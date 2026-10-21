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Τη Μυρτώ Κοροβέση υποδέχεται και επισήμως σήμερα το ΠΑΣΟΚ στην κοινοβουλευτική του ομάδα μετά από το τετ-α-τετ με τον αρχηγό του κόμματος στις 12 το μεσημέρι, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη προσανατολίζεται στην ένταξη περισσότερων κεντρογενών στελεχών στα ψηφοδέλτιά του το επόμενο διάστημα.

Την περασμένη Κυριακή η κυρία Κοροβέση εμφανίστηκε στην εκδήλωση για τα 45 χρόνια από την εκλογική νίκη του 1981 στο Αιγάλεω προεξοφλώντας την ένταξή της στο ΠΑΣΟΚ, όπως συνέβη το προηγούμενο διάστημα και με άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που εκλέχθηκαν συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Η ίδια έχει διατελέσει αντιπρόεδρος του κόμματος Κασσελάκη και ορκίστηκε βουλευτής Ανατολικής Αττικής μόλις τον περασμένο Ιούλιο, στη θέση του παραιτηθέντος Γιώργου Καραμέρου.

Η ένταξή της στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ είναι μέρος της προσπάθειας διεύρυνσης της Χαριλάου Τρικούπη με νυν βουλευτές και στελέχη άλλων χώρων. Πριν από την κυρία Κοροβέση, είχαν προσχωρήσει στην ΚΟ του κόμματος ο βουλευτής Επικρατείας Ευάγγελος Αποστολάκης και ο Κερκυραίος Αλέξανδρος Αυλωνίτης. Το ΠΑΣΟΚ συζητά επίσης την επιστροφή της βουλευτή Β’ Πειραιά Νίνας Κασιμάτη, ενώ το επόμενο διάστημα, ο Κώστας Σκανδαλίδης αναμένεται να ανακοινώσει τη νέα λίστα διεύρυνσης με ονόματα στελεχών από διάφορους χώρους.

Πρόσωπα και από το Κέντρο

Η Χαριλάου Τρικούπη στρέφει τώρα με μεγαλύτερη ένταση το βλέμμα της και σε στελέχη που εκφράζουν το χώρο του Κέντρου, επενδύοντας στην αμφίπλευρη διεύρυνση από την στιγμή που στα γκάλοπ ανιχνεύονται κάποιες δυνατότητες προσέγγισης δυσαρεστημένων ψηφοφόρων της ΝΔ.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι, όσο η ΕΛΑΣ ανοίγει τις πόρτες για την υποδοχή πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, να έχει «κλειδώσει» το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων του ανά την Ελλάδα, κάτι στο οποίο έχει ήδη προχωρήσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων υπό τον πολύπειρο Πέτρο Λάμπρου. Στην Αττική «τρέχουν» ήδη γνωστά στελέχη που θα ενταχθούν στα ψηφοδέλτια μαζί με τους νυν βουλευτές (πχ Άννα Διαμαντοπούλου, Δημήτρης Μάντζος, Γιάννης Σγουρός κα) ενώ στην περιφέρεια η μάχη δίνεται για την αξιοποίηση στις πράσινες λίστες στελεχών με ευρεία απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Μετά και τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll, στο ΠΑΣΟΚ επικρατεί η πεποίθηση ότι αν ξεφύγει οριστικά από τα μονοψήφια ποσοστά και συνεχίσει, έστω αργά, να ανεβάζει τα ποσοστά του, θα καταφέρει να ενισχύσει το πανελλαδικό ποσοστό του, ροκανίζοντας αισθητά τις προσδοκίες του κόμματος Τσίπρα για την πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς.

Η διαφορετική εικόνα στην Αττική

Να σημειωθεί ότι το ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές του 2023 κατέγραψε στην περιφέρεια Αττικής ποσοστό γύρω στο 7,5%, ενώ τώρα ξεπερνά το 10% στο συγκεκριμένο γκάλοπ. Στην ίδια περιφέρεια η Νέα Δημοκρατία, αν και σημειώνει πτώση, διατηρεί σημαντικές δυνάμεις, άνω του 31%, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα προσεγγίζει, αλλά δεν φτάνει επί του παρόντος, τα ποσοστά που εξασφάλισε ο ΣΥΡΙΖΑ τις «μέρες» της μεγάλης ήττας του 2023 στην Αττική. Η πανελλαδική εικόνα του ΠΑΣΟΚ ανεβαίνει και στη σημερινή δημοσκόπηση της GPO για το iefimerida.gr ενώ αυτή της ΕΛΑΣ καταγράφει πτώση μίας μονάδας. Και τα δύο κόμματα διατηρούν διψήφια απόσταση από το ασφαλές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός προηγείται ο Αλέξης Τσίπρας του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά βρίσκεται αρκετά πίσω από την σταθερή «πρωτιά» του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Περιοδείες και βουλή

Μετά από την εθνική επέτειο και τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης επανέρχεται στον κύκλο των περιοδειών, από τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Ταυτόχρονα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ θα επιμείνει στις συχνές εμφανίσεις στη βουλή για την ανάδειξη των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ, μέσω και της πολιτικής αντιπαράθεσης με τη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη.