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Μια εκτεταμένη υπόθεση εξαπάτησης του Ελληνικού Δημοσίου, με επίκεντρο τις αποζημιώσεις για υπηρεσιακές μετακινήσεις ενστόλων, έφερε στο φως η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία οδήγησε στην εξάρθρωση δύο εγκληματικών οργανώσεων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, οι οποίοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικά παραστατικά διαμονής προκειμένου να εισπράττουν αποζημιώσεις από το Δημόσιο. Η οικονομική ζημία που έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 12,65 εκατ. ευρώ, χωρίς να αποκλείεται το ποσό να αυξηθεί, καθώς η έρευνα παραμένει σε εξέλιξη.

Στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 24 Νοεμβρίου σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, συνελήφθησαν 17 φερόμενα μέλη των δύο οργανώσεων. Ανάμεσά τους βρίσκονται ένας αστυνομικός, ένας λιμενικός και μία στρατιωτικός, οι οποίοι φέρονται να είχαν ενεργό συμμετοχή στη λειτουργία των κυκλωμάτων.

Επιπλέον, οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν στην επ’ αυτοφώρω σύλληψη τεσσάρων αστυνομικών και ενός αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού, κατά την παραλαβή εικονικών παραστατικών διαμονής που είχαν εκδοθεί στο όνομά τους.

Η απάτη με τις εικονικές αποδείξεις διαμονής

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι τα δύο κυκλώματα λειτουργούσαν ανεξάρτητα, έχοντας αναπτύξει παρόμοια δραστηριότητα γύρω από τις αποζημιώσεις που καταβάλλει το Δημόσιο στους υπαλλήλους του για μετακινήσεις εκτός της έδρας της υπηρεσίας τους.

Έναντι συμφωνημένου χρηματικού ανταλλάγματος, τα μέλη των οργανώσεων φέρονται να εξασφάλιζαν σε αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες, στρατιωτικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους εικονικές αποδείξεις διαμονής. Με την προσκόμιση των συγκεκριμένων παραστατικών στις αρμόδιες υπηρεσίες, οι υπάλληλοι μπορούσαν να εισπράττουν αποζημιώσεις για δαπάνες που στην πραγματικότητα δεν είχαν πραγματοποιήσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα παραστατικά εκδίδονταν για υπαρκτά καταλύματα, τα οποία διαχειρίζονταν ή μίσθωναν εταιρείες συνδεδεμένες με μέλη των οργανώσεων, χωρίς ωστόσο οι δικαιούχοι των αποζημιώσεων να έχουν διαμείνει σε αυτά.

Σε άλλες περιπτώσεις, οι αποδείξεις αφορούσαν σε ανύπαρκτα καταλύματα, μέσω εταιρειών-βιτρίνα που εμφανίζονταν να δραστηριοποιούνται στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.

Διευρύνεται ο κύκλος των ερευνών

Το εύρος της υπόθεσης αποτυπώνεται στον αριθμό των ενστόλων που βρίσκονται αντιμέτωποι με κατηγορίες για απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς μέχρι στιγμής έχουν περιληφθεί στη δικογραφία περίπου 1.291 άτομα.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι περιπτώσεις τουλάχιστον 60 λιμενικών, 23 αστυνομικών, μίας πολιτικής υπαλλήλου και 17 ακόμη δημοσίων υπαλλήλων, μεταξύ των οποίων στρατιωτικοί, εργαζόμενοι στο ΕΚΑΒ και μία δικαστική υπάλληλος.

Κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και επαγγελματικούς χώρους βασικών φερόμενων μελών των κυκλωμάτων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν χρηματικό ποσό ύψους περίπου 400.000 ευρώ.

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται επίσης μεγάλος αριθμός εγγράφων και εικονικών παραστατικών, χειρόγραφες καταγραφές ονομάτων και χρηματικών ποσών, τερματικά POS, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα και οχήματα.

Η επεξεργασία των κατασχεθέντων στοιχείων συνεχίζεται, με τις αστυνομικές Αρχές να διερευνούν την πλήρη έκταση της υπόθεσης.