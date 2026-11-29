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Ανοδική πορεία διατήρησε η ευρωπαϊκή αγορά καινούργιων αυτοκινήτων κατά το πρώτο δεκάμηνο του 2026, με τις νέες ταξινομήσεις να καταγράφουν αύξηση 5,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA), ο οποίος εκπροσωπεί τους 17 μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς κατασκευαστές επιβατικών και επαγγελματικών οχημάτων, η ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό μοχλό ανάπτυξης της αγοράς.

Τα μέτρα ενίσχυσης της ζήτησης και η διεύρυνση της γκάμας των διαθέσιμων μοντέλων συνέβαλαν στην αυξημένη διείσδυση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα υβριδικά αυτοκίνητα διατήρησαν την πρωτοκαθεδρία στις προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά (plug-in hybrid) απέσπασαν μερίδια αγοράς 23,4% και 10,2%, αντίστοιχα.

Αλλάζει το μείγμα της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτων

Η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση επιταχύνεται, όπως αποτυπώνεται στην κατανομή των ταξινομήσεων ανά τύπο κινητήρα. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2026, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα κατέλαβαν το 23,4% της ευρωπαϊκής αγοράς, έναντι 16,4% το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2025.

Τα συμβατικά υβριδικά μοντέλα παρέμειναν η δημοφιλέστερη επιλογή, συγκεντρώνοντας το 36% των συνολικών ταξινομήσεων στην ΕΕ.

Στον αντίποδα, η παρουσία των αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης περιορίζεται αισθητά. Το συνδυασμένο μερίδιο των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων υποχώρησε στο 27,7%, από 36,5% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ισχυρή άνοδος για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Στο πρώτο δεκάμηνο του 2026 ταξινομήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2.211.071 καινούργια αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τα οποία εδραιώθηκαν στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων των καταναλωτών, πίσω από τα υβριδικά.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακές επιδόσεις καταγράφηκαν σε μεγάλες αγορές ηλεκτρικών οχημάτων. Στη Γαλλία οι ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 79,4%, στη Γερμανία κατά 60,7% και στη Δανία κατά 41%. Θετική, αν και ηπιότερη, ήταν η μεταβολή στο Βέλγιο, όπου οι πωλήσεις ενισχύθηκαν κατά 16,7%.

Οι τέσσερις αυτές χώρες συγκέντρωσαν συνολικά το 65% των ταξινομήσεων αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην ΕΕ.

Ανοδικά κινήθηκε και η κατηγορία των επαναφορτιζόμενων υβριδικών οχημάτων, με τις ταξινομήσεις να ανέρχονται σε 961.959 μονάδες το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου.

Τη μεγαλύτερη δυναμική εμφάνισε η Ιταλία, με αύξηση 73,1%, ενώ ακολούθησαν η Ισπανία με 32,3% και η Γερμανία με 11%. Ως αποτέλεσμα, το μερίδιο των plug-in hybrid αυτοκινήτων στην ευρωπαϊκή αγορά διευρύνθηκε στο 10,2%, από 9,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κυρίαρχα παραμένουν τα υβριδικά

Στις 3.407.062 μονάδες ανήλθαν οι νέες ταξινομήσεις συμβατικών υβριδικών αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τους πρώτους δέκα μήνες του 2026.

Σημαντική ώθηση στην κατηγορία έδωσαν η Ιταλία και η Ισπανία, όπου καταγράφηκαν αυξήσεις 20% και 18,7%, αντίστοιχα. Στη Γερμανία η άνοδος περιορίστηκε στο 3,9%, ενώ στη Γαλλία η αγορά παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη, σημειώνοντας οριακή υποχώρηση 0,1%.

Συνολικά, τα υβριδικά αυτοκίνητα εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη επιλογή των Ευρωπαίων αγοραστών, αντιπροσωπεύοντας το 36% της αγοράς.

Αντίθετη πορεία ακολουθούν τα αυτοκίνητα με συμβατικούς κινητήρες, καθώς η ζήτηση τόσο για βενζινοκίνητα όσο και για πετρελαιοκίνητα μοντέλα συνεχίζει να συρρικνώνεται.

Οι ταξινομήσεις βενζινοκίνητων αυτοκινήτων παρουσίασαν πτώση 20,1% στο δεκάμηνο, με απώλειες και στις τέσσερις μεγαλύτερες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η μεγαλύτερη υποχώρηση σημειώθηκε στη Γαλλία (-36,9%), ενώ ακολούθησαν η Γερμανία (-24,5%), η Ισπανία (-19,3%) και η Ιταλία (-16,6%).

Συνολικά, ταξινομήθηκαν 1.962.607 καινούργια βενζινοκίνητα αυτοκίνητα, με το μερίδιό τους να περιορίζεται στο 20,8%, έναντι 27,4% έναν χρόνο νωρίτερα.

Ανάλογη ήταν η εικόνα στα πετρελαιοκίνητα οχήματα, όπου οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 20,6%. Το μερίδιο των αυτοκινήτων ντίζελ διαμορφώθηκε μόλις στο 6,9%, από 9,2% το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη μετατόπιση της ευρωπαϊκής αγοράς προς την ηλεκτροκίνηση.