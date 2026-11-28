Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Το κυβερνητικό κλιμάκιο πραγματοποίησε αυτοψίες σε έργα υποδομών στην Κεντρική Εύβοια και στη Χαλκίδα, ενώ στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας παρουσιάστηκε η α΄ φάση του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης, με τη συμμετοχή της υφυπουργού Τουρισμού Άννας Καραμανλή, του Υφυπουργού Παιδείας Κώστα Βλάση, του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού, του Αντιπεριφερειάρχη Εύβοιας Γιώργου Κελαϊδίτη, των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας, του Επιμελητηρίου Ευβοίας και της Ένωσης Ξενοδόχων.

Η επίσκεψη ξεκίνησε από τα Πολιτικά, με επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου της εταιρείας «Παλίρροια» και αυτοψία στα έργα κατασκευής της νέας γέφυρας του οικισμού. Ακολούθησαν η επίσκεψη στη γέφυρα των Ψαχνών, καθώς και η αυτοψία στη νέα γέφυρα Πισσώνα και στον νέο οδικό άξονα Πισσώνας – Πούρνος.

Στην παρουσίαση της α΄ φάσης του Τοπικού Σχεδίου Ανάπτυξης στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας παρουσιάστηκαν οι κύριοι άξονες των παρεμβάσεων στην περιοχή και ακολούθησε συζήτηση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Ο Θ. Κοντογεώργης υπογράμμισε ότι βασική κατεύθυνση του πρωθυπουργού είναι η ισόρροπη ανάπτυξη της ελληνικής περιφέρειας, μέσα από τη συντονισμένη συνεργασία της κυβέρνησης, της Αυτοδιοίκησης, των παραγωγικών φορέων και των τοπικών κοινωνιών.

Από το 2019 έως σήμερα, οι χρηματοδοτήσεις και τα ενταγμένα έργα στην Π.Ε. Εύβοιας φτάνουν τα 1.75 εκατ. ευρώ μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (έργα, δάνεια και ενισχύσεις επιχειρήσεων) και τις ενισχύσεις από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σε αυτά προστίθενται 137,3 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, 107 εκατ. ευρώ για 27 έργα των δήμων από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και 35 εκατ. ευρώ κρατικής αρωγής για τις πυρκαγιές του 2021, τη «Θάλεια» και τον «Daniel».

Σε εξέλιξη βρίσκονται σημαντικά έργα υποδομών για την Εύβοια. Στην Παράκαμψη Χαλκίδας προχωρά η κατασκευή του κύριου έργου, προϋπολογισμού 125 εκατ. ευρώ, που αφορά νέο οδικό άξονα μήκους 16,67 χλμ. από τη Νέα Λάμψακο έως τα Ψαχνά, μαζί με τη σήραγγα Βαθροβουνίου.

Παράλληλα, εκπονούνται οι μελέτες για την Παράκαμψη Ψαχνών, μήκους 4,6 χλμ., και για την αρτηρία σύνδεσης Βόρειας και Νότιας Εύβοιας, μήκους 2,4 χλμ., ενώ για τη σύνδεση της Υψηλής Γέφυρας Χαλκίδας με τη Νέα Λάμψακο, μήκους 3,3 χλμ., βρίσκεται σε εξέλιξη η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων. Συνολικά, ο σχεδιασμός αφορά οδικά τμήματα μήκους περίπου 27 χλμ. και προϋπολογισμού 210 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Εύβοιας που επλήγη από τους «Daniel» και «Elias», ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης και στα 26 σημεία πρώτης προτεραιότητας, προϋπολογισμού 34,8 εκατ. ευρώ: σε 20 σημεία στον Δήμο Ιστιαίας–Αιδηψού, ύψους 13,6 εκατ. ευρώ, και σε έξι σημεία στον Δήμο Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, ύψους 21,2 εκατ. ευρώ. Για την Υψηλή Γέφυρα Ευρίπου προχωρούν εργασίες επιθεώρησης, συντήρησης και επισκευής βλαβών ύψους 5 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους, με ολοκλήρωση το 2027.

Παράλληλα, υλοποιούνται αντιπλημμυρικά έργα ύψους 63,1 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ σε Ασμήνιο–Πευκί–Αρτεμίσιο–Γούβες, Μαντούδι, στα ρέματα της Καρύστου και σε Αγκάλη–Ροβιές, ενώ έχουν ολοκληρωθεί αντιπλημμυρικά έργα ύψους 18,19 εκατ. ευρώ σε δασικές λεκάνες. Στα λύματα, προχωρούν έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης ύψους περίπου 77 εκατ. ευρώ σε Ιστιαία, Ερέτρια, Ψαχνά–Καστέλλα, Κάρυστο, Στύρα, Δροσιά–Αυλίδα και Αυλώνα, με ολοκληρώσεις το 2026 και το 2027. Παράλληλα, εκπονούνται επτά Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, οι μελέτες των οποίων χρηματοδοτήθηκαν από το ΤΑΑ, ώστε όλοι οι δήμοι της Εύβοιας να αποκτήσουν σύγχρονο πολεοδομικό σχεδιασμό.

Σημαντικά έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Η οδός Ροβιές – Ήλια – Λουτρά Αιδηψού, ύψους 16,73 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, αντιμετωπίζει τις κατολισθήσεις στο πιο επικίνδυνο τμήμα της Βόρειας Εύβοιας. Στην παιδεία, ολοκληρώθηκαν το νέο Μουσικό Σχολείο Χαλκίδας, ένα κτήριο 2.190 τ.μ. στη Νέα Αρτάκη για 240 μαθητές, ύψους 4,15 εκατ. ευρώ, και το βιοκλιματικό 26ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας στον Μπαταριά για 150 μαθητές, ύψους 4,37 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Στην υγεία, με 3,9 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις σε κλινικές, χειρουργείο και Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών στα Νοσοκομεία–Κέντρα Υγείας Κύμης και Καρύστου, καθώς και η ενεργειακή αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας Ιστιαίας και Σκύρου.

Για την προστασία των δασών, ολοκληρώθηκαν έργα αντιπυρικής προστασίας ύψους 36 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης, με δασικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες στα Δασαρχεία Αλιβερίου, Ιστιαίας, Λίμνης και Χαλκίδας, καθώς και τα προγράμματα ANTINERO I–IV, ύψους 56 εκατ. ευρώ, για καθαρισμούς δασών και αντιπυρικές ζώνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται το ANTINERO V, ύψους 4,3 εκατ. ευρώ. Τέλος, τον Αύγουστο του 2026 θεσμοθετήθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, με το οποίο οι νέες ανεμογεννήτριες περιορίζονται με βάση τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής.

Στον σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια περιλαμβάνεται ο Βόρειος Οδικός Άξονας Ψαχνά – Ιστιαία, για τον οποίο προχωρούν από την Περιφέρεια μελέτες ύψους 10,64 εκατ. ευρώ σε δύο τμήματα: Ψαχνά – Προκόπι, ύψους 9,23 εκατ. ευρώ, και Στροφυλιά – Ιστιαία, ύψους 1,41 εκατ. ευρώ. Ωριμάζουν επίσης το φράγμα Σέττα – Μανίκια, προϋπολογισμού 22,34 εκατ. ευρώ που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Απανθρακοποίησης Νήσων, για την ύδρευση του Δήμου Κύμης–Αλιβερίου, και η Παράκαμψη Βασιλικού, ύψους 33,5 εκατ. ευρώ, που διαθέτει ώριμες μελέτες και περιβαλλοντικούς όρους και για την οποία η Περιφέρεια προετοιμάζει τον φάκελο ένταξης σε χρηματοδότηση.

Για τη Χαλκίδα, σχεδιάζεται η μεταφορά του εμπορικού λιμανιού στην απέναντι πλευρά, με μαρίνα για σκάφη αναψυχής στη θέση του, ρύθμιση της χερσαίας ζώνης και αναπλάσεις πρασίνου. Μέσω ΣΔΙΤ προχωρά η Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης και ο ΧΥΤΥ για τη Χαλκίδα και τη Λαμία, προϋπολογισμού 96,9 εκατ. ευρώ, όπου στις 21 Οκτωβρίου 2026 ολοκληρώθηκε η α΄ φάση του διαγωνισμού. Σε εξέλιξη βρίσκεται, επίσης, η πολεοδομική και περιβαλλοντική ωρίμανση για τη μετεγκατάσταση του Σωφρονιστικού Καταστήματος Χαλκίδας εκτός πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Βόρεια Εύβοια. Ολοκληρώθηκε το ειδικό σχήμα στήριξης 1.326 επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021, ενώ μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης διατίθενται 13 εκατ. ευρώ στους Δήμους Ιστιαίας–Αιδηψού και

Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας, για αναπλάσεις οικισμών, την αναβάθμιση των παραλιών Αγίας Άννας και Ροβιών, την τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση με στελέχη της ΔΕΕΠ Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας, όπου συζητήθηκαν ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Δήλωση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη

«Η Εύβοια είναι ένας ισχυρός παραγωγικός πόλος, με βιομηχανία, τουρισμό, πρωτογενή τομέα και μοναδικό φυσικό απόθεμα. Από το 2019 έχουν κατευθυνθεί στην Εύβοια πάνω από 1,1 δισ. ευρώ. Αφετηρία του σχεδιασμού μας είναι η θωράκιση της Εύβοιας. Ο τόπος δοκιμάστηκε σκληρά από πυρκαγιές και πλημμύρες και γι’ αυτό επενδύουμε σε ανθεκτικές υποδομές: στην αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία, στην επάρκεια του νερού, στη διαχείριση των λυμάτων και των απορριμμάτων και σε ασφαλείς οδικές συνδέσεις. Η ανθεκτικότητα είναι πλέον προϋπόθεση για να ζουν οι κάτοικοι με ασφάλεια, να επενδύουν οι επιχειρήσεις και να βλέπουν οι νέοι μέλλον στον τόπο τους.

Ταυτόχρονα, ο φυσικός και περιβαλλοντικός πλούτος της Εύβοιας, τα δάση, οι ακτές, οι ιαματικές πηγές και το πολιτιστικό της απόθεμα, είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που οφείλουμε να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε με σύνεση. Για έναν ποιοτικό τουρισμό που διαρκεί όλο τον χρόνο, για τη στήριξη της τοπικής παραγωγής και για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Μεγάλα έργα, όπως η Παράκαμψη Χαλκίδας και Ψαχνών, προχωρούν, ενώ ωριμάζουν τα επόμενα: ο Βόρειος Οδικός Άξονας, το φράγμα Σέττα – Μανίκια, η Παράκαμψη Βασιλικού και η μεταφορά του εμπορικού λιμανιού της Χαλκίδας. Στόχος μας είναι κάθε έργο να περνά έγκαιρα από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση.

Το Τοπικό Σχέδιο Ανάπτυξης είναι το εργαλείο για να ιεραρχήσουμε τις ανάγκες, να συντονίσουμε τους διαθέσιμους πόρους και να δεσμευτούμε σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Η περιφερειακή ανάπτυξη δεν σχεδιάζεται από απόσταση. Διαμορφώνεται μαζί με την Περιφέρεια, τους δήμους, τους παραγωγικούς φορείς και τις τοπικές κοινωνίες. Η στενή συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση είναι ο δρόμος για να φτάνει κάθε παρέμβαση εκεί που χρειάζεται και να έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα στη ζωή των πολιτών».

Δήλωση του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδου

«Η Εύβοια έχει δοκιμαστεί επανειλημμένα από μεγάλες φυσικές καταστροφές, με σοβαρές συνέπειες για τους κατοίκους, τις επιχειρήσεις, τους αγρότες και τις υποδομές της. Από την πρώτη στιγμή, ενεργοποιήσαμε τα διαθέσιμα εργαλεία Κρατικής Αρωγής. Τα στοιχεία αποτυπώνουν το εύρος αυτής της προσπάθειας. Για τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2021, κυρίως στη Βόρεια Εύβοια, έχουν διατεθεί 27,18 εκατομμύρια ευρώ μέσω των μέτρων κρατικής αρωγής, στηρίζοντας νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν ειδικά προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της τοπικής παραγωγής, ώστε να στηριχθούν οι επαγγελματίες και οι παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν βασικό πυλώνα της οικονομίας της περιοχής.

Για την καταστροφική πλημμύρα «Θάλεια» του 2020, καθώς και για τις ζημιές από τον ανεμοστρόβιλο στην Κάρυστο, ενεργοποιήθηκαν ενισχύσεις συνολικού ύψους περίπου 6,2 εκατομμυρίων ευρώ. Αντίστοιχα, για τις πλημμύρες «Daniel» του 2023, η κρατική αρωγή στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανέρχεται σε περίπου 1,66 εκατομμύρια ευρώ, με ενισχύσεις προς νοικοκυριά, επιχειρήσεις και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Παρεμβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί επίσης για μικρότερης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα και πυρκαγιές της περιόδου 2021–2023.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όμως, και η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών. Έχουν εγκριθεί 19,43 εκατομμύρια ευρώ για έργα αποκατάστασης στους Δήμους της Εύβοιας, που αφορούν το οδικό δίκτυο, σχολικές μονάδες, δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης, δημοτικές υποδομές και τεχνικά έργα.

Επιπλέον, μέσω της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έχουν εγκριθεί κατανομές συνολικού ύψους 55,5 εκατομμυρίων ευρώ για έργα αποκατάστασης και ανασυγκρότησης που αφορούν και την Εύβοια. Τα ποσά αυτά δεν είναι απλώς οικονομικοί δείκτες. Αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες ανάγκες και σε πραγματικές παρεμβάσεις. Για την Εύβοια, η αποκατάσταση και η ανασυγκρότηση δεν είναι μια υπόθεση που αφορά μόνο το παρελθόν και τις καταστροφές που προηγήθηκαν. Είναι μια επένδυση στην ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα και στις προοπτικές του τόπου.»