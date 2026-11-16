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Εντεκα κόμματα παίρνουν το εισιτήριο για τη Βουλή εκτοξεύοντας τον πήχη για την αυτοδυναμία λίγο κάτω από το 40%: σε αυτό το αποτέλεσμα καταλήγει η έρευνα της Pulse που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Σκάι. Η ΝΔ μετρήθηκε στο 30% στην εκτίμηση ψήφου, σταθερή σε σχέση με τον Οκτώβριο, όπως και το ΠΑΣΟΚ, που μένει στάσιμο στο 13%.

Όμως, η απώλεια μίας μονάδας στην πρόθεση ψήφου από την ΕΛΑΣ, πέραν του ότι αυξάνει το προβάδισμα της ΝΔ στις 14 μονάδες, βάζει στη Βουλή και τον ΣΥΡΙΖΑ με αποτέλεσμα να προκύπτει μία 11κομματική Βουλή (σ.σ η Pulse είχε βγάλει 10κομματική Βουλή τον Οκτώβριο, με το ποσοστό που έμενε εκτός στην εκτίμηση ψήφου στο 6,5%, οπότε ο πήχης της αυτοδυναμίας ήταν στο 38,4%). Σημειώνεται πάντως ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ, όσο και το ΜεΡΑ25 εμφανίζονται ακριβώς στο όριο του 3%, με άλλα τρία κόμματα – δηλαδή την Ελπίδα, τη Φωνή Λογικής και τη Συμμαχία Ελλήνων στο 4%. Δηλαδή, 5 κόμματα κερδίζουν οριακά το εισιτήριο για τη Βουλή, σε μία συγκυρία κατά την οποία δεν υπάρχει εκλογική ψυχολογία στο εκλογικό σώμα.

Κέρδη για ΝΔ και Μητσοτάκη

Μισή μονάδα κερδίζει η ΝΔ στην πρόθεση ψήφου και ανεβαίνει στο 26,5%, αλλά μένει σταθερή στην εκτίμηση ψήφου στο 30%, καθώς στη συγκεκριμένη μειώνεται δραματικά το ποσοστό των κομμάτων που δεν μπαίνουν στη Βουλή. Μία μονάδα κερδίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός και φτάνει στο 30% – όσο και το ποσοστό της ΝΔ στην εκτίμηση ψήφου. Αντίθετα, ο Αλέξης Τσίπρας χάνει μία μονάδα και πέφτει στο 15%, δηλαδή μία μονάδα κάτω από την εκτίμηση ψήφου για την ΕΛΑΣ. Σταθερά χαμηλά στο 8% ο Νίκος Ανδρουλάκης, μόλις δύο μονάδες πάνω από Βελόπουλο και Κωνσταντοπούλου.

Η ΝΔ έχει 20 μονάδες προβάδισμα έναντι της ΕΛΑΣ στο ερώτημα ποιο κόμμα μπορεί να αντιμετωπίσει καλύτερα τα ελληνοτουρκικά θέματα: είναι στο 31%, με την ΕΛΑΣ στο 11% και το ΠΑΣΟΚ στο 9%. Στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ΝΔ έχει 24% η ΕΛΑΣ 12,5% και το ΠΑΣΟΚ 11%. Στα θέματα διαφάνειας ή διαφθοράς, το κυβερνών κόμμα έχει 22%, το κόμμα Τσίπρα 11% και η Χαριλάου Τρικούπη 10,5%.

Το 46% υπέρ των χειρισμών για το καλώδιο

Θετικά ή μάλλον θετικά βλέπει το 46% τις ενέργειες της κυβέρνησης σχετικά με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ενώ το 40% τις βλέπει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Θετικά βλέπει τις κυβενητικές ενμέργειες το 78% των κεντροδεξιων ψηφοφόρων, το 68% των δεξιών, το 59% των κεντρώων και το 35% των κεντροαριστερών. Οι θετικές γνώμες εκείνων που δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά είναι στο 35%, ενώ μεταξύ εκείνων που δηλώνουν αριστεροί πέφτουν στο 15%.

Το «κόμμα Σαμαρά» και η αυτοδυναμία

Μία μονάδα κερδίζει στο «μάλλον θα το ψήφιζα» ο Αντώνης Σαμαράς και φτάνει στο 14% την δυνητική ψήφο, με τη βέβαιη ψήφο να παραμένει σταθερή στο 5%. Παράλληλα, μία μονάδα ανεβαίνει το ποσοστό εκείνων που θέλουν κυβέρνηση αυτοδυναμίας – και φτάνει στο 44%, με το ποσοστό υπέρ της κυβέρνησης συνεργασίας να παραμένει στο 36%.

Οι εκλογές στις ΗΠΑ

Η εταιρεία έθεσε ερώτημα αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των αμερικανικών εκλογών , με δύο στους τρεις να απαντούν ότι τα βλέπουν σίγουρα ή μάλλον θετικά. Στους ψηφοφόρους ΝΔ, ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ το ποσοστό θετικής αξιολόγησης κινείται από το 79% ως το 81%, ενώ είναι μόλις 38% στους ψηφοφόρους της «γκρίζας ζώνης».

Δείτε εδώ την έρευνα: