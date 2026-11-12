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Στο πλαίσιο της 9ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Δουβλίνο, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε συναντήσεις με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίεφ, την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου και τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν συζητήθηκε η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών, αλλά και της Ε.Ε με το Αζερμπαϊτζάν.

Ακόμη, ανταλλάγησαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις με έμφαση τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Πρωθυπουργός καλωσόρισε την πρόοδο στις σχέσεις Αζερμπαϊτζάν- Αρμενίας.

Στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας Μάγια Σάντου, συζητήθηκε η διμερής ενεργειακή συνεργασία και η ενταξιακή πορεία της Μολδαβίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την στήριξη της Ελλάδας στην ενταξιακή προοπτική της Μολδαβίας και συνεχάρη την κ. Σάντου για την πρόοδο που έχει πετύχει η χώρα της στις σχετικές μεταρρυθμίσεις.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρωθυπουργό του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ συζητήθηκαν οι προοπτικές των σχέσεων Ε.Ε- Καναδά και η περαιτέρω εμβάθυνσή τους. Συζητήθηκαν ακόμα οι ελληνοκαναδικές σχέσεις με επίκεντρο τις επενδύσεις. Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν ακόμη απόψεις για τις περιφερειακές εξελίξεις.