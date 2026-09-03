Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το ζήτημα της αξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα έθεσε στο επίκεντρο ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος, σχολιάζοντας την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στη Θεσσαλονίκη και τις οικονομικές του εξαγγελίες.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υποστήριξε ότι το βασικό στοίχημα για τον Αλέξη Τσίπρα στη «νέα εποχή» του κόμματός του είναι η αντιμετώπιση του «ελλείμματος αξιοπιστίας», σημειώνοντας πως «δεν έχουν αξία τα όσα είπε χθες γνωρίζοντας το γενικό πρόβλημα αναξιοπιστίας του Αλέξη Τσίπρα».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, οι εξαγγελίες που παρουσιάστηκαν στη Θεσσαλονίκη έχουν κοστολογηθεί από την κυβέρνηση σε ποσό άνω των 13 δισ. ευρώ.

«Πάντοτε οι αντιπολιτεύσεις είναι λίγο σαν την Αλίκη Βουγιουκλάκη: “βάλε κι άλλο κυρ-Στέφανε”», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το κρίσιμο ζήτημα για την κυβέρνηση δεν είναι οι προτάσεις της αντιπολίτευσης, αλλά όσα θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

«ΔΕΘ αλήθειας και συνέπειας»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα έχουν στο επίκεντρο τη μικρομεσαία τάξη, η οποία, όπως είπε, έχει επωμιστεί σημαντικά βάρη τα προηγούμενα χρόνια.

«Θα είναι μια ΔΕΘ αλήθειας και μια ΔΕΘ συνέπειας», ανέφερε, εξηγώντας ότι η κυβέρνηση θα παρουσιάσει μέτρα τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν και όχι υποσχέσεις χωρίς δημοσιονομική βάση.

Όπως τόνισε, στόχος είναι να υπάρξουν παρεμβάσεις τόσο για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όσο και για τους πολίτες που «με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και επιδιώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους».

«Θα είναι μια ΔΕΘ για τους μικρομεσαίους. Θα πούμε αυτά τα οποία μπορούμε να δώσουμε και όχι αυτά που ενδεχομένως θα θέλαμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι «έχει έρθει η σειρά των συνεπών πολιτών να πάρουν από το μέρισμα των θυσιών του ελληνικού λαού και της δημοσιονομικής επιτυχίας».

Ερωτηθείς εάν στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού θα περιλαμβάνονται μέτρα που θα εφαρμοστούν εντός του 2026, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος απάντησε πως «θα υπάρξουν κοντινά μέτρα».

Διαβάστε ακόμη

Κάθετος Διάδρομος: Νέα ενεργειακή πύλη από την Αλεξανδρούπολη προς τα Δυτικά Βαλκάνια

ΔΕΘ: Το new deal με τη μεσαία τάξη και τα «λεφτά από Monopoly»

ΖeniΘ: Νέο μοντέλο ανάπτυξης πέρα από την πώληση ενέργειας – Ο στόχος για το 2030

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ