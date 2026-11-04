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«Η έκθεση που εκπόνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χώρα μας στο πλαίσιο της Δέσμης Διεύρυνσης 2026 αναδεικνύει για ακόμη μια φορά την προκατειλημμένη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη χώρα μας, η οποία απέχει από την ευθυδικία», αναφέρει το τουρκικό ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του.

«Απορρίπτουμε τους αβάσιμους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην έκθεση, ιδίως στους τομείς που αφορούν στα πολιτικά κριτήρια, το δικαστικό σύστημα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Οι εν λόγω κατηγορίες αποτελούν αντανάκλαση της προσέγγισης των δύο μέτρων και δύο σταθμών ορισμένων αξιωματούχων της ΕΕ και της ασυνεπούς νοοτροπίας τους, η οποία έχει απωλέσει την αξιοπιστία της», τονίζεται.

«Παρατηρούμε ότι στην έκθεση, όπως και τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζονται οι μαξιμαλιστικές θέσεις της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής πλευράς, οι οποίες δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο και είναι αποκομμένες από την πραγματικότητα και ότι αγνοούνται για ακόμη μία φορά τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα και οι δίκαιες πολιτικές της Τουρκίας και της ΤΔΒΚ. Με την αφορμή αυτή υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι, όσο η ΕΕ υιοθετεί άνευ όρων τη στάση της ελληνοκυπριακής πλευράς στο Κυπριακό ζήτημα, δεν είναι δυνατόν να συμβάλει στις προσπάθειες επίλυσης.

Οι αξιολογήσεις της έκθεσης σχετικά με την Ανατολική Μεσόγειο αντιβαίνουν πλήρως στο διεθνές δίκαιο και στην αρχή της ευθυδικίας, ενώ και οι διατυπώσεις σχετικά με το Μνημόνιο Κατανόησης που υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης δεν έχουν καμία ισχύ», υποραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Παρά τις αντιρρήσεις, η Άγκυρα αναγνωρίζει θετικές αξιολογήσεις για την οικονομία, την άμυνα και την ασφάλεια, ζητώντας επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.

«Από την άλλη πλευρά, θεωρούμε σημαντικές τις διαπιστώσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειώσει η Τουρκία στον τομέα της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, την εύρυθμη οικονομία της αγοράς και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις ανταγωνιστικές πιέσεις εντός της Ένωσης. Αξιολογούμε θετικά τις αναφορές που γίνονται στο ρόλο της χώρας μας όσον αφορά τη συνδεσιμότητα, την ανθεκτικότητα των αλυσίδων εφοδιασμού και αξίας, καθώς και στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας. Όπως καταδεικνύουν τα οικονομικά και εμπορικά στοιχεία που καταγράφονται στην έκθεση, τονίζουμε για ακόμη μία φορά τη δίκαιη και νόμιμη προσδοκία μας για την επικαιροποίηση της Τελωνειακής Ένωσης.

Οι σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ πρέπει να διαμορφώνονται στη βάση των κοινών συμφερόντων και ενός μακροπρόθεσμου οράματος, πέρα από στενούς πολιτικούς υπολογισμούς και μονομερείς προσεγγίσεις.

Η Τουρκία είναι έτοιμη να προωθήσει τις σχέσεις, στο πλαίσιο του δικαίου της εταιρικής σχέσης και της αρχής της τήρησης των συμφωνηθέντων, με μια προσέγγιση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τον σεβασμό και την ευθυδικία.

Η προσδοκία μας από την ΕΕ είναι να δείξει τη στρατηγική βούληση που απαιτεί το κοινό μας μέλλον, μετατρέποντας τον ενισχυμένο διάλογο της τελευταίας περιόδου σε απτές αποφάσεις που θα ενισχύσουν την προοπτική ένταξής μας».