Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Στην ανάγκη στήριξης της μεσαίας τάξης, των οικογενειακών επιχειρήσεων και των ανθρώπων της καθημερινής βιοπάλης, καθώς και στη διατήρηση της κοινωνικής και λαϊκής ταυτότητας της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ως κεντρικός ομιλητής σε πολιτική εκδήλωση της ΔΕΕΠ Εύβοιας στη Χαλκίδα.

«Δεν πιστεύω σε έναν καπιταλισμό των δύο-τριών πολυεθνικών εταιρειών. Πιστεύω σε έναν καπιταλισμό της μεσαίας τάξης, των πολλών, των οικογενειακών επιχειρήσεων, των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών και των μεσαίων. Είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή, στον αγροτικό τομέα και στην κτηνοτροφία. Είναι αυτοί οι οποίοι βιοπορίζονται μέσα από τις μικρές, οικογενειακές και μεσαίες επιχειρήσεις τους. Είναι οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί υπάλληλοι, είναι αυτοί οι άνθρωποι που κοπιάζουν, που μοχθούν, που παλεύουν, προσπαθούν και θέλουν έντιμα να ζήσουν μαζί με τις οικογένειές τους μια καλύτερη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις ιδεολογικές καταβολές της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε: «Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν ήταν μεγαλοαστός, ούτε ευνοούμενος των συμφερόντων, αλλά ένα απλό παιδί με όραμα και κουράγιο, που έδωσε όμως την ψυχή του προκειμένου να υπηρετήσει τους πολλούς. Ίδρυσε την παράταξή μας και έβαλε στις ράγες την ιδεολογία μας, που σήμερα, 52 χρόνια μετά, είναι πιο επίκαιρη από ποτέ: Είμαστε κοινωνικά φιλελεύθεροι, είμαστε μια λαϊκή παράταξη που υπηρετούμε τους πολλούς και είμαστε αυτοί που βάζουμε την πατρίδα μας, το έθνος μας πάνω από την παράταξη και το κόμμα. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, τους αδύναμους, αυτούς που δεν μπορούν ή δεν έχουν. Αντιθέτως, στηρίζουμε όλους αυτούς που τα όνειρα και οι φιλοδοξίες τους βρίσκουν έκφραση στις πολιτικές μας».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στις απαιτήσεις της δημόσιας προσφοράς και στις ευθύνες που ανέλαβαν ο ίδιος και οι συνάδελφοί του σε δύσκολες περιόδους για τη χώρα. «Το να υπηρετείς τους συνανθρώπους σου, να είσαι δημόσιος λειτουργός, υπηρέτης των συμφερόντων των συμπολιτών σου και να θες να θυσιάσεις τη ζωή σου, τον προσωπικό σου χρόνο, την υγεία σου και να είσαι μόνιμα δίπλα στους συμπολίτες σου, αυτό είναι μια θυσία πολύ μεγάλη και οι συνάδελφοί μου κι εγώ το κάνουμε καθημερινά. Γιατί πολιτευτήκαμε μέσα στην κρίση και κληθήκαμε να παλέψουμε μέσα σε περιοριστικές δημοσιονομικές πολιτικές και μνημόνια, προσπαθώντας να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι πρέπει να πάμε αλλιώς στην επόμενη εποχή. Και τώρα οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες και το διακύβευμα πολύ σημαντικό» τόνισε.

Και πρόσθεσε: «Η φυσιογνωμία μας καθορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο υπηρετούμε τους πολλούς. Αυτή είναι η ταυτότητά μας και δεν μπορεί να αλλοιωθεί, γιατί είναι εκείνη που μας επέτρεψε να επιβιώσουμε πολιτικά, όταν άλλες παρατάξεις και κόμματα κατέρρευσαν στις κρίσεις, στα μνημόνια και στις κρίσιμες αποφάσεις για τη χώρα. Μπορεί οι αποφάσεις που πήραμε να μην ήταν πάντα δημοφιλείς, ήταν όμως πατριωτικά και εθνικά ωφέλιμες. Και αυτό, ο κόσμος ο οποίος είναι σοβαρός και σοφός, μας το αναγνώρισε και μας το ανταπέδωσε».

Μιλώντας ειδικότερα για την Εύβοια, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει οι κάτοικοί της από τις καταστροφικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, αλλά και στις μεγάλες αναπτυξιακές δυνατότητες του τόπου. Υπογράμμισε τη σημασία εμβληματικών έργων που μπορούν να αλλάξουν την καθημερινότητα των πολιτών και το μέλλον των επόμενων γενεών, όπως ο σχεδιασμός για τη μετεγκατάσταση του εμπορικού λιμένα της Χαλκίδας στην Αυλίδα, με την ταυτόχρονη δημιουργία νέας μαρίνας και την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου στο σημερινό λιμάνι. «Θέλω να ξέρετε ότι για εσάς δουλεύουμε και για εσάς παλεύουμε. Αυτό είναι και το όνειρο των γονιών: Να ζήσουν τα παιδιά τους μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι το όνειρο της μέσης ελληνικής οικογένειας και είναι ό,τι πιο ιερό, πιο διαυγές και πιο πατριωτικό μπορεί να υπάρξει. Και ό,τι πιο σημαντικό για εμάς τους πολιτικούς. Αυτή είναι η προτεραιότητα και του Πρωθυπουργού μας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, της κυβέρνησής μας».

Για την πορεία της κυβερνητικής θητείας και τον απολογισμό της, ο κ. Κικίλιας αναφέρθηκε στην ανάγκη αυτοκριτικής και διαρκούς λογοδοσίας. «Φυσικά έχουν γίνει και λάθη. Είναι πολύ αλαζονικό να μην παραδέχεται κανείς ότι στα 7,5 χρόνια της διακυβέρνησής μας, στη διάρκεια των οποίων υπουργοί, βουλευτές και κομματικά στελέχη κληθήκαμε να διαχειριστούμε απίστευτες κρίσεις, έγιναν και λάθη, υπήρξαν και παραλείψεις. Αλλά πάντα δίπλα στην κοινωνία και στον κόσμο, πάντα προσπαθώντας να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ξέρετε, η θέση αυτού που έχει την ευθύνη είναι μια κρίσιμη θέση, από τον Πρωθυπουργό μέχρι το τελευταίο στέλεχός μας. Μόνιμα κρινόμαστε και μόνιμα καλούμαστε να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι είμαστε εκεί, δίπλα σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Η παράταξή μας είναι συνυφασμένη με τον απλό κόσμο, από εσάς αντλούμε τη δύναμή μας».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις υποχρεώσεις των πολιτικών στελεχών απέναντι στους πολίτες. «Οφείλουμε να βγούμε έξω και να μιλήσουμε στην κοινωνία, να εξηγήσουμε τι έχουμε κάνει, με σεβασμό και χωρίς αλαζονεία, αναγνωρίζοντας τα λάθη μας και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί. Και οφείλουμε να το κάνουμε με βάση τις αξίες και τις αρχές που πρεσβεύει η σημαία μας, τόσο η εθνική όσο και η κομματική».

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για φαινόμενα κατάχρησης επιρροής και προσωπικής ωφέλειας, ξεκαθαρίζοντας: «Αν κάποιοι λίγοι, ευνοημένοι ή κάποιοι που κατέχουν τη δύναμη νομίζουν ότι μπορούν να γέρνουν την πλάστιγγα προς την πλευρά τους, εξυπηρετώντας τα συμφέροντά τους εις βάρος των πολλών, εκείνων τους οποίους εμείς υπηρετούμε, κάνουν λάθος. Αυτό δεν μπορεί να είναι το πρόσημο της παράταξής μας. Το αντίθετο. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται πίσω από τη σημαία της παράταξής μας, όταν η συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις αξίες και τις αρχές μας. Και άρα, σε όλα τα επίπεδα, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι οπουδήποτε αλλού, αν υπάρχουν κάποιοι λίγοι που με τις πράξεις τους δεν τιμούν την παράταξη και το κόμμα, δεν έχουμε καμία δυσκολία να τους δείξουμε την έξοδο και τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Γιατί οι πολλοί πρέπει να αισθάνονται ότι υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη, ότι υπάρχει κράτος δικαίου, ότι σεβόμαστε τον πόνο, τον κόπο και τη δουλειά τους».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Βασίλης Κικίλιας εξέφρασε τη βεβαιότητά του για τη διαχρονική δύναμη της παράταξης, δηλώνοντας: «Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να χάσει και δεν πρόκειται να χάσει».