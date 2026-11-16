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Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και στη Σύνοδο για τηΔιαπεριφερειακή Ασφάλεια και Συνδεσιμότητα στις Βρυξέλλες, αναφέρθηκε στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας – Κύπρου και Ελλάδας – Αιγύπτου, τονίζοντας πως «θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στα ζητήματα της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής, που βρίσκονται στην ατζέντα της συζήτησης με τους ομολόγους του, επισημαίνοντας πως «καλούν για μια πολύ πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κύρος και την αξιοπιστία την οποία διαθέτει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, τις απαρέγκλιτες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών».

Στο ζήτημα της Συρίας, που τίθεται σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η Ελλάδα στέκεται αρωγός», επισημαίνοντας πως οι μεταρρυθμίσεις και ο εκσυγχρονισμός της χώρας θα πρέπει «να είναι κατά βάση συριακής ιδιοκτησίας, να αποκλείει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, να είναι συμπεριληπτικό και να έχει στον ιστό του κατά βάση όλους τους πληθυσμούς, τους εθνοτικούς αλλά και τους θρησκευτικούς».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, ένα θέμα που η Ελλάδα έθεσε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση με την ανάγκη μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας, επισημαίνοντας πως μια εκεχειρία θα πρέπει να στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των ναυτικών και στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας.

Η δήλωση του Γιώργου Γεραπετρίτη

Ολόκληρη η δήλωση του κ. Γεραπετρίτη: «Οι πόλεμοι οι οποίοι μαίνονται στην Ουκρανία και στην ευρύτερη Μέση Ανατολή καλούν για μια πολύ πιο ενεργό συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το κύρος και την αξιοπιστία την οποία διαθέτει, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, απαρέγκλιτες αρχές της εδαφικής ακεραιότητας και του σεβασμού της κυριαρχίας όλων των κρατών.

Ειδικά για τη Συρία, η Ελλάδα στέκεται αρωγός. Θα πρέπει, βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων να είναι κατά βάση συριακής ιδιοκτησίας, να αποκλείει οποιαδήποτε ξένη παρέμβαση, να είναι συμπεριληπτικό και να έχει στον ιστό του κατά βάση όλους τους πληθυσμούς, τους εθνοτικούς αλλά και τους θρησκευτικούς.

Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, από τη Μαύρη Θάλασσα και από την Ανατολική Εταιρική Σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διασυνδεσιμότητα αποτελεί ένα πολύ κρίσιμο κεφάλαιο. Η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά, αποτελεί έναν ενεργειακό κόμβο με τον Κάθετο Διάδρομο, αλλά επίσης και με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας – Κύπρου και Ελλάδας – Αιγύπτου. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο.

Θα ήθελα ιδιαιτέρως να αναφερθώ στο ζήτημα της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Επαναφέρω το ζήτημα που η Ελλάδα έθεσε στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σε σχέση με την ανάγκη μιας παγκόσμιας θαλάσσιας εκεχειρίας.

Μια εκεχειρία η οποία θα στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, στην ασφάλεια των ναυτικών, στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας. Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί απλώς έναν όρο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά αποτελεί μια αναγκαία συνθήκη, έτσι ώστε να υπάρξει ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και, εντέλει, ευημερία των λαών».