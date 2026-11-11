Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην ανάγκη ανασυγκρότησης του πρωτογενούς τομέα, στις ευκαιρίες που δημιουργούν η ελληνική ναυτιλία και η ναυτική εκπαίδευση για τη νέα γενιά, καθώς και στη σημασία της επαναπροσέγγισης των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από τη Νέα Δημοκρατία, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ως κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Σκάλα Λακωνίας. Την εκδήλωση διοργάνωσε η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας (ΔΕΕΠ) Λακωνίας, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Τοπικές Οργανώσεις (ΔΗΜΤΟ) Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασίας και Σπάρτης.

Ο κ. Κικίλιας μίλησε με συγκίνηση για την επιστροφή του στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Μάνη. Αναφέρθηκε στις οικογενειακές του ρίζες και στη δύσκολη διαδρομή των προγόνων του, οι οποίοι, δύο γενιές πριν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω της φτώχειας και των δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν μετά τον Μεσοπόλεμο, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή στην Αθήνα.

Περιέγραψε τη Μάνη ως έναν τόπο σκληρό και κακοτράχαλο, με πέτρα, ήλιο και λιγοστό νερό, που δοκίμασε τις αντοχές των κατοίκων του, αλλά, όπως τόνισε, δεν υποδουλώθηκε ποτέ. Μίλησε για τους ανθρώπους της, που πάλεψαν με τις δυσκολίες και δέθηκαν βαθιά με τη γη τους, έχοντας πάντα την ίδια επιθυμία: να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή, το διαχρονικό όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας.

Για τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Καραμανλή, και τις αρχές πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η παράταξη, ο κ. Κικίλιας τόνισε:

«Ο Εθνάρχης, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν κανένα πλουσιόπαιδο. Δεν του στρώσανε κόκκινα χαλιά. Δεν κυριάρχησε πολιτικά επειδή οι ιδέες του αφορούσαν τους λίγους και ισχυρούς. Έδωσε την ψυχή του και έγινε παράδειγμα ο ίδιος για τους συμπολίτες του, τον λαό. Έτσι γεννήθηκε η Νέα Δημοκρατία. Το έθνος πρώτα, η παράταξη μετά. Μόχθησε και πάλεψε για τους πολλούς, να κάνει τα όνειρά τους πραγματικότητα. Γιατί πολιτικός σημαίνει δημόσιος λειτουργός, σημαίνει υπηρέτης των συμφερόντων των συμπολιτών του. Υπηρετήσαμε και υπηρετούμε τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Είμαστε μια πλατιά λαϊκή παράταξη που δεν μπορεί με τίποτε να χάσει το DNA της, την πυξίδα της και τον προσανατολισμό της”.

Και πρόσθεσε: «Χωρίς καμία αμφιβολία, όλα αυτά τα χρόνια ταυτίσαμε το κόμμα μας και την παράταξή μας με αυτούς τους ανθρώπους, τους απλούς πολίτες, και αυτή η μαγιά της πολιτικής έμπνευσης του Κωνσταντίνου Καραμανλή οδήγησε στο να μπορούμε να κυβερνούμε ακόμα. Τα τελευταία 7,5 χρόνια στις κυβερνήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, αντιμετωπίσαμε πολύ μεγάλες κρίσεις και προσπαθούσαμε διαρκώς να στηρίξουμε τον κόσμο και την κοινωνία».

Περνώντας στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ριζικής αναδιάρθρωσής του, καθώς η κλιματική κρίση, οι πόλεμοι και η αύξηση του κόστους παραγωγής απειλούν την αγροτική οικονομία και την επισιτιστική ασφάλεια. Αναγνωρίζοντας, μεν, τα σημαντικά οφέλη της συμμετοχής της χώρας στην ευρωπαϊκή οικογένεια, εξέφρασε, ωστόσο την εκτίμηση ότι η Ελλάδα δεν διεκδίκησε διαχρονικά στον βαθμό που θα έπρεπε την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, με αποτέλεσμα να εξαρτάται από εισαγωγές βασικών αγαθών που θα μπορούσαν να παράγονται στην ελληνική γη.

Όπως τόνισε «στην τρίτη στροφή αυτής της πολύ μεγάλης προσπάθειας της κυβέρνησής μας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να δοθεί νέα προοπτική και δυναμική στον πρωτογενή κλάδο. Αυτά τα οποία ξέραμε -ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσαμε, οι χρηματοδοτήσεις, η σπορά- δεν μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται. Το πρόβλημα είναι μεγάλο και θα γίνει μεγαλύτερο όσο υπάρχουν στον πλανήτη διαταραχές, πόλεμοι, πληθωρισμός, ενεργειακή κρίση, ακρίβεια στα καύσιμα, άρα ακρίβεια στον τρόπο με τον οποίο οργώνουμε και σπέρνουμε τη γη μας, στο κόστος παραγωγής».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για όσους εκμεταλλεύτηκαν τις αγροτικές επιδοτήσεις για προσωπικό όφελος:

«Αυτοί οι οποίοι κρύφτηκαν πίσω από την κομματική σημαία της Νέας Δημοκρατίας, αυτοί οι λίγοι, που με δόλιο τρόπο χρησιμοποίησαν τις επιδοτήσεις, το βιός και τη στήριξη των αγροτών για ίδιον όφελος, δεν έχουν καμία δουλειά στην παράταξή μας και η Δικαιοσύνη πρέπει να βρει άκρη και να ξεκαθαρίσει ποιοι είναι αυτοί».

Για τη μεγάλη πλειονότητα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλιέων, ο κ. Κικίλιας έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη νέων παραγωγικών δυνατοτήτων, με καλλιέργειες που έχουν εξαγωγικές προοπτικές, νέες τεχνολογίες όπως η υδροπονία και ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Πρότεινε επίσης την αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων δημόσιων αγροτικών εκτάσεων, με οικονομικά κίνητρα, ενδεχόμενες φορολογικές απαλλαγές και τραπεζική χρηματοδότηση, ώστε νέοι άνθρωποι να επιστρέψουν στην περιφέρεια και να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στη γη τους. Έκανε λόγο επίσης για ένα συγκεκριμένο, μακροπρόθεσμο σχέδιο, με υλοποιήσιμες δεσμεύσεις για την επόμενη τετραετία και προοπτική για τα επόμενα 25 χρόνια.

Συνδέοντας τις προοπτικές του πρωτογενούς τομέα με τη ναυτιλία, ο κ. Κικίλιας υπενθύμισε ότι οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 20% του παγκόσμιου στόλου και το 60% του ευρωπαϊκού, τη στιγμή που το 80%-90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται διά θαλάσσης. Αναφέρθηκε στη μακραίωνη παράδοση των Ελλήνων στο εμπόριο, υπογραμμίζοντας ότι η ναυτιλία εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για τις επόμενες γενιές. Ειδικά για τη Λακωνία, στάθηκε στις δυνατότητες που προσφέρουν τα λιμάνια, οι μαρίνες, ο θαλάσσιος τουρισμός και το yachting υψηλών προδιαγραφών.

«Αύριο εγκαινιάζω τη Σχολή Εμπορικού Ναυτικού στη Νεάπολη, από την οποία θα βγουν πλοίαρχοι, με μηνιαίες αμοιβές που φτάνουν τις 17.000-18.000 ευρώ και με επαγγελματικές συνθήκες πολύ διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Τα ταξίδια δεν διαρκούν πλέον χρόνια, αλλά το πολύ έξι μήνες, ενώ τα πλοία διαθέτουν ίντερνετ, δορυφορικά τηλέφωνα και σύγχρονες δυνατότητες επικοινωνίας. Τα ναυτιλιακά επαγγέλματα είναι μια τεράστια ευκαιρία για τους νέους μας, όπως και όλα τα επαγγέλματα που συνδέονται με τη θάλασσα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη σχέση της Νέας Δημοκρατίας με την κοινωνία, ο Βασίλης Κικίλιας έδωσε έμφαση στην ανάγκη επαναπροσέγγισης των πολιτών που έχουν απομακρυνθεί από την παράταξη:

«Ανθρώπους απογοητευμένους, στενοχωρημένους και πικραμένους, που ίσως έχουν πάει λίγο παραέξω, δεξιά ή αριστερά, μπορούμε και οφείλουμε να τους ξαναφέρουμε πίσω. Με σεβασμό στα προβλήματα και στα παράπονα τους, να τους βοηθήσουμε και να επανενωθούμε. Αυτός που ξεχνάει τον κόσμο, την κοινωνία και τους απλούς ανθρώπους, τους ανθρώπους της βιοπάλης και της καθημερινότητας, δεν μπορεί να έχει μέλλον πολιτικά. Εγώ θα συνεχίσω ακούραστα και ασταμάτητα να παλεύω για τους ανθρώπους αυτούς και για τις αξίες και τις αρχές της παράταξης μας, που έχουν μείνει αναλλοίωτες και μπορούν να αποτελέσουν μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον. Και βεβαίως δεν πρέπει να συμβάλλουμε με τη ρητορική μας, τη φρασεολογία μας και τον τρόπο μας στην τοξικότητα που βλέπω πολλές φορές στα ΜΜΕ. Ο τρόπος αυτός διώχνει τον κόσμο. Δεν λέω να είμαστε ηττοπαθείς, δεν λέω να είμαστε ενοχικοί, ούτε λέω να υπομένουμε την οποιαδήποτε άδικη κριτική. Λέω ότι πρέπει να υπάρχει αξιοπρέπεια στην πολιτική, να υπάρχει ήθος, αξιακοί κώδικες και ένας τρόπος τέτοιος που οι Μανιάτες ξέρουν πολύ καλά να τον υπηρετούν γιατί έχουν τιμή».

Απευθυνόμενος στα στελέχη και τους φίλους της Νέας Δημοκρατίας που στήριξαν την παράταξη στις δύσκολες περιόδους όπως των μνημονίων και της πανδημίας, δήλωσε: «Κυρίες και κύριοι, δεν σας θεωρώ δεδομένους. Αντιθέτως, υποκλίνομαι μπροστά σας με τιμή, γιατί έχετε δώσει αγώνες για τη Νέα Δημοκρατία στους πιο χαλεπούς καιρούς, στα πιο μεγάλα προβλήματα».

Για τον ρόλο των τοπικών κοινωνιών, υποστήριξε ότι οι λύσεις πρέπει να αναζητούνται πρωτίστως σε τοπικό επίπεδο, με ένα μικρό και ευέλικτο κράτος, ιδιωτική πρωτοβουλία, τραπεζική χρηματοδότηση, σαφείς κανόνες, διαφάνεια στη Δικαιοσύνη και καλύτερη εκπαίδευση.

Κλείνοντας την ομιλία του, επανήλθε στον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας και στην πολιτική παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή:

«Η παράταξή μας είναι μεγάλη και ανοιχτή και προς το κέντρο και προς τα δεξιά. Αρκεί να γίνονται σεβαστές οι ιδέες μας, οι αρχές μας και ο πολιτικός τρόπος μας να συνάδει με αυτόν του Εθνάρχη μας. Αυτή είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συνεχίσει η παράταξή μας να οδεύει στο μέλλον και να συνεχίσουν τα παιδιά μας να πιστεύουν σε αυτό που πιστέψαμε εμείς και η φλόγα να καίει άσβεστη μέσα μας».