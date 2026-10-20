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Συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, πραγματοποίησε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την οικονομική πορεία της χώρας και τις προοπτικές περαιτέρω ενίσχυσης της ελληνοϊσραηλινής συνεργασίας.

Σε ανάρτησή της, η πρέσβης αναφέρθηκε στην οικονομική μεταμόρφωση της Ελλάδας, στις επενδυτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει και στους τομείς στους οποίους μπορεί να συμβάλει το Ισραήλ.

Αναλυτικά η ανάρτησή:

From a devastating economic crisis to one of Europe’s most remarkable success stories. Greece today is a land of opportunity. 🇬🇷🇮🇱 Today, I had a fascinating meeting with Greece’s Minister of National Economy and Finance @minfingr , @Pierrakakis Kyriakos, an impressive leader whose vision for his country’s future left me deeply inspired. Greece’s economic transformation reflects leadership, structural reforms, fiscal discipline and, above all, vision. What impressed me most was the determination to build its next chapter through investment, technology, innovation and international partnerships — with Israel as a natural partner. We discussed practical opportunities to connect Israeli investment funds, entrepreneurs, technology companies and financial institutions with the Greek market. Agricultural innovation was another key focus: from water and irrigation technologies to precision agriculture, artificial intelligence and AgriTech, Israel has much to contribute. Our growing strategic partnership rests on deep trust and shared strengths: creativity, entrepreneurship, resilience and a belief in the power of people and ideas to change reality. To Israel’s business and financial community: I invite you to take a closer look at Greece’s opportunities. I left with tremendous admiration for Minister Pierrakakis — his professionalism, intellectual curiosity and vision. Greece is already an economic success story. Now comes the opportunity to be part of its next chapter — and I intend to do everything I can to ensure Israel plays a central role in writing it. — Ambassador Pninat Yanay (@Amb_PninatYanay) October 20, 2026

«Από μια καταστροφική οικονομική κρίση σε μία από τις πιο αξιοσημείωτες ιστορίες επιτυχίας της Ευρώπης. Η Ελλάδα σήμερα είναι μια χώρα ευκαιριών.

Σήμερα, είχα μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών της Ελλάδας, Κυριάκο Πιερρακάκη, έναν εντυπωσιακό ηγέτη, του οποίου το όραμα για το μέλλον της χώρας του με ενέπνευσε βαθιά.

Ο οικονομικός μετασχηματισμός της Ελλάδας αντανακλά ηγεσία, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, δημοσιονομική πειθαρχία και, πάνω απ’ όλα, όραμα. Αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο ήταν η αποφασιστικότητα να οικοδομήσει το επόμενο κεφάλαιο της πορείας της μέσα από τις επενδύσεις, την τεχνολογία, την καινοτομία και τις διεθνείς συνεργασίες — με το Ισραήλ ως φυσικό εταίρο.

Συζητήσαμε πρακτικές ευκαιρίες για τη διασύνδεση ισραηλινών επενδυτικών κεφαλαίων, επιχειρηματιών, εταιρειών τεχνολογίας και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με την ελληνική αγορά.

Η αγροτική καινοτομία αποτέλεσε έναν ακόμη βασικό άξονα της συζήτησης: από τις τεχνολογίες νερού και άρδευσης έως τη γεωργία ακριβείας, την τεχνητή νοημοσύνη και την αγροτεχνολογία (AgriTech), το Ισραήλ έχει πολλά να προσφέρει.

Η αναπτυσσόμενη στρατηγική μας συνεργασία βασίζεται στη βαθιά εμπιστοσύνη και στα κοινά μας πλεονεκτήματα: τη δημιουργικότητα, την επιχειρηματικότητα, την ανθεκτικότητα και την πίστη στη δύναμη των ανθρώπων και των ιδεών να αλλάζουν την πραγματικότητα.

Προς την επιχειρηματική και χρηματοοικονομική κοινότητα του Ισραήλ: Σας προσκαλώ να εξετάσετε πιο προσεκτικά τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ελλάδα.

Έφυγα με τεράστιο θαυμασμό για τον υπουργό Πιερρακάκη — για τον επαγγελματισμό του, την πνευματική του περιέργεια και το όραμά του.

Η Ελλάδα αποτελεί ήδη μια ιστορία οικονομικής επιτυχίας. Τώρα παρουσιάζεται η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στη συγγραφή του επόμενου κεφαλαίου της — και σκοπεύω να κάνω ό,τι μπορώ για να διασφαλίσω ότι το Ισραήλ θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωσή του».