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Μηνύματα με αποδέκτες εντός και εκτός Ελλάδας είχε η αντιφώνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις Σέρρες. Η επιστροφή των 48 εκκλησιαστικών κειμηλίων από τη Βουλγαρία έδωσε στον πρωθυπουργό την ευκαιρία να αναφερθεί στη δυνατότητα επίλυσης μακροχρόνιων διαφορών μεταξύ κρατών, με μια έμμεση αναφορά στα ελληνοτουρκικά, αλλά και να αφήσει αιχμές προς τα κόμματα στα δεξιά της ΝΔ και τον Αντώνη Σαμαρά για την κριτική που ασκούν στην κυβερνητική εξωτερική πολιτική.

«Αν υπάρχει βούληση και μεθοδικότητα, αν υπάρχει τόλμη και αποφασιστικότητα, ακόμη και οι πιο μακρόχρονιες εκκρεμότητες μεταξύ κρατών μπορούν τελικά να βρουν τη λύση τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, σε μια αποστροφή που παραπέμπει και στις σχέσεις Αθήνας και Άγκυρας.

Συνέχισε, μάλιστα, μιλώντας για μια πατριωτική πολιτική που αποδεικνύει ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, το κύρος της υψηλό και η φωνή της ακούγεται δυνατά. «Δεν φοβάται λοιπόν και να συζητήσει και να διεκδικήσει και τελικά να δικαιωθεί», υπογράμμισε.

Οι αιχμές προς τα δεξιά

Η τοποθέτηση αυτή συνδέθηκε και με την απάντηση του πρωθυπουργού στις αντιδράσεις για τη συμφωνία με τη Σόφια, την οποία είχε επικρίνει έντονα ο Αντώνης Σαμαράς.

«Αυτό ίσως είναι και η καλύτερη απάντηση για όσους έσπευσαν να μιλήσουν με μεμψιμοιρία για αυτήν την επιστροφή. Δεν είναι ετεροβαρής μία συμφωνία η οποία ανοίγει τον δρόμο των θησαυρών μας. Ετεροβαρής είναι η αδράνεια και η ακινησία που τους κρατούν μακριά», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αντιδράσει στην παράδοση των οστών του Τσάρου Σαμουήλ στη Βουλγαρία, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα πήρε πίσω μόλις 48 από τα χιλιάδες κειμήλια που είχαν αφαιρεθεί από τη βόρεια Ελλάδα. Είχε μάλιστα υπενθυμίσει ότι ο ίδιος απαιτούσε την επιστροφή όλων, κάνοντας λόγο για «υποχώρηση με πανηγυρισμούς» και καταλήγοντας με τη φράση «Δεν είναι αυτή η Ελλάδα».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χωρίς να τον κατονομάσει, αντέτεινε το αποτέλεσμα της συμφωνίας, με την επιστροφή των κειμηλίων έπειτα από 109 χρόνια. «Κάθε ιερό αντικείμενο που επαναπατρίζεται δεν έρχεται για να τοποθετηθεί απλά σε μία προθήκη. Κάθε φορά επουλώνει και μία πληγή στη συλλογική μας μνήμη», σημείωσε.

Με αφορμή τη γιορτή των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην Πολεμική Αεροπορία, ευχόμενος οι Αρχάγγελοι να είναι «πάντα άγρυπνοι φρουροί των ελληνικών ουρανών και των ανθρώπων που με αυταπάρνηση τους υπερασπίζονται καθημερινά».