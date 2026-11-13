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Στην τεχνητή νοημοσύνη και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στο Δουβλίνο. Αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί θα αφιερωθεί ένα ολόκληρο έκτακτο ευρωπαϊκό συμβούλιο για τα ζητήματα της τεχνητής νοημοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι «η Ελλάδα εδώ και χρόνια έχει βρεθεί στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για μία τεχνολογία η οποία πράγματι έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα πάντα».

Με την παρατήρηση, ότι «η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύτιμο στη βελτίωση της παραγωγικότητας στο δημόσιο τομέα», ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στον «ξεκάθαρο στόχο μέσα στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι να εξοικειωμένοι με τις βασικές λειτουργίες της τεχνητής νοημοσύνης».

Δείτε τη δήλωση του πρωθυπουργού προσερχόμενος στην Άτυπη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ:

«Προτεραιότητα της κυβέρνησης θα είναι η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προκειμένου να επιταχύνουμε, να απλοποιήσουμε για να προσθέσουμε δείκτες διαφάνειας στα ζητήματα των δημοσίων συμβάσεων. Εκεί πράγματι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει ουσιαστικά τη χώρα. Με αφορμή, στη συνέχεια, τα ερωτήματα που υπάρχουν για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα θα επηρεάσει την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση και «πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε την τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία μας χωρίς να αποκαταστήσουμε την ανάγκη των παιδιών μας να αναπτύξουν κριτική σκέψη», ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρξει «μια ανοιχτή συζήτηση με τις μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης με τις μεγάλες πλατφόρμες την οποία η χώρα μας έχει διάθεση να κάνει επιβάλλοντας εθνική νομοθεσία όπου κρίνεται απαραίτητο».

Όπως θύμισε, η Ελλάδα «θα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα από 1 Ιανουαρίου 2027 θα επιβάλλει την απαγόρευση την πρόσβαση παιδιών κάτω των 15 στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η απόφαση είναι μία απόφαση με τις μεγάλες πλατφόρμες να πρέπει να προσαρμοστούν στην εθνική νομοθεσία». «Θεωρούμε ότι κάνουμε κάτι σωστό για να προστατέψουμε την ψυχική υγεία των παιδιών μας και να τους κρατήσουμε μακριά από τους αλγόριθμους οι οποίοι έχουν ως μόνο σκοπό να εκμεταλλευτούν την ευαλωτότητα των παιδιών μας. Αυτό είναι κάτι που για την ελληνική κυβέρνηση δεν είναι αποδεκτό. Είναι σημαντικό η Ευρώπη να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα ζητήματα τεχνητής νοημοσύνης και είμαι απολύτως βέβαιος ότι η Ελλάδα θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή» κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός.