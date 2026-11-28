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Στις πρώην βιομηχανικές εγκαταστάσεις της επιπλοποιίας Τσαούσογλου, στην Πειραιώς 260, στον Ταύρο, που εδώ και δύο δεκαετίες φιλοξενούν δράσεις του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, το σκηνικό το πρωί του Σαββάτου ήταν αρκετά διαφορετικό από εκείνο μιας συνηθισμένης τραπεζικής διοργάνωσης.

Στο κατάμεστο αμφιθέατρο, ανάμεσα σε κορυφαία στελέχη του εγχώριου τραπεζικού συστήματος, βρίσκονταν νέοι άνθρωποι από διαφορετικές πανεπιστημιακές σχολές, με διαφορετικές αφετηρίες και επαγγελματικές αναζητήσεις. Πολλοί από αυτούς ανήκουν σε μια γενιά που έχει γνωρίσει τις τράπεζες κυρίως μέσα από την οθόνη του κινητού της τηλεφώνου και ενδεχομένως δεν έχει χρειαστεί ποτέ να σταθεί μπροστά σε ένα τραπεζικό γκισέ.

Αυτή τη γενιά επιχειρούν σήμερα να προσεγγίσουν οι ελληνικές τράπεζες, όχι ως πελάτες, αλλά ως μελλοντικούς συνεργάτες και εργαζομένους τους. Με περισσότερες από 600 νέες θέσεις εργασίας να προγραμματίζονται για το 2027, οκτώ τράπεζες μέλη της ΕΕΤ συναντήθηκαν σήμερα στον ίδιο χώρο, στο πλαίσιο του «The Monday Festival», μιας κοινής πρωτοβουλίας υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ).

Με θεματικές συζητήσεις, διαδραστικά εργαστήρια και ειδικά διαμορφωμένους χώρους προσωπικών συναντήσεων και επαγγελματικών επαφών, η διοργάνωση έδωσε τη δυνατότητα στους νέους να γνωρίσουν από κοντά έναν κλάδο που έχει αλλάξει σημαντικά, τόσο ως προς τις υπηρεσίες που προσφέρει όσο και ως προς τους ανθρώπους που χρειάζεται.

Γιώργος Ζανιάς: Νέες χρηματοδοτήσεις άνω των 15 δισ. ευρώ – Στο 12% η πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις

Την έναρξη της εκδήλωσης έκανε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, και πρόεδρος της Eurobank Γιώργος Ζανιάς, παρουσιάζοντας τη σημερινή εικόνα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, τη συμβολή του στην ανάπτυξη της οικονομίας, τις αλλαγές που έχουν συντελεστεί μετά την πολυετή οικονομική κρίση και τις προοπτικές που διαμορφώνονται για τους εργαζομένους στον κλάδο. Όπως ανέφερε, το 2025 χορηγήθηκαν νέα δάνεια άνω των 15 δισ. ευρώ, ενώ αντίστοιχου ή και μεγαλύτερου ύψους χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται το 2026 σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Η πιστωτική επέκταση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2025 στο 8%, έναντι 3% στην ευρωζώνη, ενώ ειδικά στις επιχειρήσεις, όπου δημιουργούνται και οι θέσεις εργασίας, έφθασε το 12%. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συμβολή του τραπεζικού συστήματος στην υλοποίηση μεγάλων έργων και ξένων επενδύσεων στη χώρα. Μόνο η συμμετοχή των τραπεζών στα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης ανήλθε σε 9,4 δισ. ευρώ, για συνολικές επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ.

Μεταφορές κεφαλαίων 1,3 τρισ. ευρώ και 2,8 δισ. συναλλαγές με κάρτες

Ενδεικτικά του μεγέθους της καθημερινής δραστηριότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος είναι και τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος της ΕΕΤ για το 2025. Μέσω των ελληνικών τραπεζών πραγματοποιήθηκαν 764 εκατ. εντολές μεταφοράς κεφαλαίων, συνολικής αξίας 1,3 τρισ. ευρώ, διεκπεραιώθηκαν 2,8 δισ. συναλλαγές με κάρτες για πληρωμές αξίας 119,5 δισ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν 191 εκατ. αναλήψεις μετρητών από τραπεζικά ΑΤΜ.

Οι ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με τον κ. Ζανιά, διαθέτουν πλέον αντίστοιχη κεφαλαιακή επάρκεια με τις ευρωπαϊκές και υψηλότερη ρευστότητα, την οποία μπορούν να διοχετεύσουν σε χρηματοδοτήσεις της οικονομίας. Στον τομέα των επιτοκίων, όπως ανέφερε, έχει επέλθει σύγκλιση με παρόμοιες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ο ανταγωνισμός στα στεγαστικά δάνεια έχει οδηγήσει τα σταθερά επιτόκια στα χαμηλότερα επίπεδα της ευρωζώνης. Οι προηγούμενες κρίσεις, επισήμανε, κατέστησαν τις ελληνικές τράπεζες περισσότερο ανθεκτικές, με ενισχυμένες δομές διαχείρισης κινδύνων, κανονιστικής συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου, τομείς που απασχολούν εκατοντάδες εργαζομένους σε κάθε τράπεζα.

Πάνω από το 90% των συναλλαγών ψηφιακά – Επενδύσεις δισεκατομμυρίων στην τεχνολογία

Η πανδημία επιτάχυνε την ψηφιοποίηση των τραπεζών, την εξοικείωση με την τηλεργασία και τη δημιουργία νέων επαγγελματικών αντικειμένων. Σήμερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΕΤ, πάνω από το 90% των συναλλαγών πραγματοποιείται ψηφιακά, ενώ οι τράπεζες υλοποιούν επενδύσεις δισεκατομμυρίων ευρώ στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη, η αξιοποίηση των δεδομένων και η ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δεν αλλάζουν μόνο την εξυπηρέτηση των πελατών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται και εξελίσσονται επαγγελματικά οι άνθρωποι των τραπεζών.

Ο κ. Ζανιάς αναφέρθηκε επίσης στην κοινωνική διάσταση της τραπεζικής δραστηριότητας, επισημαίνοντας ότι οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την Παιδεία, την Υγεία, το Περιβάλλον, τη στήριξη της οικογένειας και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια. Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην κριτική που δέχεται ο τραπεζικός κλάδος, αναγνωρίζοντας ότι οι υψηλές προσδοκίες της κοινωνίας είναι εύλογες και ότι υπάρχουν πάντοτε περιθώρια βελτίωσης. «Η εμπιστοσύνη δεν είναι δεδομένη. Κατακτάται καθημερινά», επισήμανε, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια, στη διαφάνεια, στην ποιότητα της εξυπηρέτησης και στην υπεύθυνη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

Από τον Ορχομενό στην Οξφόρδη και σε 74 χώρες του κόσμου

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νεανικό ακροατήριο είχε και η περισσότερο προσωπική διάσταση της ομιλίας του Γιώργου Ζανιά, ο οποίος αναφέρθηκε στη δική του επαγγελματική διαδρομή. «Σήμερα αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο φυσικό μου περιβάλλον», ήταν τα πρώτα λόγια του προς τους νέους που είχαν γεμίσει το αμφιθέατρο.

Αν και ομότιμος πλέον καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, εξακολουθεί να διδάσκει σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, καθώς, όπως είπε, δεν θέλει να σταματήσει ποτέ την επαφή με τους νέους ανθρώπους. «Ουσιαστικά, να μην σταματήσω την επαφή με το μέλλον». Από μια μικρή κωμόπολη της Βοιωτίας, τον Ορχομενό, στις σπουδές στην τότε ΑΣΟΕΕ και στο διδακτορικό στην Οξφόρδη, ο κ. Ζανιάς περιέγραψε μια πορεία που τον οδήγησε σε τέσσερις διαφορετικούς επαγγελματικούς κόσμους: το πανεπιστήμιο, τις κυβερνητικές θέσεις, τους διεθνείς οργανισμούς και τις τράπεζες. Με εμπειρίες από αποστολές σε 74 χώρες και στις πέντε ηπείρους, συνεργασίες με τα Ηνωμένα Έθνη, την Παγκόσμια Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και θητεία στο υπουργείο Οικονομικών την περίοδο 2009-2012, στα βάθη μιας κρίσης που οδήγησε στην απώλεια του 24% του εθνικού εισοδήματος, περιέγραψε μια επαγγελματική διαδρομή που ούτε ο ίδιος μπορούσε να φανταστεί όταν ήταν φοιτητής.

Περισσότερες από 600 προσλήψεις – Οι ειδικότητες, οι αμοιβές και οι παροχές-Οι 8 τράπεζες

Στη διοργάνωση συμμετείχαν η Πειραιώς, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η CrediaBank, η Optima bank, η Citi και η Τράπεζα Ηπείρου, οι οποίες σχεδιάζουν να καλύψουν περισσότερες από 600 νέες θέσεις εργασίας εντός του 2027. Στους τομείς αιχμής περιλαμβάνονται η πληροφορική και η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή τραπεζική και η ανάλυση δεδομένων, η βιώσιμη χρηματοδότηση, η επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, η διαχείριση περιουσίας και κινδύνων, το ψηφιακό μάρκετινγκ και η εμπειρία του πελάτη.

Οι τράπεζες διευρύνουν έτσι τη δεξαμενή από την οποία αντλούν ανθρώπινο δυναμικό, απευθυνόμενες πλέον, πέρα από τους αποφοίτους οικονομικών σχολών, σε μηχανικούς, μαθηματικούς, αποφοίτους πληροφορικής και άλλων επιστημονικών αντικειμένων. Σύμφωνα με την ΕΕΤ, οι μέσες αποδοχές στον τραπεζικό κλάδο κινούνται σε σαφώς υψηλότερα επίπεδα από τον μέσο μισθό στον ιδιωτικό τομέα, ενώ, υπό προϋποθέσεις, συνοδεύονται από πρόσθετες αμοιβές, δυνατότητες ευέλικτης και εξ αποστάσεως εργασίας και διευρυμένα πακέτα παροχών, με ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη της οικογένειας.

Από τους οικονομολόγους στους μηχανικούς, τους ναυπηγούς και τους φιλολόγους

Το εύρος των επαγγελματικών διαδρομών που μπορούν να οδηγήσουν σήμερα σε μια τραπεζική καριέρα ανέδειξε ο Κώστας Τσαλίκης, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού της ΕΕΤ και επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού της Citi για την Κεντρική Ευρώπη και την Ελλάδα, στη συζήτηση με τους επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού των τραπεζών που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Αφορμή για την τοποθέτησή του αποτέλεσαν οι προσωπικές ιστορίες εργαζομένων στις τράπεζες, οι οποίοι παρουσίασαν στο νεανικό ακροατήριο τη δική τους επαγγελματική διαδρομή.

Αρκετοί από αυτούς προέρχονται από επιστημονικά πεδία που μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν συνδέονταν άμεσα με τον τραπεζικό κλάδο, όπως η μηχανική, η ναυπηγική, η φιλολογία και η τεχνολογία. Ο κ. Τσαλίκης επισήμανε ότι η προηγούμενη εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μια σταδιοδρομία στις σύγχρονες τράπεζες, οι οποίες χρειάζονται πλέον ανθρώπους με διαφορετικές γνώσεις, εμπειρίες και τρόπο σκέψης. Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι η τραπεζική αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας των νέων, ακόμη και αν οι ίδιοι δεν το συνειδητοποιούν πάντοτε.

Απευθυνόμενος σε όσους βρίσκονται στην αφετηρία της επαγγελματικής τους ζωής, τους ενθάρρυνε να διεκδικήσουν ευκαιρίες χωρίς να θεωρούν την έλλειψη προϋπηρεσίας ανυπέρβλητο εμπόδιο. Η εμπειρία, όπως ήταν το κεντρικό μήνυμα της παρέμβασής του, δεν προηγείται αναγκαστικά της ευκαιρίας, αλλά αποκτάται και μέσα από αυτήν.

Οι άνθρωποι πίσω από την οθόνη του κινητού

Το ενδιαφέρον των νέων δεν περιορίστηκε στις συζητήσεις της κεντρικής σκηνής. Στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους επαγγελματικών επαφών είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν με τραπεζικά στελέχη και να ενημερωθούν για τις δυνατότητες απασχόλησης και εξέλιξης. Για μια γενιά που έχει γνωρίσει τις τράπεζες κυρίως μέσα από την οθόνη του κινητού της τηλεφώνου, το The Monday Festival αποτέλεσε μια ευκαιρία να γνωρίσει και τους ανθρώπους πίσω από αυτή την οθόνη. Για τις ίδιες τις τράπεζες, το στοίχημα είναι ευρύτερο: να προσελκύσουν τη νέα γενιά σε μια αγορά εργασίας όπου ο ανταγωνισμός για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό δεν περιορίζεται πλέον στα όρια του τραπεζικού κλάδου.