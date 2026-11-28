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Σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε το ΠΑΣΟΚ, με αφορμή την ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο Εθνικό Συμβούλιο του κόμματός του και την πλήρη πολιτική κάλυψη που παρείχε στον γραμματέα της ΕΛΑΣ, Μίλτο Χατζηγιαννάκη, μετά τις αποκαλύψεις για την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Η Χαριλάου Τρικούπη, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, κατηγορεί τον πρώην πρωθυπουργό ότι «πήρε αγκαλιά τη διαφθορά», καταγγέλλοντας πρακτικές διασπάθισης δημοσίου χρήματος με επίκεντρο τις αναθέσεις έργων στον Δήμο Στυλίδας.

Παράλληλα, απαντώντας στις αιχμές που άφησε ο Αλέξης Τσίπρας κατά του ΠΑΣΟΚ, τον καλεί να «καθαρίσει το κόμμα του», ενώ τον κατηγορεί ότι από το «δήθεν ηθικό πλεονέκτημα» κατέκτησε «τα πρωτεία στο ηθικό μειονέκτημα».

«Αυτοανακηρυχθήκατε ο εντιμότερος αλλά αποδειχθήκατε συνένοχος στη φαυλότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ.

Αναλυτικά ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Ο αρχηγός της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, στη σημερινή του ομιλία κάλυψε πλήρως τις σκανδαλώδεις πρακτικές διασπάθισης του δημοσίου χρήματος από τον υπαρχηγό του, Μ. Χατζηγιαννάκη.

Πήρε αγκαλιά τη διαφθορά, γιατί χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες δεν στήνουν διαδικασίες ανάθεσης έργων, ούτε έχουν συνεταίρους δημάρχους που τους δίνουν δουλειές εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε ένα πελατειακό αλισβερίσι με βορά το δημόσιο χρήμα.

Ο Γραμματέας της ΕΛΑΣ, κύριε Τσίπρα, δεν ελέγχεται πολιτικά γιατί «έκανε γιάφκα της ΕΛΑΣ τα γραφεία του», αλλά γιατί σε μια σειρά από έργα του Δήμου Στυλίδας κατέβαζε μόνο εταιρείες δικών του συμφερόντων, οι οποίες τάχα «διαγωνίζονταν». Ως μηχανικός πώς κρίνετε αυτές τις πρακτικές; Τις επικροτείτε απ’ ό,τι καταλάβαμε σήμερα.

Είστε ίδιος με τον κ. Μητσοτάκη. Ένας αδιαφανής μηχανισμός εξουσίας και διαπλοκής.

Αντί να ψάχνετε φύλλο συκής για να κρυφτείτε επιτιθέμενος στο ΠΑΣΟΚ, τολμήστε να καθαρίσετε το κόμμα σας.

Αυτοανακηρυχθήκατε ο εντιμότερος αλλά αποδειχθήκατε συνένοχος στη φαυλότητα. Από το δήθεν ηθικό πλεονέκτημα, κατακτήσατε τα πρωτεία στο ηθικό μειονέκτημα».