της ΝΔ στο 60% της ψήφου των εθνικών εκλογών του Ιουνίου του 2023, με μικρές διαρροές προς τα υπάρχοντα κόμματα (η μεγαλύτερη είναι προς το ΠΑΣΟΚ, με 2,3%. Το 21,9% εκείνων των ψηφοφόρων – δηλαδή 8,9 μονάδες – δεν έχουν αλλάξει κόμμα, αλλά δηλώνουν αναποφάσιστοι. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό 7,5% – δηλαδή περίπου 3 μονάδες – που δηλώνει ότι ψηφίζει «άλλο κόμμα».

Η εταιρεία καταγράφει για πρώτη φορά στο 4% την πρόθεση ψήφου για τη «Συμμαχία Ελλήνων», που είναι το κόμμα που έχει δηλώσει ότι στηρίζει ο καταδικασμένος για συμμετοχή στην εγκληματική Οργάνωση της Χρυσής Αυγής, Ηλίας Κασιδιάρης. Με βάση τη συγκεκριμένη μέτρηση, το «κόμμα Κασιδιάρη» βρίσκεται στην 6η θέση, πάνω από την Πλεύση Ελευθερίας που είναι στο 3,5% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία που μετρήθηκε στο 3%. Η μέτρηση δείχνει πρακτικά σταθερό το ΠΑΣΟΚ (+0,1 με πρόθεση ψήφου 11,2%), δηλαδή 2,6 μονάδες πίσω από την ΕΛΑΣ ( από 3 τον Σεπτέμβριο) ενώ κέρδη σχεδόν μίας μονάδας (+0.9) δίνει στο ΚΚΕ, που περνά στην τέταρτη θέση καθώς η Ελληνική Λύση χάνει 0,8 της μονάδας.

Συνέχεια στη διακυβέρνηση ψηφίζει το 23% (από 24% τον Σεπτέμβριο), ενώ πολιτική αλλαγή θέλει το 63%, όπως και τον Σεπτέμβριο. Το 34% δηλώνει ότι για να υπάρξει οικονομική σταθερότητα χρειάζεται αυτοδύναμη κυβέρνηση, ενώ το 48% λέει ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί και με κυβέρνηση συνεργασίας.

Πάνω από ένας στους δύο πολίτες δηλώνουν ότι για την οικογένειά τους ο φετινός χειμώνας θα είναι πιο δύσκολος από τον περυσινό – και μόνον το 1% αναφέρει ότι θα είναι πιο εύκολος. Το 85% λέει ότι η ακρίβεια συνεχίζεται αμείωτη και μόνον το 10% βλέπει αποκλιμάκωση στις τιμές.

Η ALCO έχει κάνει και κάποιες ερωτήσεις για τα ιδιωτικά ιατρεία, με αφορμή την υπόθεση Μαζωνάκη: από τις απαντήσεις προκύπτει ότι οι πολίτες είναι πλέον ιδιαίτερα καχύποπτοι για την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ζητούν με μεγάλη πλειοψηφία ελέγχους από Ανεξάρτητη Αρχή.

Δείτε την έρευνα:

Διαβάστε ακόμη

Φαγητό στο γραφείο: Ο τόνος, τα βραστά αυγά και άλλα εργασιακά εγκλήματα

Ρetrossian: Η οικογένεια προσφύγων που έμαθε στον κόσμο το χαβιάρι

Evergood: Τι κρύβει η συμφωνία με τον Πρεμ Γουάτσα – Το παρασκήνιο, τα σχέδια και το χρονοδιάγραμμα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ