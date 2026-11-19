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Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ φέρνει η αιφνιδιαστική παραίτηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του Απόστολου Πάνα, ο οποίος είχε πρόσφατα ταχθεί -σε αντίθεση με το κόμμα του- υπέρ της συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής Χαλκιδικής του ΠΑΣΟΚ από το 2019 ανακοίνωσε από το βήμα της Ολομέλειας της βουλής την απόφασή του, καταθέτοντας τη διαφωνία του με τη στρατηγική του κόμματος όσον αφορά την ενότητα, τη διεύρυνση και τις μετεκλογικές συνεργασίες, τασσόμενος υπέρ της συμπόρευσης των προοδευτικών δυνάμεων. Άφησε αιχμές εναντίον της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι οι «χειρισμοί περιορίζουν τη δυναμική της σύγκλισης και οδηγούν σε μια λογική αντιπαράθεσης με δυνάμεις τις οποίες θα έπρεπε να επιδιώκεται ο διάλογος», ενώ υπογράμμισε ότι παραμένει ενεργός στην πολιτική. Πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει ήδη ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με την ΕΛΑΣ– τοπικά στελέχη θεωρούν πολύ πιθανή την κάθοδό του με το κόμμα Τσίπρα στη Χαλκιδική στις προσεχείς εκλογές.

«Ο κ. Πάνας ελπίζουμε να μην έχει γίνει μέρος σχεδίου υπονόμευσης του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής αλλαγής», λέει με σχόλιό της η Χαριλάου Τρικούπη θεωρώντας ότι η σημερινή κίνηση του βουλευτή Χαλκιδικής είναι «αντιπερισπασμός» από τον «πανικό των κυρίων Μητσοτάκη και Τσίπρα που σήμερα βρίσκονται σε θέση απολογίας για τις πολιτικές τους επιλογές, πριμοδότησης και ασυδοσίας των funds”. Από την πλευρά του ο Απόστολος Πάνας επισημαίνει ότι «η κρίσιμη πολιτική συγκυρία, απαιτεί καθαρές θέσεις και αποφάσεις ευθύνης», υπενθυμίζοντας ότι «ο πολιτικός, ιδεολογικός και κοινωνικός μας αντίπαλος είναι ένας: η Νέα Δημοκρατία και τα πραγματικά αδιέξοδα που βιώνει η κοινωνία».

Να σημειωθεί ότι ο Απόστολος Πάνας υπήρξε στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, ανέλαβε μετά από την εκλογή του στην ηγεσία Επικεφαλής του Τομέα Αυτοοργάνωσης του ΠΑΣΟΚ και συμμετείχε σε πολλές από τις συσκέψεις του επιτελείου στη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά από τις ευρωεκλογές του 2024 τάχθηκε υπέρ ενός νέου restart στο ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εσωκομματικές εκλογές που ακολούθησαν, στήριξε για αρχηγό του ΠΑΣΟΚ τον Χάρη Δούκα. Οι καλά γνωρίζοντες λένε ότι η «προειδοποιητική βολή» ήρθε περίπου ένα μήνα πριν, όταν με συνέντευξή του σε τηλεοπτικό κανάλι είχε υποστηρίξει την ανάγκη συμπόρευσης και με το κόμμα Τσίπρα. Τότε είχε σε κατ’ ιδίαν συνομιλίες με στελέχη του ΠΑΣΟΚ υπογραμμίσει ότι όσα είπε περί συνεργασιών αφορούσαν στην ανάγκη διαλόγου με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις μετεκλογικά.

Με τη σημερινή ομιλία του στην Ολομέλεια ο Απόστολος Πάνας αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής που ακολουθεί η Χαριλάου Τρικούπη υπό το Νίκο Ανδρουλάκη και δηλώνει μεταξύ άλλων ότι: «Η μεγάλη μάχη στον προοδευτικό χώρο δεν μπορεί να είναι η αποδοχή της δεύτερης θέσης. Δεν μπορούμε να συμβιβαζόμαστε με τη λογική του ασφαλούς συμπληρώματος και της στατιστικής αύξησης μιάμισης μονάδας».

Η αλήθεια είναι ότι στην τριεδρική εκλογική περιφέρεια της Χαλκιδικής, όπου το ΠΑΣΟΚ ήρθε δεύτερο κόμμα το 2023 με 14,52% και ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτο κόμμα με 13,70% καταγράφεται τελευταία, αξιοσημείωτη κινητικότητα στο χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Μάλιστα μέρες πριν την παραίτησή του λέγεται ότι ο κ. Πάνας είχε εκφράσει την έντονη δυσφορία του σε άλλα τοπικά στελέχη για την πιθανή κάθοδο με το ΠΑΣΟΚ στον ίδιο νομό του πρώην υπουργού, Χρήστου Πάχτα. Ο Απόστολος Πάνας πάντως το 2023 είχε κατακτήσει με άνεση την «πράσινη» πρωτιά και την εκλογή του με το ΠΑΣΟΚ στη Χαλκιδική- συνυποψήφιοί του ήταν η Άννα Κατσαρού, ο Τάσος Κανέλης κ.α.