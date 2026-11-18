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Στα σενάρια δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, στις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη για το Πολυτεχνείο και στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή για τα «κόκκινα δάνεια» αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης. Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, το πρωί της Τετάρτης ο κ. Μαρινάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με ένα πιθανό κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, υπερασπίστηκε τον υπουργό Υγείας για τις δηλώσεις του σχετικά με την εξέγερση του Πολυτεχνείου και εξήγησε γιατί η κυβερνητική πλειοψηφία θα ψηφίσει «παρών» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής.

Για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά

Με αφορμή τις πληροφορίες ως προς την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Ας δούμε καταρχάς αν επιβεβαιωθούν οι φήμες αυτές. Τελικός κριτής είναι ο ελληνικός λαός. Πιστεύω ότι τα προβλήματα των πολιτών λύνονται με προγραμματικό λόγο, νομοσχέδια, πράξεις και αποτελέσματα. Η ΝΔ στοχεύει ξεκάθαρα και αποκλειστικώς στην αυτοδυναμία. Ό,τι πουν οι πολίτες θα το σεβαστούμε αλλά ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός, η αυτοδυναμία».

Ερωτηθείς αν θα μπορούσε η ΝΔ να συνεργαστεί με το κόμμα Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης επισήμανε: «Θεωρώ ότι είναι αδιέξοδο να γίνει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να συμβεί. Η πολιτική δεν είναι μόνο πρόσωπα και καρέκλες, είναι πρωτίστως πολιτικές και θέσεις, δεν θα μπορούσα να φανταστώ πως θα μπορούσε η κυβέρνηση αυτή να εφαρμόζει μια υπερήφανη εξωτερική πολιτική με κάποιους οι οποίοι -με όλο τον σεβασμό στη διαδρομή τους- την χαρακτηρίζουν ενδοτική ή προβληματική. Σέβομαι και τιμώ κάθε πρόεδρο της παράταξης της ΝΔ, έχω πει πολλές φορές ότι η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου κράτησε την Ελλάδα όρθια κόντρα στις δυνάμεις του λαϊκισμού αλλά ταυτόχρονα θεωρώ ότι ειδικά σε θέματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πετύχει όσα δεν πετύχαμε τα προηγούμενα χρόνια αθροιστικά».

Γιατί η ΝΔ θα ψηφίσει «παρών» στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τα «κόκκινα δάνεια»

Αναφερόμενος στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή για τα «κόκκινα δάνεια» και τα funds, ο κ. Μαρινάκης εξήγησε γιατί η ΝΔ αναμένεται να ψηφίσει «παρών».

«Το δικαίωμα για εξεταστική στη μειοψηφία το δώσαμε εμείς, είναι κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Θα ψηφίσουμε παρών και εφόσον ψηφιστεί η πρόταση και γίνει εξεταστική θα συμμετέχουμε ενεργά και θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε όσο παραπάνω μπορούμε ως κοινοβουλευτική ομάδα τις εργασίες αυτής της εξεταστικής γιατί θεωρούμε ότι έχουν γίνει πολλά και σημαντικά βήματα επί των ημερών μας για το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, έχουν μειωθεί τα κόκκινα δάνεια σε πολύ μεγάλο βαθμό, παραπάνω από 20 δισ. Έχουν ρυθμίσει περισσότεροι από 70 χιλιάδες συμπολίτες μας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού και των συνολικών ρυθμίσεων που έχει φέρει η κυβέρνηση αυτή και έτσι θα φανεί στην πράξη ποια κυβέρνηση σέβεται στην πραγματικότητα τους ευάλωτους δανειολήπτες αλλά και τους συνεπείς δανειολήπτες δηλαδή συνολικά την κοινωνία και όχι χωρίς ισορροπία όπως προσπαθεί να κάνει η αντιπολίτευση και ποια κυβέρνηση πέρασε από τα μεγάλα λόγια που ξέρει να κάνει μόνο καταγγελίες και προτάσεις χωρίς αντίκρισμα στις πράξεις και πολιτικές που έχουν αποτέλεσμα. Άρα με σεβασμό θα αντιμετωπίσουμε την πρόταση αυτή», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Στη συνέχεια διευκρίνισε γιατί η ΝΔ επιλέγει το «παρών» αντί της υπερψήφισης της πρότασης.

«Ψηφίζουμε παρών και όχι ναι γιατί η αντιπολίτευση έχει δικαίωμα σε δύο Εξεταστικές μέσα σε μια κοινοβουλευτική περίοδο. Η μία ήταν η εξεταστική για τα Τέμπη, που έχει γίνει. Εάν εμείς ψηφίζαμε ναι ουσιαστικά δεν θα είχε δικαίωμα για άλλη εξεταστική μέχρι το τέλος της περιόδου αυτής οπότε ουσιαστικά θα συμβάλλαμε στο να χάσει η αντιπολίτευση το δικαίωμα αυτό. Άρα ψηφίζουμε παρών, δεν καταψηφίζουμε δηλαδή, ούτως ώστε σε περίπτωση που με τις ψήφους της αντιπολίτευσης συγκεντρωθούν οι 120 ψήφοι τότε θα προχωρήσει η εξεταστική. Άρα στην πράξη θα δείξουμε ότι σεβόμαστε την εξεταστική αυτή όπως και το σύνολο των εξεταστικών που ψηφίζει η Βουλή, θα συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες της αλλά δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι εκμεταλλευτήκαμε την πρόταση αυτή για να μην έχει δικαίωμα για άλλη εξεταστική με πρωτοβουλία της αντιπολίτευσης αυτή η Βουλή», συμπλήρωσε.

Τι είπε για τις δηλώσεις Γεωργιάδη

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε:

«Αυτό το οποίο είπε ο κ. Γεωργιάδης “ξεχειλώθηκε” και όπως συμβαίνει πάντα από την αντιπολίτευση και κάποια ΜΜΕ προσπάθησαν να το αξιοποιήσουν με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτό που είπε ο κ. Γεωργιάδης. Η θέση του κόμματος, της παράταξης αποτυπώθηκε και φέτος μέσα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Το Πολυτεχνείο, μια κορυφαία πράξη θυσίας ενάντια στη δικτατορία, δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν πολιτικό χώρο και σε κανένα κόμμα. Το Πολυτεχνείο συμβολίζει τον αγώνα των Ελλήνων, των φοιτητών, εκείνων που ήταν εκεί αλλά και εκείνων που στήριξαν».

Ερωτηθείς αν υπήρξαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί και δεν αμφισβητούνται από τις επίσημες εκθέσεις, έχουν δημοσιοποιηθεί και δεν τα αμφισβητεί κανείς. Ο εθνάρχης Κ. Καραμανλής αποκατέστησε τη δημοκρατία στη χώρα και επέλεξε οι πρώτες εκλογές του 1974 να γίνουν 17 Νοεμβρίου, αυτό λέει πολλά».

Για τη δήλωση του Άδωνι Γεωργιάδη ότι «το Πολυτεχνείο έριξε τη χούντα του Παπαδόπουλου για να φέρει τη χούντα του Ιωαννίδη», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε:

«Ο κ. Γεωργιάδης δεν υποτίμησε τη συμβολή του Πολυτεχνείου στις συνολικές πράξεις οι οποίες έγιναν, αντίστασης των πολιτών που θέλανε δημοκρατία, δηλαδή της κοινωνίας συνολικά ενάντια στη δικτατορία, απλά έβαλε σε μια σειρά τα ιστορικά γεγονότα, δεν σημαίνει ότι αλλοίωσε την έννοια του Πολυτεχνείου και τη συμβολή των φοιτητών».

«Δεν πρέπει ποτέ να κάνουμε το λάθος να χαρίζουμε επετείους, ημέρες, συμβολισμούς σε κανέναν χώρο. Ούτε σε εμάς ανήκει μονοπωλιακά η δημοκρατική ευαισθησία, όλο το δημοκρατικό τόξο θεωρώ ότι έχει την ίδια δημοκρατική ευαισθησία, ούτε ανήκει σε κάποιον μονοπωλιακά ο πατριωτισμός. Δεν υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο πατριώτες στο πολιτικό σύστημα, εξαιρώ πάντοτε τα άκρα», επισήμανε ο κ. Μαρινάκης.