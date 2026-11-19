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Μια διαφορετική «καλημέρα» στα social media δημοσίευσε η Νέα Δημοκρατία στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram, αντλώντας έμπνευση από τον κόσμο του δημοφιλούς video game GTA.

Στην εικόνα, τα γραφεία του κόμματος παρουσιάζονται σαν να βρίσκονται σε μια εκδοχή της Vice City, με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, φοίνικες, φωτισμένους δρόμους και ένα σπορ αυτοκίνητο να συμπληρώνει το σκηνικό.

Η εικόνα θυμίζει έντονα το χαρακτηριστικό αισθητικό ύφος της σειράς GTA, μεταφέροντας την πολιτική έδρα σε ένα εντελώς διαφορετικό, ψηφιακό περιβάλλον.

Με τη λεζάντα «Καλημέρα», η ανάρτηση ξεφεύγει από τα συνηθισμένα πολιτικά μηνύματα και αξιοποιεί τη νοσταλγία και την αναγνωρίσιμη αισθητική ενός από τα πιο γνωστά video games παγκοσμίως.

Δείτε την ανάρτηση στο Instagram: