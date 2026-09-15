-Χαίρετε, τις τελευταίες έξι ημέρες η κοινωνία έζησε με πρωτόγνωρη ένταση ένα εξαιρετικά θλιβερό γεγονός, με μεγάλη δόση και αστυνομικού θρίλερ, τον χαμό ενός πολύ αγαπητού καλλιτέχνη, του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Στα τελευταία 15 χρόνια που η ανάπτυξη των social media έχει εκτοξευθεί και λειτουργεί ως ένας τεράστιος μεγεθυντικός φακός στην κοινωνία, προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τέτοια νούμερα προβολής. Δεν ξέρω αν σε κάποιους εξ ημών λένε κάτι τα στατιστικά στοιχεία και πόσο κατανοητά γίνονται, αλλά κυριολεκτικά από τα δικά μας ψηφιακά media το γεγονός «θάνατος Μαζωνάκη» με την αστυνομική, κοινωνική και συναισθηματική του πλευρά είδαν εκατομμύρια άνθρωποι. Από την Τετάρτη έως χθες «είδαν τον Μαζωνάκη» περί τα 2 εκατ. μοναδικοί χρήστες του protothema.gr και στις υπόλοιπες πλατφόρμες μας, στο youtube είχε 3,2 εκατ. views, στο tik tok 17 εκατ. views και 27 εκατ. views στο Instagram και το facebook μαζί. Περιττό να τονίσω ότι προφανώς ο μυστηριώδης θάνατος ενός τόσο αγαπημένου προσώπου στο ευρύ κοινό, του χαμογελαστού, καλόκαρδου Γιώργου με τη φωνάρα, που ήταν και λίγο χύμα στη ζωή και λίγο μποέμ και δεν σύχναζε… στις ποδιές των κοσμικών αλλά έκανε το κέφι του, κάπως έτσι θα εξελισσόταν ο χαμός. Σαν ένα τεράστιο κοινωνικό γεγονός-φαινόμενο που συντάραξε όλη την Ελλάδα. Και μπήκε σε κάθε σπίτι πολλές φορές την ημέρα μέσω της τρομακτικής δύναμης των digital media. Έτσι ή αλλιώς ας ζούσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ας τον προλάβαιναν να σώσουν τη ζωή του κι ας μη γινόταν τίποτα απ’ όλο αυτό το τεράστιο και τρομακτικό κύμα δημοσιότητας.

Πιστολιές…

Μπλόκο διαρκείας στον Κασιδιάρη

Κοστολόγηση για το ΠΑΣΟΚ

Από τον Καναδά στο Σαν Φρανσίσκο

Μια παραίτηση και μια μεταγραφή

Σκληρό ροκ (ενόψει) και γενικός συναγερμός στο Χρηματιστήριο

Νέα κεφαλαιακή «ένεση» για τη Snappi

Χρυσή τέφρα... μπρρρρ

Ο αφρικανικός κύκλος της Coca Cola HBC με όρους και προϋποθέσεις

Σανίδα σωτηρίας στο ΧΑ

Αγορές ιδίων μετοχών από την ΑΚΤΩΡ

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Η Ρουμανία και τα αποτελέσματα

Στο Eurofi η Β. Λαζαράκου

Μια αθόρυβη μηχανή κερδών στo N. Ψυχικό

Δοκιμάζονται τα business plan των ΑΕΕΑΠ

Η Κίνα μπαίνει από την… πίσω πόρτα

To ATM του Πίττα και το «20άρι» στο συρτάρι

Τι θα κάνει η Diana με τα $51 εκατ.;

Το «παιδί» της Αγροτικής μιλά τώρα και ουγγρικά

Τα επιτόκια ανεβαίνουν, οι Αμερικανοί φτωχαίνουν

Ο πόλεμος των cola στα Μέσα Ενημέρωσης

-Κατά τα λοιπά, γυρίσαμε στηνγια τα καλά και αυτό που… παρατηρείται είναι μια(sic) τις τελευταίες ώρες, που παραπέμπει σε έναμεταξύ εργολαβικών κυρίως συμφερόντων, αλλά και κρατικής διαφήμισης, ψηφιακών υπηρεσιών με αποδέκτη πάντα σε όλα το Δημόσιο. Αυτά συνήθως εμπλέκουν και τους απαραίτητουςκαι αναμένεται, διαιτητής, ειρηνοποιός ή έστω μεσολαβητής για να επανέλθει έστω και προσωρινά μια εύθραυστη ηρεμία. Όχι τίποτα άλλο, λείπει και-Μιαπου θα «ανέβει» από σήμερα είναι το αν μπορεί ο, με κάποιον κομματικό σχηματισμό, στις επόμενες εκλογές. Ο ίδιος αποφυλακίζεται σήμερα το μεσημέρι και έχει προαναγγείλει ένα σχετικό σόου σε όσες κάμερες πάνε έξω από τις φυλακές Δομοκού, ενώ εδώ και μήνες στα social media γίνεται πάρτι με αναρτήσεις του ιδίου ή συνεργατών του. Ο νόμος πάντως, λένε κάποιες πηγές, είναι μάλλον σαφής:. «Η αποστέρηση του δικαιώματος κατάρτισης συνδυασμών, σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση, ισχύει για τη χρονική διάρκεια της επιβληθείσας ποινής και υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας της οριστικής καταδικαστικής απόφασης. Η έκτιση ή μη της ποινής ή η παραγραφή αυτής δεν ασκεί επιρροή στον υπολογισμό του ανωτέρω χρονικού διαστήματος», αναφέρει ο. Με άλλα λόγια, ακόμα και αν βγήκε νωρίτερα, αυτό είναι αδιάφορο για τον νομοθέτη και τον Άρειο Πάγο. Μόνη διέξοδος για τον Κασιδιάρη -όπως υποστηρίζεται- είναι να κατέβει, καθώς δεν έχει απωλέσει το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, αλλά είναι σχεδόν απίθανο να εκλεγεί καθώς θα πρέπει σε αυτή την περιφέρεια να συλλέξει το 3% των ψήφων στο σύνολο της επικράτειας. Για να καταλάβετε, το 2023 που η Πλεύση Ελευθερίας πήρε 3,17% και μπήκε οριακά στη Βουλή, συγκέντρωσε 165.000 ψήφους, ποσοστό αδύνατο να μαζέψει ο Κασιδιάρης. Σε αυτό ομονοούν πρέπει να σας πω και αρκετοί συνταγματολόγοι, ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης. Εγώ απλώς να προσθέσω ότι το-Κατά τα άλλα, στον χθεσινό πρωινό καφέ του Μ.Μ συζητήθηκε και το. «Τα σοβαρά που είπε τα κάνουμε μέσες άκρες, κατά τα άλλα τίναξε και αυτός την μπάνκα στον αέρα», μου ανέφερε κυβερνητική πηγή. Ήδη δε ο, με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες, γιατί σε ορισμένες περιπτώσεις ο Νίκος δεν μπήκε και σε πολλές λεπτομέρειες, π.χ. τι τάξης θα είναι η μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα; Πάντως, με μια πρόχειρη ματιά στο οικονομικό επιτελείο βλέπουν, αν και δεν πρόκειται να μπουν στη λογική της κόντρας για την κοστολόγηση, όπως έκαναν με την ΕΛ.Α.Σ.-Μετά τις 20 του μήνα θα αναχωρήσει για τις, ενώ νωρίτερα θα πάει ο Γεραπετρίτης. Θα ξεκινήσει το πρόγραμμα των ταξιδιών του από τοντην ερχόμενη Πέμπτη, ενώ μετά πηγαίνει στη, όπου έχει δικό του πρόγραμμα επαφών και βεβαίως παρουσίες μαζί με τον Μητσοτάκη. Μαζί του θα πάει και στοπου θα είναι ο δεύτερος σταθμός της παρουσίας του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ. Όπως σας έχω πει, προφανώς-Πολλή συζήτηση άνοιξε γύρω από τηνστο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, με φόντο και το πόρισμα για τη στατικότητα κτηρίων στην Κυψέλη μετά τις εργασίες για τη. Ρώτησα αρμόδια πηγή για την περίπτωση Καραδήμα και αν θυσιάστηκε και η παραίτησή του ήταν περισσότερο καρατόμηση. «Καμία σχέση, ο άνθρωπος προερχόταν από τηνκαι θα επιστρέψει σε καίρια θέση στη νέα κοινοπραξία της Ολυμπίας, όπου κατέχει δεσπόζουσα θέση η γαλλική. Η θέση για την οποία προορίζεται είναι αυτή του, με σημαντική μισθολογική αναβάθμιση σε σχέση με το Δημόσιο. Επίσης, στην κοινοπραξία της Ολυμπίας συμμετέχει ηπου έχει την αναδοχή του έργου της Γραμμής 4, οπότε φαντάζομαι ότι δεν γινόταν μια τέτοια μεταγραφή, αν υπήρχε γενική εμπλοκή με το πρόσωπο.-Ούτως ή άλλως ο, άρχισαν και τα περίεργα, από κοντά έρχεται ηοπότε το μέλλον του ΧΑ είναι άδηλο. Αν στις 18/9 έχουμε εντυπωσιακό τζίρο είναι άνευ σημασίας. Το κρίσιμο είναι τι θα συμβεί από τις 21/9 και μετά. Η εμπειρία μας από την προηγούμενη φορά που αναβαθμίστηκε το ΧΑ δεν είναι καλή, όπως άλλωστε και η εμπειρία από τις αναβαθμίσεις σε Πολωνία και Ισραήλ. Ενόψει της Παρασκευής πάντως γίνονται συσκέψεις για συμφωνίες συνεργασίας και τεχνικής υποστήριξης με μέλη και παρόχους συστημάτων,. Όλα αυτά αποσκοπούν στην ομαλή διεξαγωγή της (κατ΄ εκτίμηση). Όλοι θέλουν να κυλήσει η μέρα χωρίς τα «κρασαρίσματα» και το μπλακ άουτ του Μαρτίου 2025, όταν βλάβη υλικού πάγωσε το σύστημα στις 14:40, στην πρώτη κιόλας συνεδρίαση μετά την αναβάθμιση της Moody's. Οι εκτιμήσεις για την αξία συναλλαγών στη συνεδρίαση της Παρασκευής είναι πως θα ξεπεράσουν τακαθώς μια συνηθισμένη συνεδρίαση γράφει €300-350 εκατ. Το κρίσιμο τεχνικό σημείο είναι η. Εκεί θα «συνωστιστούν», σε ελάχιστα λεπτά, οι εντολές των παθητικών κεφαλαίων που οφείλουν να εκτελεστούν στην τιμή αναφοράς των δεικτών λόγω τουγια τη μετάβαση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες. Την Παρασκευή επιπλέον έχουμε και το κλείσιμο των Συμβολαίων Σεπτεμβρίου στο ΧΠΑ με τα συμβόλαια ήδη να μετακυλίονται για τον Δεκέμβριο. Επίσης το ίδιο βράδυ αναμένονται οι χρησμοί της(BBB, θετικό outlook) και της(Baa3, σταθερό). Με την αναβάθμιση εννέα τίτλοιεντάσσονται στον. Σημειώστε πως καμία ελληνική μετοχή -λόγω κεφαλαιοποίησης- δεν εντάχθηκε στο Large Cap.-Συνεχίζεται η, με την ψηφιακή τράπεζα να προχωρά σε ακόμη μία αύξηση κεφαλαίου. Σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 10/9 αποφασίστηκε, με την έκδοση 17.221.925 νέων κοινών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,10 ευρώ και τιμής διάθεσης περίπου 0,581 ευρώ ανά μετοχή και 8,27 εκατ. ως διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Μετά τη νέα αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Snappi διαμορφώνεται στα. Η κίνηση αποτελεί συνέχεια των διαδοχικών κεφαλαιακών ενισχύσεων που έχουν πραγματοποιήσει οι μέτοχοι για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της τράπεζας. Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Φεβρουάριο και τον Μάιο του 2026 είχαν πραγματοποιηθεί δύο ακόμη αυξήσεις κεφαλαίου.-Μεγαλώνει η δραστηριότητα στο, με την Crem Services να προχωρά εντός του 2026 στην ανέγερση νέου κτηρίου για την εγκατάσταση περισσότερων κλιβάνων. Η επένδυση έρχεται ενώ η, όπως δείχνει και η έναρξη λειτουργίας δεύτερης επιχείρησης στη Βόρεια Ελλάδα, του «Υπερίωνα» στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που μόλις δημοσιοποιήθηκαν, ο τζίρος της Crem Services αυξήθηκε το 2025 κατά, ενώ τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα. Οι μέτοχοι θα λάβουν μέρισμα 1,2 εκατ. ευρώ, όσο και την προηγούμενη χρονιά. Πίσω από την ιδιαίτερα αποδοτική επιχείρηση βρίσκεται ο, πρωτεργάτης μιας προσπάθειας που χρειάστηκε περισσότερα από 20 χρόνια και δέχθηκε αρκετό «πόλεμο» μέχρι να γίνει πραγματικότητα. Από το 2019 η Ριτσώνα προσφέρει στους πολίτες μια επιλογή που επί δεκαετίες δεν είχαν, βάζοντας τέλος στις δυσάρεστες μετακινήσεις σορών στο εξωτερικό και απαλλάσσοντας πολλές οικογένειες από τη δοκιμασία της εκταφής.-Το(κάτι αντίστοιχο με τη δική μας Επιτροπή Ανταγωνισμού) ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα, υπό όρους, την. Αυτό ήταν το κρισιμότερο ρυθμιστικό εμπόδιο της μεγαλύτερης συμφωνίας εμφιάλωσης που έχει δει η αφρικανική ήπειρος. Είναι γνωστό ότι η συμφωνία του Οκτωβρίου 2025 προβλέπει απόκτηση τουαπό την The Coca-Cola Company (66,5%) και την οικογένεια Gutsche, με οψιόν για το υπόλοιπο 25% εντός 6 ετών. Το ενοποιημένο σχήμα θα ελέγχει περίπου τα, προσθέτοντας 14 νέες αγορές (Νότια Αφρική, Αιθιοπία, Κένυα κλπ). Αναδεικνύει τον όμιλο σεμε κριτήριο τους όγκους. Οι όροι της έγκρισης έχουν χαρακτηριστική Νοτιοαφρικανική σφραγίδα. Ένα μορατόριουμ απολύσεων, διατήρηση της έδρας της CCBA στη χώρα και δευτερογενής εισαγωγή της HBC στο χρηματιστήριο του Γιοχάνεσμπουργκ. Παράλληλα, το σύστημα Coca-Cola έχει δεσμεύσει περίπου. Η Coca Cola 3E γεννήθηκε το 1951 στη Νιγηρία ως Nigerian Bottling Company των Λεβέντη και Δαυίδ, πριν φτάσει στο Μαρούσι και στο Ζουγκ, παραμένει με διπλή διαπραγμάτευση σε Λονδίνο και Αθήνα και είναι το βαρύτερο χαρτί του Euronext Athens. Η αφρικανική επέκταση μειώνει και την εξάρτηση του Ομίλου από τη Ρωσία η οποία το 2024 αντιπροσώπευε το 13% των εσόδων του ομίλου. Πάντως η έγκριση αυτή δεν ολοκληρώνει ακόμα τη συναλλαγή. Στο conference call του Αυγούστου, η διοίκηση μετρούσε εγκρίσεις σε 4 από τις 6 απαιτούμενες δικαιοδοσίες. Η Νότια Αφρική ήταν η 5η και βαρύτερη.-Με την ευκαιρία που ο λόγος είναι για την Coca-Cola HBC, να αναφέρουμε πως η, προσφέροντας σημαντικές στηρίξεις σε μία συνεδρίαση έντονων ρευστοποιήσεων. Λαμβάνοντας ώθηση από τις θετικές εξελίξεις στο μέτωπο της διεθνούς επέκτασης που αναφέραμε παραπάνω, η μετοχή έκλεισε με, με την κεφαλαιοποίηση του ομίλου να επανέρχεται στο ορόσημο των. Οι χθεσινές συναλλαγές άγγιξαν τα 2,16 εκατ. ευρώ, με τον όγκο να ξεπερνά τις 40 χιλ. τεμάχια. Παρά τη θετική αντίδραση, η μετοχή εξακολουθεί να απέχει από το ιστορικό ρεκόρ των 60 ευρώ που σημείωσε τον περασμένο Ιούλιο. Καταλύτης της ανόδου προφανώς ήταν τομε την εξαγορά του 75% της Coca-Cola Beverages Africa (CCBA), ανοίγοντας τον δρόμο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας εντός του β' εξαμήνου του 2026.-Μέσω της, η οποία θα ενεργεί ως κύριος διαχειριστής, ενεργοποιεί οτο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών. Η σχετική ανακοίνωση έγινε αργά χθες το απόγευμα και οι αγορές μετοχών ξεκινούν από σήμερα, με εύρος από €0,30 έως και €15. Η ΑΚΤΩΡ διαθέτει σήμερα 30.000 ίδιες μετοχές, ενώ το πρόγραμμα επαναγοράς έχει διάρκεια 24 μηνών, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης.με κάθε επιτρεπτό από τον νόμο τρόπο.-Η, με τον όμιλο να χτίζει χαρτοφυλάκιο μεγάλων έργων σε σιδηροδρομικές και ενεργειακές υποδομές. Η ΤΕΡΝΑ αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος έργου περίπουστη δυτική Ρουμανία, για λογαριασμό της PPC Renewables Romania, που αφορά υποσταθμούς 400/110 kV και υποδομές υψηλής τάσης. Ο όμιλος μέσω της θυγατρικής του ΤΕΡΝΑ, σε κοινοπραξία με την Alstom Romania, έχει ήδη κηρυχθεί οριστικός ανάδοχος για δύο σιδηροδρομικά έργα συνολικού προϋπολογισμού της τάξεως του, ενώ διαθέτει και χαρτοφυλάκιο ακινήτων στη χώρα. Στα σημερινά αποτελέσματα εξαμήνου η ΓΕΚ αναμένεται να εμφανίσει μικρή βελτίωση στην κερδοφορία της σε σχέση με πέρυσι σύμφωνα με τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις της αγοράς. Ωστόσο η περυσινή εικόνα της είχε ενισχυθεί από την πώληση των μονάδων της Ήρων στην ΔΕΗ δημιουργώντας ένα έκτακτο έσοδο 30 εκατ. ευρώ στον οικονομικό κλάδο της ενέργειας. Σε οργανικά συγκρίσιμη βάση ηη οποία δεν συμμετείχε στα περυσινά έσοδα του α’ εξαμήνου.-Η πρόεδρος τηςθα συμμετέχει στο, ένα σημαντικό ευρωπαϊκό φόρουμ που πραγματοποιείται κάθε εξάμηνο στη χώρα που έχει την προεδρία της ΕΕ και στο οποίο συμμετέχουν κεντρικοί τραπεζίτες, Υπουργοί Οικονομικών, επόπτες των κεφαλαιαγορών και εκπρόσωποι της αγοράς και του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα. Η πρόεδρος θα συντονίσει ένα πάνελ με θέμακαι θα μιλήσει για τη δομή των αγορών διαπραγμάτευσης στην ΕΕ, ενώ θα συμμετέχει ως ομιλήτρια σε δεύτερο πάνελ με θέμα τοκαι τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμβάλλει στην περαιτέρω ενοποίηση της ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς. Η συμμετοχή της σε 2 πάνελς αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της ΕΚ στον ευρωπαϊκό διάλογο για τη διαμόρφωση του-Οι προβολείς της δημοσιότητας αυτή την εποχή είναι στραμμένοι στις τράπεζες και τα βαριά blue chips, η μικρήτης φετινής περιόδου αποτελεσμάτων. Διπλασίασε τα, με περιθώριο EBITDA που αγγίζει το, επίδοση σπάνια ακόμη και για εταιρείες λογισμικού. Η μετοχή κινείται περίπου 35% υψηλότερα από πέρυσι και η κεφαλαιοποίηση ξεπέρασε τα €62,7 εκατ. Κι όμως, η αναγωγή της εξαμηνιαίας κερδοφορίας σε ετήσια βάση δίνει, ίσως και χαμηλότερα, αν το β' εξάμηνο αποδειχθεί ισχυρότερο, όπως συνηθίζει ο κλάδος. Για εταιρεία πληροφορικής με, ο πολλαπλασιαστής μοιάζει με άλλης εποχής. Η διοίκησή της τον Ιούλιο υπέγραψε στρατηγική συνεργασία με τις ACT και GVSOFT, με μεταβίβαση τεχνολογίας και επένδυση έως €4 εκατ., για ενιαία πλατφόρμα που θα καλύπτει όλες αντιπροσωπείες αυτοκινήτου, συνεργεία, ανταλλακτικά και εξυπηρέτηση after-sales, διεκδικώντας κυρίαρχη θέση στο λογισμικό της αυτοκίνησης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων. Από τον Ιούνιο η μετοχή απέκτησε ειδικό διαπραγματευτή (Eurobank Equities) και η εταιρεία πιστοποίηση ISO 42001-Η ΕΚΤ ανέβασε το επιτόκιο καταθέσεων του ευρώ στοκαι οι αγορές ήδη συζητούν το ενδεχόμενο μια τρίτης αύξησης, μέσα στο 2026 ή το αργότερο τους πρώτους μήνες του 2027, στο 3%. Τα επιχειρηματικά σχέδια των περισσότερωνκαταρτίσθηκαν στην εποχή του φθηνού χρήματος και σήμερα η υλοποίησή τους δυσκολεύει ακόμη περισσότερο. Η χρηματιστηριακή αγορά έχει αντιδράσει, ανεβάζοντας το(εξαιρουμένης της Prodea). Η Eurobank Equities (7/8) μετρούσε 48% στην Premia (υψηλότερο, λόγω μόχλευσης), 46% στη Noval και 35% στην Trade Estates, την οποία αναδεικνύει ως κορυφαία επιλογή στον κλάδο, με. Τα αποτελέσματα εξαμήνου ωστόσο, δείχνουν ότι η λειτουργική μηχανή δουλεύει. Η BriQ ανακοίνωσε στις 8/9και προσωρινό μέρισμα, με χαρτοφυλάκιο 52 ακινήτων €296 εκατ. Η Trade Estates εμφάνισε NAV €347,6 εκατ. (€2,86/μετοχή, +2,2% από τον Δεκέμβριο) και έσοδα €26,7 εκατ., με το Εμπορικό Πάρκο Ελληνικού σε φάση κατασκευής. Η Noval τρέχει με, με NAV €563,6 εκατ. Η BriQ Properties + 25% στα καθαρά κέρδη 1ου εξαμήνου και διανομή προσωρινού μερίσματος. Το ενδιαφέρον είναι ότι -διεθνώς- το κριτήριο της καθαρής αξίας ενεργητικού στον κλάδο φαίνεται να υποχωρεί σε σημασία και οι αναλυτές επικεντρώνονται πλέον στη. Όποιος αυξάνει τα κέρδη του ταχύτερα από τον πληθωρισμό (στο 3% φέτος), δεν έχει λόγο να φοβάται τα επιτόκια. Στην αγορά ακινήτων,-Μην κοιτάτε μόνο τηνπου συζητά να αποκτήσει ο Σκαραμαγκάς από την Κίνα. Κοιτάξτε λίγο πιο μακριά. Γιατί η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει πόσο βαθιά έχει πλέον διεισδύσει η. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μιλούσαμε κυρίως για Έλληνες εφοπλιστές που ταξίδευαν στην Κίνα για να παραγγείλουν πλοία. Τώρα από τα κινεζικά ναυπηγεία και τις βιομηχανίες εξοπλισμού μπορούν να έρχονται στην Ελλάδα και οι υποδομές που χρειάζονται για να επισκευάζονται αυτά τα πλοία. Και αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη ψάχνει τρόπο να ανακτήσει τη χαμένη ναυπηγική της ισχύ απέναντι στην Ασία. Για να ενισχύσει τη δική της ναυπηγοεπισκευαστική δυναμικότητα, η Ελλάδα στρέφεται, έστω και σε επίπεδο μιας συγκεκριμένης υπό διαπραγμάτευση επένδυσης, στην ίδιααπό την οποία η Ευρώπη προσπαθεί να μειώσει την εξάρτησή της. Εφόσον οι τελικές υπογραφές πέσουν, η Panamax του Σκαραμαγκά θα είναι επομένως κάτι περισσότερο από μία νέα δεξαμενή. Θα αποτελεί μικρογραφία τηςΗ Ευρώπη θέλει να επιστρέψει στο παιχνίδι, αλλά η Κίνα έχει ήδη φροντίσει να βρίσκεται μέσα στην εφοδιαστική αλυσίδα του παιχνιδιού.-Μια λεπτομέρεια από τις τελευταίες ανακοινώσεις τηςαξίζει περισσότερη προσοχή. Η εταιρεία άνοιξε στη Wall Street, δηλαδή απέκτησε τη δυνατότητα να πουλά σταδιακά νέες μετοχές όταν και εφόσον κρίνει ότι οι συνθήκες την ευνοούν. Δεν σημαίνει ότι θα σηκώσει αύριο το πρωί ολόκληρο το ποσό. Σημαίνει όμως ότι θέλει το «όπλο» γεμάτο. Και ο χρόνος έχει ενδιαφέρον. Η EuroDry έχει– δύο Kamsarmax και δύο Ultramax. Άρα μπροστά της υπάρχει CAPEX και ανάγκη διατήρησης χρηματοδοτικής ευελιξίας. Στην αγορά, άλλωστε, τα ATM συνήθως δεν ανοίγουν για να μένουν για πάντα στο συρτάρι. Ανοίγουν ώστε η διοίκηση να μπορεί να κινηθεί γρήγορα όταν εμφανιστεί η σωστή τιμή στη μετοχή ή η σωστή ευκαιρία στα πλοία. Οπότε το ενδιαφέρον δεν είναι τα. Είναι πότε και γιατί θα αποφασίσει ο Πίττας να τα χρησιμοποιήσει. Γιατί εκεί πιθανότατα θα βρίσκεται-Τι θα κάνει ηπου έβαλε στο ταμείο; Θα μείνουν ως μαξιλάρι ρευστότητας, θα κατευθυνθούν σε μείωση χρέους ή μήπως ετοιμάζεται κάποια νέα κίνηση στη ναυτιλιακή αγορά; Και γιατί, ενώ πούλησε 2 εκατ. μετοχές της Genco, επέλεξε να κρατήσει συμμετοχή περίπου 5,4%; Αυτά είναι τα ερωτήματα που αφήνει πίσω της μια κίνηση που πέρασε σχετικά χαμηλά από τα ραντάρ. Μεταξύ 27 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου η Diana ρευστοποίησε. Μάλιστα, περίπου 1,52 εκατ. μετοχές έφυγαν μέσω block στα 26,75 δολάρια. Η ουσία είναι ότι η Diana της. Πήρε ένα σημαντικό ποσό από το τραπέζι, αλλά διατήρησε θέση στην Genco και επομένως έκθεση στην πιθανή περαιτέρω άνοδο της εταιρείας. Στα ναυτιλιακά, όμως, τα 51 εκατ. δολάρια φρέσκιας ρευστότητας δύσκολα περνούν απαρατήρητα. Ειδικά σε μια περίοδο κατά την οποία οι ευκαιρίες για αγορές πλοίων εμφανίζονται γρήγορα και όσοι έχουν διαθέσιμο cash μπορούν να κινηθούν χωρίς να περιμένουν τις τράπεζες. Η επόμενη κίνηση της Diana θα δείξει αν πρόκειται απλώς για κατοχύρωση κερδών ή για-Η, με αποστολή να «ρυθμίζει» την αγορά ζωοτροφών. Η πρώτη παραγωγή καταγράφεται στο Πλατύ Ημαθίας το 1969, το δεύτερο εργοστάσιο στο Πετροχώρι Ξάνθης, το 1993. Όταν η ΑΤΕ έσβησε, το 99,9% πέρασε στην ΕΥΡΩΦΑΡΜ. Τώρα, η ιστορική ελληνική βιομηχανία ζωοτροφών μιλά και ουγγρικά. Η. Νομικός Σύμβουλος και εκπρόσωπος του αγοραστή ήταν η εταιρεία Σαρδελάς Πέτσα. Η UBM Group είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Βουδαπέστης, με κύκλο εργασιών σχεδόν. Ξεκίνησε το 1996 ως εισαγωγέας σογιάλευρου και σήμερα τρέχει μια σειρά από εξαγορές. Πέρυσι απορρόφησε την Agrifirm Hungary από τον ολλανδικό όμιλο Royal Agrifirm, ενώ επενδύει σε μονάδες premix και 3 εργοστάσια ζωοτροφών στο Καζακστάν έως το 2028. Με τους, ο όμιλος περνά πλέον το 1 εκατ. τόνους ετησίως και αποκτά «πύλη» προς Βαλκάνια και Ανατολική Μεσόγειο. Η ΕΛΒΙΖ έκλεισε το 2025 με πωλήσεις 18,3 εκατ. ευρώ (+2%, με όγκους +10%) αλλά ζημίες προ φόρων 654.000 ευρώ. Φέτος οι πωλήσεις μειώθηκαν αφούκαι μαζί τη ζήτηση. Η εμπειρία των Ούγγρων σ΄ αυτά τα θέματα μπορεί να φανεί χρήσιμη, έχουν περάσει από γρίπη των πτηνών και αφθώδη πυρετό στη δική τους αγορά.-Το, για πρώτη φορά από τον Οκτώβριο του 2023. Το προηγούμενο ορόσημο είναι το 5,02%, τα επίπεδα Ιουλίου 2007, προτού δηλαδή ο κόσμος γνωρίσει τη Lehman Brothers, τα QE και τα μηδενικά επιτόκια. Η, υψηλό από τον Ιούλιο του 2024. Η Fed που συνεδριάζει σήμερα και αύριο, βλέπει το κόστος χρήματος να ανεβαίνει χωρίς τη δική της υπογραφή. Τα, παγώνοντας ξανά την αμερικανική αγορά κατοικίας, το spread των 2 μονάδων επί του 10ετούς δουλεύει αμείλικτα. Το ελληνικό 10ετές, στο 4,24%, δανείζει το Δημόσιο φθηνότερα από το αμερικανικό κατά 75+ μονάδες βάσης. Αλλά ένα, από τις αποτιμήσεις μετοχών έως τα ακίνητα. Όταν το μηδενικό ρίσκο πληρώνει 5%, όλα τα άλλα ρίσκα ξαναπερνούν από ζύγι.-Η είδηση προκάλεσε σεισμικές δονήσεις γιατί. Όλα ξεκίνησαν από ένα αναψυκτικό. Η. Δεν υπήρξε ποτέ ένα επίσημο pitch, απλά αξιολογήθηκαν οι τεχνολογικές της δυνατότητες. Η Publicis εκτόπισε την Omnicom, της οποίας το δίκτυο OMD κρατούσε τον λογαριασμό της Pepsi σε ΗΠΑ και Βρετανία για περισσότερα από 20 χρόνια. Για να έχουμε μια αίσθηση των μεγεθών, το 2025 η, από τα οποία $3,4 δισ. σε διαφήμιση. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Ατλάντα. Η Publicis αποσύρθηκε από τον διεθνή διαγωνισμό της Coca-Cola για. Αυτή ήταν μια διαδικασία που ξεκίνησε τον Ιούλιο, την «τρέχει» η MediaSense και η «δουλειά» αποτιμάται γύρω στα. Όλα έδειχναν ότι για τον διαγωνισμό της Coca Cola θα μονομαχούσε η Publicis με την WPP. Επίσης φαίνεται πως η Coca-Cola ετοιμάζει επανεξέταση και του βορειοαμερικανικού λογαριασμού media που κατέχει η Publicis (τον οποίο είχε αποσπάσει από τη WPP μόλις τον Μάρτιο του 2025) και γι’ αυτό συνομιλούσε με τις, Η dentsu είναι ήδη συνεργάτης της Coca-Cola στις αγορές της Ιαπωνίας και της Κορέας. Υπάρχει ένας άγραφος, μάλλονστον κλάδο, ότι. Κερδισμένη επί του παρόντος βγαίνει η WPP που βλέπει το γήπεδο των $4 δισ. να αδειάζει για να παίξει μόνη της. Η Omnicom χάνει τα media της PepsiCo αλλά παραμένει «κρίσιμος στρατηγικός εταίρος» σε δημιουργικό, αθλητικό μάρκετινγκ και δημόσιες σχέσεις. Επίσης, προλαβαίνει να διεκδικήσει τη Βόρεια Αμερική της Coca-Cola. Ο πόλεμος έχει πολύ μεγαλύτερη έκταση και βάθος. Η PepsiCo τρέχει παράλληλα χωριστό διαγωνισμό γιαμε υποψήφιους εταιρείες όπως η Accenture η Deloitte και η Omnicom. Οι