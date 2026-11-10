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Ανοιχτό άφησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το ενδεχόμενο επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα με αφορμή το νομοσχέδιο που προωθεί η Τουρκία για τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα».

Μιλώντας στον Αντώνη Σρόιτερ, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks», ο πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι μια τέτοια κίνηση θα συνιστούσε «αχρείαστη κλιμάκωση», η οποία θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι σε αυτή την περίπτωση η αντίδραση της Αθήνας θα ήταν δυναμική.

«Η γεωγραφία δεν αλλάζει και θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η απάντησή του στο ερώτημα εάν η ελληνική πλευρά θα μπορούσε να αντιδράσει με επέκταση των χωρικών υδάτων. Αν και αρχικά απέφυγε να αναφερθεί σε συγκεκριμένες επιλογές, λέγοντας ότι δεν επιθυμεί να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, όταν ρωτήθηκε εκ νέου εάν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο, απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν το αποκλείω».

Τι είπε για τη γαλλική διακοίνωση και τις τουρκικές αξιώσεις

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκαν και οι ερευνητικές δραστηριότητες του γαλλικού πλοίου που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι εργασίες θα ολοκληρωθούν «χωρίς αναταράξεις», απορρίπτοντας παράλληλα την ερμηνεία που επιχειρεί να δώσει η τουρκική πλευρά στη σχετική γαλλική ενημέρωση.

Όπως εξήγησε, η αποστολή πληροφοριών προς τις τουρκικές Αρχές δεν ισοδυναμεί με αίτημα χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση των ερευνών.

«Αυτό το οποίο έχει αποσταλεί από τη γαλλική πλευρά δεν δημιουργεί ζητήματα στην ελληνική κυβέρνηση», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η ενημέρωση προς την Τουρκία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί αίτημα αδειοδότησης.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι διαφορετική η διαδικασία ενημέρωσης τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος, από τη διαδικασία χορήγησης των απαραίτητων αδειών. Η τελευταία, όπως ξεκαθάρισε, εμπίπτει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα των ελληνικών και των κυπριακών Αρχών.

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα του τουρκικού Τύπου, τα οποία παρουσίασαν τη γαλλική επικοινωνία ως αναγνώριση αρμοδιότητας της Άγκυρας, σημείωσε ότι η Τουρκία έχει διατυπώσει αντίστοιχες αξιώσεις και στο παρελθόν.

«Η Τουρκία πολλές φορές μπορεί να παρεμβαίνει και να θεωρεί ότι πρέπει να δώσει αυτή την άδεια. Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, ούτε κάτι καινούργιο», επισήμανε.

Κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εκείνο που έχει σημασία δεν είναι οι δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς, αλλά τα πραγματικά δεδομένα και ειδικότερα ποιος είναι αρμόδιος να χορηγήσει την άδεια και σε ποιες Αρχές απευθύνθηκε το σχετικό αίτημα.

Επανέλαβε, έτσι, ότι καμία άδεια δεν ζητήθηκε από την Τουρκία ή άλλο παράκτιο κράτος, παρά μόνο από τις αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου και ο ρόλος της Γαλλίας

Ξεχωριστή αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη στρατηγική σημασία της ηλεκτρικής διασύνδεσης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική συμμετοχή και όχι αποκλειστικά για μια ελληνοκυπριακή πρωτοβουλία.

Υπενθύμισε ότι η διασύνδεση έχει ενταχθεί στα έργα ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και εξασφαλίζει χρηματοδότηση άνω των 650 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους.

Στόχος είναι η ηλεκτρική σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και σε επόμενο στάδιο της Κύπρου με το Ισραήλ, ώστε να τερματιστεί η ενεργειακή απομόνωση της Μεγαλονήσου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση τόσο στην παρουσία γαλλικού επενδυτικού κεφαλαίου όσο και στη συμμετοχή γαλλικής εταιρείας ως βασικού προμηθευτή για την κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου.

«Δεν είναι ακριβώς ελληνοκυπριακό έργο. Είναι ένα ευρωπαϊκό έργο με ισχυρή γαλλική παρουσία», τόνισε, αναδεικνύοντας τη διεθνή διάσταση της επένδυσης.

Το ενδεχόμενο παρουσίας τουρκικού πολεμικού πλοίου

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να εμφανιστεί τουρκικό πολεμικό πλοίο στην περιοχή όπου διεξάγονται οι έρευνες, όπως είχε συμβεί κατά την ένταση στην περιοχή της Κάσου, ο πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει την απαραίτητη ετοιμότητα για να διαχειριστεί κάθε πιθανή εξέλιξη.

Διευκρίνισε αρχικά ότι στην περίπτωση της Κάσου οι ερευνητικές εργασίες πραγματοποιούνταν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων, ενώ στη συνέχεια εκτίμησε ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ενδείξεις που να προμηνύουν νέα κλιμάκωση.

«Η Ελλάδα είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για όλα τα ενδεχόμενα. Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει αυτή τη στιγμή κάποια κλιμάκωση της έντασης, αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν έχουμε διαχειριστεί δύσκολες υποθέσεις. Θυμηθείτε το καλοκαίρι του 2020», ανέφερε.

Με την αναφορά αυτή παρέπεμψε στην ελληνοτουρκική κρίση του 2020, επισημαίνοντας ότι η χώρα έχει ήδη αντιμετωπίσει ιδιαίτερα απαιτητικές καταστάσεις στις σχέσεις της με την Τουρκία.

Παράλληλα, επανέλαβε την εκτίμησή του ότι οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες δεν πρόκειται να προκαλέσουν αντίστοιχη ένταση.

Αιχμές κατά αντιπολίτευσης και μέσων ενημέρωσης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης άσκησε, επίσης, κριτική σε κόμματα της αντιπολίτευσης και σε μέσα ενημέρωσης για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν τις εξελίξεις γύρω από την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, ορισμένοι είτε προεξοφλούν ότι το έργο δεν πρόκειται να υλοποιηθεί είτε αναμένουν την πρόκληση μιας ελληνοτουρκικής κρίσης, από την οποία η ελληνική πλευρά θα εξέλθει αποδυναμωμένη.

«Ούτε το ένα θα συμβεί ούτε το άλλο», απάντησε κατηγορηματικά.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε την απορία του για την αδυναμία διαμόρφωσης ενός ελάχιστου κοινού παρονομαστή στα ζητήματα εθνικής σημασίας, καταλογίζοντας σε πολιτικούς του αντιπάλους ότι σε ορισμένες περιπτώσεις προτιμούν να υιοθετούν τις θέσεις της άλλης πλευράς αντί να εμπιστεύονται την ελληνική κυβέρνηση.

Η κριτική του στράφηκε και κατά συγκεκριμένων μέσων ενημέρωσης, τα οποία, όπως υποστήριξε, παρουσιάζουν τον ίδιο, την κυβέρνηση και τον υπουργό Εξωτερικών ως «προδότες».

Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι χειρισμοί της Αθήνας πρέπει να αξιολογούνται με βάση τα πραγματικά γεγονότα, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει προετοιμασμένη για κάθε ενδεχόμενο, χωρίς να θεωρεί πιθανή μια νέα κρίση στην παρούσα συγκυρία.