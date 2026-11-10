Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στο χρονοδιάγραμμα των επόμενων εθνικών εκλογών αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον Αντώνη Σρόιτερ στο Greece Talks 2026,, που διοργανώνουν το Πρώτο Θέμα και το Travel.gr

«Κανείς δεν θα σκεφτεί να αναβάλει τα σχέδιά του για τις διακοπές του Πάσχα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας, σύμφωνα με την αρχική απομαγνητοφώνηση, ότι «οι εκλογές θα γίνουν στις 2 Μαΐου».

Όταν ο Αντώνης Σρόιτερ τον ρώτησε «Αγίου Πνεύματος;», ο πρωθυπουργός χαμογέλασε και απάντησε: «Βλέπω ότι είστε απολύτως με το κλίμα και τη θεματολογία του συνεδρίου. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο, όσο κι αν με πιέσετε».

Για την ηλεκτρική διασύνδεση ο πρωθυπουργός είπε ότι είναι ενα έργο που σχεδιάζεται χρόνια.

Δείτε LIVE το πάνελ με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη

Προσωπικότητες από διαφορετικούς κόσμους συναντώνται για να μιλήσουν για την Ελλάδα μέσα από τη μνήμη, το παρόν και την προοπτική του μέλλοντος. Στο επίκεντρο των συζητήσεων του Greece Talks 2026 βρίσκονται η Αθήνα που μεταμορφώνεται χωρίς να χάνει τον χαρακτήρα της, τα ελληνικά brands που κουβαλούν δεκαετίες ιστορίας αλλά εξακολουθούν να επανεφευρίσκουν το όραμα και την αποστολή τους, καθώς και η φιλοξενία.