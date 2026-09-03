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«Ξαναγυρνάμε στην εποχή της ανοησίας» ήταν το σχόλιο του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη.

«Τι να σχολιάσω, τα 13 δισ. που μοιράζει από από αυτά που δεν έχει; Ότι θα βάλει πατριωτική εισφορά στους πολύ πλούσιος χωρίς να πει ποιοι είναι;» είπε χαρακτηριστικά στον Flash 99,4 της Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηρίζοντας «παραμύθια της Χαλιμάς» την εξαγγελία περί πατριωτικής εισφοράς, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ εξήγησε ότι «όποιος σας λέει τι θα δώσει και δεν σας λέει τι θα κόψει είναι ψεύτης. Το όριο δαπανών λέει ότι έχεις προσυμφωνήσει ποια δισ. μπορεί να ξοδέψεις. Αν σου προκύψουν περισσότερα πρέπει να τα πας στη μείωση χρέους».

«Όλο το σχήμα είναι μια ψευτιά, ασορτί με τον Τσίπρα που είναι ο δισέγγονος του βαρόνου Μινχάουζεν» πρόσθεσε στο πλαίσιο αυτό.

Κληθείς, μάλιστα, να τοποθετηθεί επί της εξαγγελίας του πρώην πρωθυπουργού για αύξηση του μισθού γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ, ο υπουργός Υγείας σχολίασε «δεν ξέρει ο Χριστιανός ότι δώσαμε 7.000-12.000 ευρώ ετήσια αύξηση μέσω της μείωσης της φορολογίας. Αυτά που θα τους δώσει ο Τσίπρας, τα έχει ήδη δώσει ο Γεωργιάδης!».

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