Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Με «κωδικό εξαμήνου» και στρατηγική υλοποίησης εμβληματικών μεταρρυθμίσεων και προγραμματισμένων πρωτοβουλιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών κινείται το Μέγαρο Μαξίμου, διατηρώντας ταυτόχρονα ακέραιο τον στόχο για την αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στην Ευρώπη και τη διεθνή κοινότητα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει αδιάκοπα τις επαφές με κορυφαίους «παίκτες» ανά τον κόσμο εκτιμώντας ότι η λεπτομερής ανάλυση της «μεγάλης εικόνας» οδηγεί και στις κατάλληλες αποφάσεις την κρίσιμη ώρα για όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις στο εσωτερικό. Με συγκεκριμένο «οδικό χάρτη» επιδιώκει να έχει κάνει πράξη μέχρι τις εκλογές όλες τις δεσμεύσεις, τις οποίες περιέγραψε από τη ΔΕΘ υπογραμμίζοντας παράλληλα και τη σημασία αντιμετώπισης της ενεργειακής ακρίβειας μπροστά στο δύσκολο χειμώνα. Σε άμεσο χρόνο το βλέμμα του Μεγάρου Μαξίμου και του οικονομικού επιτελείου υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη είναι στραμμένο στην κατάθεση στη βουλή του νομοσχεδίου με τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που θα γίνει την προσεχή Πέμπτη και θα αποτελέσει τη «γέφυρα» προς τη συζήτηση-ψήφιση του προϋπολογισμού του 2027, που θα συμπεριλάβει και τους «τίτλους» του σχεδίου για την «Ελλάδα του 2030».

Οι 90 προτεραιότητες

Ο «κωδικός εξαμήνου» παραπέμπει από την άλλη πλευρά στις 90 προτεραιότητες της κυβέρνησης μέχρι τις εκλογές και αφορά μεταξύ άλλων τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού με στόχο τα 1.000 ευρώ έως τις αρχές του 2028, τις παρεμβάσεις για τη στέγαση, την αναβάθμιση της Υγείας και της Παιδείας και την ολοκλήρωση μεγάλων έργων υποδομής. «Έχουμε συγκεκριμένο σχέδιο και χρονοδιάγραμμα, αλλά και πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε όσα έχουμε δεσμευτεί, ώστε οι πολίτες να μας κρίνουν για το σύνολο του έργου μας», τονίζει ο πρωθυπουργός με τη σημερινή κυριακάτικη ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα με την οποία παρουσίασε την απόφαση για την παράταση έως το τέλος του χρόνου της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών, ώστε περίπου 1.000 βασικά προϊόντα να είναι σε χαμηλότερες τιμές (ανάμεσά τους είναι και τρόφιμα που βρίσκονται στο τραπέζι κάθε οικογένειας). Η ίδια απόφαση προβλέπει τους «διαρκείς» ελέγχους στην αγορά, ώστε οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι οι μειώσεις που ανακοινώνονται εφαρμόζονται και στην πράξη. «Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και στη χώρα μας, παρά τη βελτίωση αρκετών οικονομικών δεικτών» επισημαίνει χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος κάνει και όχι τυχαία την αναφορά στην περιγραφή των πρόσφατων ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι το κόστος ζωής ήταν από τις βασικές ανησυχίες των ψηφοφόρων. Κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι σε χρόνο που θα υπερβαίνει την εκπνοή του 2026 το υπουργικό συμβούλιο θα είναι σε θέση να εμφανίσει «παραδοτέα ύλη» σε πολλά από τα πεδία, όπου δοκιμάζεται η αγοραστική δύναμη των πολιτών, όπως και παρεχόμενες υπηρεσίες στην Υγεία και την Παιδεία.

Για τους δανειολήπτες

Στην ίδια κατεύθυνση, της οικονομικής ελάφρυνσης των πολιτών, κινείται και το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή. Στις 16 ευνοϊκές ρυθμίσεις, προστέθηκαν δύο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις για τους δανειολήπτες. Έτσι πό την 1η Δεκεμβρίου, οι ευάλωτοι και οι επιλέξιμοι οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού θα έχουν σταθερό επιτόκιο 3% για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, αντί για κυμαινόμενο που μπορεί να φτάσει το 5,67%. Για παράδειγμα, σε μια οφειλή 100.000 ευρώ με αποπληρωμή σε 20 χρόνια, το όφελος μπορεί να φτάσει τα 20.200 ευρώ, αν η οφειλή έχει εξασφάλιση, και τα 28.000 αν δεν έχει. Η επιπλέον ρύθμιση αφορά στο ότι το ανώτατο πρόστιμο που μπορεί να επιβάλει η Τράπεζα της Ελλάδος στους servicers για σοβαρές παραβάσεις, από 500.000 θα ανέρχεται σε 5 εκ. ευρώ. Υπουργοί της κυβέρνησης υπογραμμίζουν την αποδοχή των δύο επιπλέον ρυθμίσεων τονίζοντας δε, ότι συγκέντρωσαν ευρύτερη στήριξη στη Βουλή, πέρα από την κυβερνητική πλειοψηφία.

Η μάχη για τους αγρότες

Βασική προτεραιότητα του Μεγάρου Μαξίμου είναι οι έγκαιρες και σωστές πληρωμές των αγροτών. Η αρμόδια ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης δίνει την εικόνα υπέρβασης των προβλημάτων και της «πληρωμής στην ώρα της των αγροτών», μετά και από την αντιμετώπιση των κυκλωμάτων παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. «Ξέρω ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα έχει δημιουργήσει δυσκολίες σε αρκετούς αγρότες, ιδιαίτερα στην υποβολή των αιτήσεων. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται καθημερινά για την επίλυση των τεχνικών προβλημάτων και την ολοκλήρωση των πληρωμών», εξηγεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός αναφέροντας ότι: « Ήδη πληρώνονται περίπου 40.000 δικαιούχοι, οι προκαταβολές θα καταβληθούν έως τις 30 Νοεμβρίου και οι εκκαθαρίσεις τον Δεκέμβριο. Ενώ, όσοι παραγωγοί δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση, μπορούν να κάνουν χρήση της παράτασης που δόθηκε έως την Τρίτη 10 Νοεμβρίου». Όπως κατά τη σημερινή περιοδεία του στις Σέρρες, όπως και σε εκείνες που προηγήθηκαν σε αγροτικές περιοχές, ο κ. Μητσοτάκης περιγράφει όλα τα βήματα της κυβέρνησης για την αναχαίτιση των αιτιών και των πηγών των προβλημάτων που προέκυψαν, θέλοντας να πείσει για την ορθότητα του σχεδίου που ακολουθεί η κυβέρνηση όλο το τελευταίο διάστημα σε άμεση συνεννόηση και συνεργασία με τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι άλλωστε γνωστό ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός έθεσε όλα τα ζητήματα, μεταξύ των οποίων και το αγροτικό, στις Συνόδους Κορυφής, ενώ στο Συμβούλιο Κορυφής του Δεκεμβρίου σκοπεύει να στηρίξει κοινές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση της ενεργειακής αυτάρκειας.

Το καλώδιο

«Είναι σημαντικό να είναι απολύτως κατανοητό ότι έργα διασυνδεσιμότητας, όπως ο GSI, αποτελούν στρατηγικές επενδύσεις που ενισχύουν την ενεργειακή αυτάρκεια και την περιφερειακή συνεργασία και σταθερότητα, συμβάλλοντας στην ειρήνη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή», είναι εν τω μεταξύ η χαρακτηριστική φράση του πρωθυπουργού όσον αφορά την πόντιση του καλωδίου και τα βήματα υλοποίησης του σημαντικού έργου. Την Παρασκευή εκδόθηκε η άδεια εκτέλεσης εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου (Great Sea Interconnector, GSI), καθώς και η σχετική navtex. «Ελλάδα και Κύπρος είναι οι χώρες που αδειοδοτούν τις εργασίες των ερευνών για ένα έργο το οποίο έχει χαρακτηριστεί ευρωπαϊκού κοινού ενδιαφέροντος και στο οποίο συμμετέχουν γαλλικές εταιρείες», δηλώνει ο πρωθυπουργός αναδεικνύοντας τη σημασία παρόμοιων αποφάσεων που αναβαθμίζουν εν πολλοίς το ρόλο και τη θέση της χώρας στην ευρύτερη περιοχή και διεθνώς.