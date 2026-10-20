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Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, πραγματοποίησε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την οικονομική πορεία της χώρας και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας.

Σε ανάρτησή της, η πρέσβης αναφέρθηκε στην οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας, στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει και στους τομείς στους οποίους μπορεί να συμβάλει το Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτησή:

«Από μια καταστροφική οικονομική κρίση σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ευκαιριών.

Σήμερα, είχα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη, έναν εντυπωσιακό ηγέτη, του οποίου το όραμα για το μέλλον της χώρας του με ενέπνευσε βαθιά.

Ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αντανακλά ηγεσία, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική πειθαρχία και, πάνω απ’ όλα, όραμα. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αποφασιστικότητα να οικοδομήσει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της μέσα από τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες — με το Ισραήλ ως φυσικό εταίρο.

Συζητήσαμε πρακτικές ευκαιρίες για τη διασύνδεση ισραηλινών επενδυτικών κεφαλαίων, επιχειρηματιών, εταιρειών τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την ελληνική αγορά.

Η αγροτική καινοτομία αποτέλεσε έναν ακόμη βασικό άξονα της συζήτησης: από τις τεχνολογίες νερού και άρδευσης έως τη γεωργία ακριβείας, την τεχνητή νοημοσύνη και την αγροτεχνολογία (AgriTech), το Ισραήλ έχει πολλά να προσφέρει.

Η αναπτυσσόμενη στρατηγική μας συνεργασία βασίζεται στη βαθιά εμπιστοσύνη και στα κοινά μας πλεονεκτήματα: τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα, την ανθεκτικότητα και την πίστη στη δύναμη των ανθρώπων και των ιδεών να αλλάζουν την πραγματικότητα.

Προς την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα του Ισραήλ: Σας προσκαλώ να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Έφυγα με τεράστιο θαυμασμό για τον υπουργό Πιερρακάκη — για τον επαγγελματισμό του, την πνευματική του περιέργεια και το όραμά του.

Η Ελλάδα αποτελεί ήδη μια ιστορία οικονομικής επιτυχίας. Τώρα παρουσιάζεται η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συγγραφή του επόμενου κεφαλαίου της — και σκοπεύω να κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι το Ισραήλ θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωσή του».