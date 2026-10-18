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Με αφορμή την τοποθέτηση του Λάκη Λαζόπουλου υπέρ του Αντώνη Σαμαρά και την προτροπή του προς τους πολίτες να τον ψηφίσουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης έκανε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης ανέφερε ότι στο παρελθόν ο ηθοποιός υπήρξε σφοδρός επικριτής του πρώην πρωθυπουργού, ενώ σήμερα εμφανίζεται να τον στηρίζει, με μοναδικό στόχο, όπως υποστηρίζει, να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη και να προκαλέσει ρήγμα στη Νέα Δημοκρατία.

Παράλληλα, τόνισε ότι ο Λάκης Λαζόπουλος προσπάθησε να ρίξει τον Μητσοτάκη «επενδύοντας διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ και τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Λάκη μου, όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές, έτσι θα πας και τώρα».

Η ανάρτηση του Αδωνι Γεωργιάδη

Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η @DimokratiaGr (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη. Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.

Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών… Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες. — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) October 18, 2026

Οταν ο Αντώνης Σαμαράς ήταν Πρωθυπουργός οι μεγαλύτεροι του υβριστές ήταν η εφημερίδα Δημοκρατία (η οποία σήμερα τον υποστηρίζει για να πλήξει τον Μητσοτάκη) και ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος χθες προέτρεψε να τον ψηφίσει ο κόσμος διότι ξέρει να κυβερνά…πάλι για να πλήξουν τον Μητσοτάκη.

Στη θέση του Αντώνη Σαμαρά θα ήμουν πολύ προβληματισμένος βλέποντας ότι οι πιο φανατικοί υποστηρικτές του να κάνει κόμμα είναι οι ίδιοι που τον έβριζαν περισσότερο.

Στην πραγματικότητα ο Λάκης αφού επένδυσε για να ρίξει τον Μητσοτάκη διαδοχικά, στον Ανδρουλάκη, στην Καρυστιανού, στην Ζωή, στον Τσίπρα, στην Κοβέσι κλπ τώρα εναποθέτει τις ελπίδες του στο να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία στον Σαμαρά. Σημεία των Καιρών… Λάκη μου όπως πήγες κουβά ως τώρα με όλες τις προηγούμενες σου επιλογές έτσι θα πας και τώρα ο Ελληνικός Λαός δεν θα διαλύσει την Ελλάδα μετά από τόσους κόπους και θυσίες».