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Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα παραμείνουν ισχυρές, οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος, δεν θα επηρεαστεί τίποτα από το αποτέλεσμα αυτό, είπε το πρωί της Τετάρτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κληθείς να σχολιάσει το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. «Φαίνεται ότι στις κρίσιμες επιτροπές θα είναι πρόσωπα με τα οποία η Ελληνική κυβέρνηση έχει καλές σχέσεις και αυτό είναι κρίσιμο για τη χώρα» συμπλήρωσε ο κ. Μαρινάκης.

Όπως σημείωσε «η Ελλάδα από την απόλυτη απομόνωση από την κυβέρνηση Τσίπρα, πέρασε σε μια εποχή που παρά τις κρίσεις, πρωταγωνιστεί και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά θυμίζω και την εικόνα στο Κογκρέσο. Αυτή δεν ήταν στιγμιαία εικόνα αλλά απηχεί της συνολικής αποδοχής της Ελλάδας και από τις δύο παρατάξεις στις ΗΠΑ

Μιλώντας στη συνέχεια για τον Αλέξη Τσίπρα με τον οποίο έχουν ανέβει οι τόνοι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «ο κ. Τσίπρας προσπάθησε να επιστρέψει ξαναγράφοντας την ιστορία της χώρας, έχει πάρει το ηθικόμετρο και να το πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Να το βάλει στο θηκάρι γιατί είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για αυτό με τη σκευωρία Novartis, τους καταδικασμένους υπουργούς για παράβαση καθήκοντος».

Απαντώντας, δε, σε όσα υποστήριξε ο Αλέξης Τσίπρας για τους Ποινικούς Κώδικες που ψηφίστηκαν το 2019, ο κ. Μαρινάκης παρατήρησε «αν ήταν τόσο σοβαρές οι εισηγήσεις ειδικών θα είχε βρει μια ημέρα στα 4,5 χρόνια της κυβέρνησής του για να τις φέρει στη Βουλή».

Πρόσθεσε, δε, ότι «αυτά ότι ήταν φωτογραφικές οι διατάξεις βγήκε ο υπ. Δικαιοσύνης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Σταύρος Κοντωνής, και τα είπε έχοντας μιλήσει για ακραία πράξη διαπλοκής. Μην ζητάει τα ρέστα από εμάς ο κ. Τσίπαρς, το θέμα το έχει αναδείξει δικός του υπουργός Δικαιοσύνης»

Απαντώντας, δε, σε όσα είπε την Τρίτη ο Αντώνης Σαμαράς, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι «μέσα στα επτά χρόνια που είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα εξυπηρετώντας την εθνική στρατηγική έχει δυναμώσει όσο ποτέ. Με την Τουρκία είχαμε και έχουμε ξεκάθαρη θέση “ναι στο διάλογο χωρίς καμία υποχώρηση”. Εγώ δεν βλέπω κάποια ήττα πουθενά. Βλέπω μια Ελλάδα που συνομιλούσε με τους Τούρκους αλλά κανείς δεν έθεσε το θέμα το casus belli».

Στο πλαίσιο αυτό είπε ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που επιδιώκει ειρηνική συνύπαρξη, διεκδικεί αλλά δεν είναι υποχωρεί και δεν είναι αφελής» προσθέτοντας ότι «θα ακολουθηθεί πλήρως το χρονοδιάγραμμα για το καλώδιο».

«Επειδή πολλοί εντός συνόρων μετράνε υποτιθέμενες εθνικές ήττες, εμείς απαντάμε με τις πράξεις. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε πίσω για το καλώδιο που είναι ευρωπαϊκό έργο και αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά τέλος την αντίδραση της αντιπολίτευσης για το άρθρο 23 που αποσύρθηκε από το νομοσχέδιο για τους servicers, o κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε «μιλάνε για το άρθρο 23 λες και ήταν το μοναδικό άρθρο. Ο λόγος που αποσύρθηκε δεν ήταν γιατί ήταν λάθος αλλά για να μην υπάρχει το φύλλο συκής, το άλλοθι που αναζητάει η αντιπολίτευση για να μην ψηφίσει νομοσχέδιο με 16 θετικές για τους οφειλέτες διατάξεις».

Ειδικά, τέλος, για τον Αλέξη Τσίπρα είπε «ο άνθρωπος που νομοθέτησε να πάνε τα δάνεια στα funds, κατήργησε την κατοικία της α κατοικίας, καθιέρωσε τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς ζητά τα ρέστα από την κυβέρνηση που έχει δώσει ανάσες σε χιλιάδες πολίτες»